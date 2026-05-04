REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Strój na egzamin ósmoklasisty

Strój na egzamin ósmoklasisty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 maja 2026, 22:13
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Strój na egzamin ósmoklasisty
Strój na egzamin ósmoklasisty
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.

Strój ósmoklasisty - fason i kolorystyka

Górna część garderoby ucznia powinna być biała, bez żadnych kolorowych zdobień czy nadruków. Dla nastolatek odpowiednia będzie biała bluzka koszulowa czy inna wskazująca na odświętny charakter. Chłopcy powinni wystąpić w białej koszuli z długim rękawem. Dół stroju galowego powinien być czarny lub granatowy (spódnica lub spodnie-raczej nie mające sportowego charakteru). Jeśli statut szkoły dopuszcza mogą to być ciemne dżinsy ewentualnie spódnica dżinsowa.

REKLAMA

REKLAMA

Strój ósmoklasisty - z jakiego materiału

Strój na egzamin ósmoklasisty powinien być wykonany w przewiewnych, naturalnych materiałów takich jak bawełna, len ewentualnie z tropiku (cienkiej wełny). Należy wziąć pod uwagę temperaturę, nieklimatyzowane pomieszczenie, siedzenie przez ósmoklasistę dłuższy czas w jednej pozycji. Idealny strój nie powinien uciskać ani w jakikolwiek sposób przeszkadzać. Dziewczynki powinny pamiętać, że rajstopy choć eleganckiej są zrobione ze sztucznych materiałów, więc lepiej ich unikać. Dobrym rozwiązaniem dla ucznia do spodni są bambusowe skarpetki - cienkie, przewiewne, z nieuciskającym ściągaczem do kupienia w różnych kolorach i długościach.

Zobacz również:

Buty dla ósmoklasisty

W tym przypadku również lepiej postawić na wygodę. Nawet podczas siedzenia nowe buty mogą uciskać, powodując dyskomfort i utrudniając skupienie niezbędne przy pisaniu pracy. Dla ucznia najlepsze do spodni najlepsze są sneakersy w kolorze białym, czarnym lub granatowym. Dziewczynki mogą postawić na balerinki w podobnych kolorach, dobrym rozwiązaniem są też odcienie beżu. Nawet siedzenie w butach na obcasie dla osób nieprzyzwyczajonych do ich noszenia może powodować ból łydek i kłopoty z krążeniem.

Czego nie zakładać na egzamin ósmoklasisty?

Nawet jeśli pewne kwestie nie są ujęte w statucie szkoły w stroju należy unikać biżuterii - nawet cienka bransoletka może przy pisaniu przeszkadzać nie tylko właścicielce, ale i rozpraszać ósmoklasistów siedzących przy sąsiednich stolikach z uwagi na dźwięk wydawany przy zetknięciu się z blatem. Akceptowalne są małe kolczyki czy cienkie łańcuszki.

REKLAMA

Zdecydowanie należy ograniczyć ilość używanych kosmetyków. Makijaż nawet najdelikatniejszy w cieple może szybko spłynąć, a obciążona lakierem fryzura powodować swędzenie skóry głowy. Niewskazane są wszelkie produkty kosmetyczne, które intensywnie pachną również z uwagi na to że woń może się nasilić a nawet zmienić w połączeniu z potem, wysoką temperaturą. Należy mieć również na uwadze, że mocny zapach w szczególności po jakimś czasie może przeszkadzać innym ósmoklasistą.

Powiązane
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Ułatwienia w egzaminie ósmoklasisty 2026 - uczniowie z orzeczeniem i nie tylko skorzystają z instrukcji CKE
Ułatwienia w egzaminie ósmoklasisty 2026 - uczniowie z orzeczeniem i nie tylko skorzystają z instrukcji CKE
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.
Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
04 maja 2026

Temat na maturze z języka polskiego: 1) "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz 2) "Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni". Takie były do wyboru tematy wypracowań na poniedziałkowym egzaminie pisemnym z języka polskiego - przekazali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

REKLAMA

Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?
O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

REKLAMA

Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA