Strona główna » Edukacja » Szkoła » Wyrównane szanse tylko na papierze? Egzamin ósmoklasisty 2026 w praktyce

Wyrównane szanse tylko na papierze? Egzamin ósmoklasisty 2026 w praktyce

12 maja 2026, 08:55
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Test ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W teorii ma wyrównane szanse, w praktyce ujawnia nierówności edukacyjne - czytamy wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Gazeta zauważa, że w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uwzględnia się zarówno wyniki egzaminu ósmoklasisty, jak i oceny na świadectwie, jednak to właśnie egzamin w praktyce odgrywa główną rolę w procesie selekcji.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Ograniczenia ocen szkolnych

W szkołach podstawowych większość uczniów ma bardzo dobre stopnie, które słabo różnicują ich poziom. W efekcie oceny tracą funkcję selekcyjną, a głównym narzędziem różnicującym kandydatów do szkół średnich staje się egzamin ósmoklasisty – wyjaśnia „DGP” Bartek Rosiak, nauczyciel i wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – Egzamin, mimo swoich wad, jest ujednolicony i sprawdzany według tych samych kryteriów, a więc bardziej obiektywny niż oceny szkolne – mówi dziennikowi Robert Górniak, wicedyrektor szkoły oraz założyciel serwisu „Dealerzy wiedzy”. Jednocześnie zaznacza, że jego jakość może budzić pewne wątpliwości.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Analiza wyników egzaminu

Górniak wyjaśnia, że wyniki z polskiego zwykle układają się w dość klasyczny rozkład, przypominający krzywą Gaussa, gdzie widać grupę uczniów osiągających wyniki przewidywalne, mniejszą grupę bardzo dobrych i bardzo słabych. Jego zdaniem, inaczej wygląda matematyka, gdzie „często obserwujemy wyraźne »dwa bieguny«: uczniów radzących sobie bardzo dobrze i tych, którzy mają poważne trudności”. Z kolei w przypadku angielskiego problemem jest – jego zdaniem – zbyt niski poziom egzaminu. – Prostota sprawia, że większość uczniów osiąga bardzo wysokie wyniki, przez co test słabo różnicuje poziom – mówi Górniak i dodaje, że „w przypadku testów z matematyki i języka obcego warto byłoby zastanowić się m.in. nad ich konstrukcją”.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w obecnej formie w ogóle nie pokazuje rzeczywistego poziomu uczniów. W pewnym sensie sugeruje, że polscy uczniowie są wyjątkowo uzdolnieni matematycznie, co jest obrazem fałszywym – powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej” dr Karol Dudek-Różycki, nauczyciel i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Konsekwencje dla uczniów

Według Dudka-Różyckiego, nastolatkowie dobrze zdają egzamin i trafiają do klas matematycznych, a później okazuje się, że nie są przygotowani do pracy na poziomie rozszerzonym. Konsekwencjami są słabe stopnie, problemy emocjonalne i spadek samooceny. Jego zdaniem egzamin na tym etapie edukacyjnym powinien też obejmować więcej przedmiotów. – Powinien diagnozować również poziom wiedzy z historii, WOS-u, geografii, chemii, biologii czy fizyki – wyliczył. Jak argumentuje, tylko wtedy można byłoby uniknąć sytuacji, w której uczniowie nie mają świadomości realnego poziomu swoich kompetencji. Według niego system wymaga zmiany i regularnej diagnozy na wcześniejszych etapach edukacji.

„DGP” przypomina, że wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca.

Źródło: PAP
Edukacja
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
12 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. Jutro egzamin z języka obcego
12 maja 2026

Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Czy nauczyciele będą mogli oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów
12 maja 2026

Nauczyciel będzie musiał sprawdzać prace domowe i przekazywać uczniom informację zwrotną na temat wykonanej pracy. Systematyczność w wykonywaniu prac domowych będzie uwzględniana przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Matura 2026. Egzaminy nieobowiązkowe – wiedza o społeczeństwie i język niemiecki
12 maja 2026

Dzisiaj maturzyści przystąpią do nieobowiązkowego pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą zdawać pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ten egzamin także nie jest obowiązkowy.
O której godzinie zaczyna się egzamin ósmoklasisty 2026. Ile trwa matematyka i język obcy?
11 maja 2026

Wtorek, 12 maja 2026 r., to drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie piszą egzamin z matematyki. W środę, 13 maja 2026 r., napiszą język angielski lub inny język nowożytny. O której godzinie zaczyna się egzamin i ile trwa? Oto informacje z CKE.
Egzamin ósmoklasisty 2026: uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w dniach 11-13 maja 2026 r. - uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby albo innych wypadków losowych. Co teraz? Przepisy pozwalają na podejście do egzaminu w drugim terminie. Kiedy jest dodatkowy termin egzaminu dla ósmych klas?

Po egzaminie ósmoklasisty - weekendowy wypoczynek na Lubelszczyźnie połączony z możliwością udziału w dniach otwartych liceum plastycznego
11 maja 2026

Ósmoklasistom - po stresie i wysiłku intelektualnym pierwszych poważnych egzaminów w życiu - należy się odpoczynek. Można go połączyć z uprzednim udziałem w dniach otwartych w liceum sztuk plastycznych w Nałęczowie, które odbędą się 15 maja 2026 roku od rana.
Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
