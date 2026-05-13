W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki
W środę rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.
Egzaminy z chemii i historii sztuki
W kolejny dzień matur maturzyści przystąpią do nieobowiązkowego egzaminu z chemii, który rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 180 minut. Chęć zdawania egzaminu z chemii zadeklarowało 33,1 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 9,6 proc. z nich. Chemia jest na szóstym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów.
Później, bo o godz. 14.00, rozpocznie się egzamin z historii sztuki. Ten nieobowiązkowy egzamin potrwa 180 minut. Historia sztuki należy z kolei do grupy przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 4,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 1,4 proc. z nich.
CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w środę przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tego samego dnia: z egzaminu z chemii po południu, a z egzaminu z historii sztuki – wieczorem.
Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.
Matura – jakie egzaminy należy zdać?
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.
Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.
