Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki

W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki

13 maja 2026, 07:27
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
matura 2026 egzaminy chemia historia sztuki szkoły edukacja
W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki
Shutterstock

W środę rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Egzaminy z chemii i historii sztuki

W kolejny dzień matur maturzyści przystąpią do nieobowiązkowego egzaminu z chemii, który rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 180 minut. Chęć zdawania egzaminu z chemii zadeklarowało 33,1 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 9,6 proc. z nich. Chemia jest na szóstym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów.

Później, bo o godz. 14.00, rozpocznie się egzamin z historii sztuki. Ten nieobowiązkowy egzamin potrwa 180 minut. Historia sztuki należy z kolei do grupy przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 4,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 1,4 proc. z nich.

CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w środę przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tego samego dnia: z egzaminu z chemii po południu, a z egzaminu z historii sztuki – wieczorem.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Matura – jakie egzaminy należy zdać?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Źródło: PAP
Edukacja
Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy można je odzyskać?
13 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. Jutro egzamin z języka obcego
12 maja 2026

Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Czy nauczyciele będą mogli oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów
12 maja 2026

Nauczyciel będzie musiał sprawdzać prace domowe i przekazywać uczniom informację zwrotną na temat wykonanej pracy. Systematyczność w wykonywaniu prac domowych będzie uwzględniana przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wyrównane szanse tylko na papierze? Egzamin ósmoklasisty 2026 w praktyce
12 maja 2026

Test ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W teorii ma wyrównane szanse, w praktyce ujawnia nierówności edukacyjne - czytamy wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.
Matura 2026. Egzaminy nieobowiązkowe – wiedza o społeczeństwie i język niemiecki
12 maja 2026

Dzisiaj maturzyści przystąpią do nieobowiązkowego pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą zdawać pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ten egzamin także nie jest obowiązkowy.
