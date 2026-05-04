Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.

Strój ósmoklasisty - fason i kolorystyka

Górna część garderoby ucznia powinna być biała, bez żadnych kolorowych zdobień czy nadruków. Dla nastolatek odpowiednia będzie biała bluzka koszulowa czy inna wskazująca na odświętny charakter. Chłopcy powinni wystąpić w białej koszuli z długim rękawem. Dół stroju galowego powinien być czarny lub granatowy (spódnica lub spodnie-raczej nie mające sportowego charakteru). Jeśli statut szkoły dopuszcza mogą to być ciemne dżinsy ewentualnie spódnica dżinsowa.

Strój ósmoklasisty - z jakiego materiału

Strój na egzamin ósmoklasisty powinien być wykonany w przewiewnych, naturalnych materiałów takich jak bawełna, len ewentualnie z tropiku (cienkiej wełny). Należy wziąć pod uwagę temperaturę, nieklimatyzowane pomieszczenie, siedzenie przez ósmoklasistę dłuższy czas w jednej pozycji. Idealny strój nie powinien uciskać ani w jakikolwiek sposób przeszkadzać. Dziewczynki powinny pamiętać, że rajstopy choć eleganckiej są zrobione ze sztucznych materiałów, więc lepiej ich unikać. Dobrym rozwiązaniem dla ucznia do spodni są bambusowe skarpetki - cienkie, przewiewne, z nieuciskającym ściągaczem do kupienia w różnych kolorach i długościach.

Buty dla ósmoklasisty

W tym przypadku również lepiej postawić na wygodę. Nawet podczas siedzenia nowe buty mogą uciskać, powodując dyskomfort i utrudniając skupienie niezbędne przy pisaniu pracy. Dla ucznia najlepsze do spodni najlepsze są sneakersy w kolorze białym, czarnym lub granatowym. Dziewczynki mogą postawić na balerinki w podobnych kolorach, dobrym rozwiązaniem są też odcienie beżu. Nawet siedzenie w butach na obcasie dla osób nieprzyzwyczajonych do ich noszenia może powodować ból łydek i kłopoty z krążeniem.

Czego nie zakładać na egzamin ósmoklasisty?

Nawet jeśli pewne kwestie nie są ujęte w statucie szkoły w stroju należy unikać biżuterii - nawet cienka bransoletka może przy pisaniu przeszkadzać nie tylko właścicielce, ale i rozpraszać ósmoklasistów siedzących przy sąsiednich stolikach z uwagi na dźwięk wydawany przy zetknięciu się z blatem. Akceptowalne są małe kolczyki czy cienkie łańcuszki.

Zdecydowanie należy ograniczyć ilość używanych kosmetyków. Makijaż nawet najdelikatniejszy w cieple może szybko spłynąć, a obciążona lakierem fryzura powodować swędzenie skóry głowy. Niewskazane są wszelkie produkty kosmetyczne, które intensywnie pachną również z uwagi na to że woń może się nasilić a nawet zmienić w połączeniu z potem, wysoką temperaturą. Należy mieć również na uwadze, że mocny zapach w szczególności po jakimś czasie może przeszkadzać innym ósmoklasistą.