Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica

Rodzice często nie wiedzą, że przez sześć miesięcy od ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty mają prawo stanąć "oko w oko" z arkuszem, który zadecydował o ocenie ich dziecka. To nie tylko formalność – to realna szansa, by sprawdzić, czy żadna pomyłka nie zaniżyła wyniku. Jednak procedura jest i trzeba jej dochować. Zatem jak kształtuje się wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – jakie są prawa ucznia i rodzica? Oczywiście są konkretne terminy, ograniczenia i szczegółowe zasady, które trzeba znać, by nie stracić tego prawa. Oto kompletny przewodnik po tym, jak legalnie i skutecznie zweryfikować pracę egzaminacyjną, od pierwszego wniosku po ewentualną korektę wyniku.

1. PRAWO WGLĄDU DO PRACY: Prawo wglądu przysługuje wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom

Prawo wglądu przysługuje wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom. To kluczowe ograniczenie – nie dopuszcza się pełnomocników ani żadnych innych wskazanych osób, nawet jeśli mają notarialnie potwierdzony dokument.

2. TERMIN WGLĄDU DO PRACY: Kiedy możliwy jest wgląd do egzaminu ósmoklasisty?

Wgląd możliwy jest przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli chodzi o wyniki i zaświadczenia w 2026 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2026 r. Zatem potocznie zwane odwołanie od wyniku ósmoklasisty (mając na uwadze zachowanie specjalnej procedury) będzie możliwe w okresie od 3 lipca 2026 r. do 4 stycznia 2027 r. Wgląd do pracy odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE i bez udziału pełnomocnika. W tym czasie rodzic (lub sam uczeń) może zgłosić chęć zobaczenia sprawdzonej i ocenionej pracy.

3. PRAWO WGLĄDU DO KOMPLETNEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Podczas wglądu udostępnia się kompletny arkusz egzaminacyjny: zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych (jeśli była częścią arkusza), kartę odpowiedzi, a w przypadku prac w formie dostosowanej – wszystkie materiały wytworzone przez ucznia lub nauczyciela wspomagającego podczas egzaminu. Jeśli ocenianie odbywało się w systemie OnE (Ocenianie na ekranie), rodzic zobaczy informację (np. w tabeli) o liczbie punktów przyznanych przez egzaminatora za każde zadanie otwarte.

4. WNIOSEK O WGLĄD DO PRACY Z EGZAMINU ÓSMOKLASUSTY: Jak zgłosić chęć wglądu?

Aby zobaczyć pracę, trzeba złożyć wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE). Wniosek przyjmowany jest od dnia udostępnienia wyników, czyli od 3 lipca 2026 r., i rozpatrywany jest w kolejności wpływu. Wniosek można złożyć:

osobiście (przez uprawnioną osobę lub kogoś występującego w imieniu zdającego - czyli albo dziecko albo rodzic),

drogą elektroniczną (w tym przez portal ZIUSIOEO),

faksem,

pocztą tradycyjną.

W treści wniosku koniecznie należy wskazać: imię i nazwisko zdającego, PESEL zdającego, dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu (adres pocztowy oraz – jeśli możliwe – adres e-mail i/lub numer telefonu, by OKE mogła szybko przekazać informację o terminie), przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.

5. WYZNACZENIE TERMINU WGLĄDU DO PRACY

OKE ma obowiązek wyznaczyć termin wglądu w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku – jeśli to możliwe, dokonuje tego w porozumieniu z wnioskodawcą. O wyznaczonym dniu i godzinie OKE informuje rodzica lub ucznia. Miejsce wglądu wyznacza dyrektor OKE – zazwyczaj jest to siedziba komisji, ale w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (np. niepełnosprawność osoby uprawnionej) dyrektor może wyrazić zgodę na zorganizowanie wglądu poza siedzibą OKE.

Termin wglądu można zmienić – na prośbę rodzica (w ramach możliwości organizacyjnych komisji) lub na prośbę samej OKE (w porozumieniu z uprawnionym). Jeśli ktoś spóźni się na umówiony czas, a komisja ma taką możliwość, termin przesuwa się na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeśli jednak z przyczyn obiektywnych nie da się już tego zrobić, termin może zostać przeniesiony na inny dzień – także na życzenie osoby uprawnionej.

Ważne Ważna informacja praktyczna: OKE nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem do miejsca wglądu, w tym kosztów transportu ucznia czy rodzica.

6. WGLAD DO PRACY: Co dokładnie zobaczysz i czego absolutnie nie wolno? Szczegółowe zasady przebiegu wglądu

W dniu wglądu należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Przed udostępnieniem pracy komisja zabezpiecza dane osobowe egzaminatora, by nie zostały ujawnione. Czas trwania wglądu wyznaczony przez dyrektora OKE nie może być krótszy niż 30 minut na jedną pracę. Jeśli po tym czasie rodzic potrzebuje więcej czasu, może poprosić o wydłużenie – a OKE, w ramach możliwości organizacyjnych i uwzględniając liczbę wglądów zaplanowanych na dany dzień, może to przychylić.

Podczas wglądu obecny jest pracownik OKE lub inna osoba przez niego wskazana. Osobie dokonującej wglądu zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań – to kluczowe, by zrozumieć, dlaczego przyznano konkretną liczbę punktów. Po zakończeniu wglądu pracownik odnotowuje realizację, a osoba dokonująca wglądu potwierdza to własnoręcznym podpisem. Co można, a czego nie wolno?

Kserokopii ROBIĆ NIE WOLNO. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana.

Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. WOLNO WYKONYWAĆ ZDJĘCIA – całości lub części pracy, przy użyciu aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego (np. telefonu komórkowego).

– całości lub części pracy, przy użyciu aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego (np. telefonu komórkowego). Wolno sporządzać notatki, ale wyłącznie na kartkach formatu A4 oraz długopisami dostarczonych przez OKE (w określonym przez komisję kolorze). Nie wolno korzystać z własnych materiałów ani własnych przyborów do pisania – to reguła, której nie należy lekceważyć.

(w określonym przez komisję kolorze). Nie wolno korzystać z własnych materiałów ani własnych przyborów do pisania – to reguła, której nie należy lekceważyć. Jeśli podczas wglądu rodzic zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy (np. liczby przyznanych punktów), OKE w pierwszej kolejności dąży do wyjaśnienia wątpliwości już podczas tego spotkania.

7. BŁĄD W PRACY ÓSMOKLASISTY. Znalazłeś błąd? Masz 2 dni na reakcję – jak weryfikacja sumy punktów może zmienić wynik

Jeśli w trakcie wglądu rodzic uzna, że doszło do pomyłki, może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. To najważniejszy krok, który może skutkować podwyższeniem wyniku i wydaniem nowego zaświadczenia. Wniosek o weryfikację (z uzasadnieniem) składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu . Można go złożyć tak samo jak wniosek o wgląd: osobiście, drogą elektroniczną (w tym przez ZIU-SIOEO), faksem lub pocztą.

8. PONOWNA WERYFIKACJA EGZAMINU ÓSMOKLASITY. Weryfikacja sumy punktów odbywa się w terminie 7 dni od otrzymania wniosku

Weryfikacja sumy punktów odbywa się w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Jeśli zastrzeżenia dotyczą kwestii technicznych (np. pomyłki w sumowaniu punktów za poszczególne zadania), weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora OKE. Jeśli zastrzeżenia dotyczą kwestii merytorycznych (czyli oceny samego rozwiązania zadania), dyrektor OKE wyznacza do ponownej oceny innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał pracę pierwszy. Osoba ta musi posiadać uprawnienia egzaminatora w danym przedmiocie i ocenia zgodnie z zasadami opracowanymi przez CKE.

Jeśli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE:

ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty,

anuluje dotychczasowe zaświadczenie,

wydaje nowe zaświadczenie.

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu anulowanych dokumentów. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA NP. POZWU DO SĄDU O ZMIANĘ WYNIKU EGZAMINU!

Podsumowanie: 6 miesięcy, 30 minut, zero pełnomocników – i jedna realna szansa na korektę wyniku

Prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej ósmoklasisty to konkretna procedura, która może uratować punkty stracone przez ludzką pomyłkę. Kluczowe jest jednak przestrzeganie sztywnych ram czasowych: masz czas od 3 lipca 2026 r. do 4 stycznia 2027 r., by zgłosić wgląd, a jeśli znajdziesz nieprawidłowość – zaledwie 2 dni robocze na wniosek o weryfikację sumy punktów. Pamiętaj o specyficznych, ale bezwzględnych zasadach: przyjść możesz tylko jako uczeń lub rodzic (bez pełnomocnika), a podczas wglądu możesz fotografować, ale nie kserować pracę. Jeśli weryfikacja potwierdzi błąd i podwyższy sumę punktów, wynik się zmieni – i to na zawsze. Dlatego warto skorzystać z procedury jeśli masz wątpliwości, to twoje prawo – i czas, by z niego skorzystać.