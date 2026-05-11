Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy

Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy

11 maja 2026, 15:16
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
egzamin ósmoklasisty, 2026, termin dodatkowy, unieważnienie egzaminu ósmoklasisty, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, przyczyny losowe, przyczyny zdrowotne
Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.

Na czym polega termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w dwóch terminach. Termin główny przypada w maju – w 2026 r. są to dni 11–13 maja.

Termin dodatkowy dla tej samej grupy zdających wypada w czerwcu – konkretnie 8–10 czerwca 2026 r. Termin dodatkowy nie jest ani poprawkowym, ani alternatywnym terminem do wyboru – to możliwość zarezerwowana wyłącznie dla uczniów, którzy spełniają określone w przepisach warunki.

Kto ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Prawo do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przysługuje uczniowi w trzech przypadkach. Po pierwsze – gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Po drugie – gdy przerwał egzamin w terminie głównym lub gdy egzamin został mu przerwany i unieważniony, również z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Po trzecie – gdy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) unieważnił mu egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. We wszystkich przypadkach prawo do terminu dodatkowego dotyczy konkretnego przedmiotu lub przedmiotów – nie całego egzaminu jako takiego, jeśli problem dotyczył tylko jednego z nich.

Gdzie uczeń zdaje egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym w tej samej szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. Dotyczy to sytuacji, gdy unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu nastąpiło w terminie głównym – uczeń powtarza wówczas ten przedmiot w terminie dodatkowym we własnej szkole. Lista zdających w terminie dodatkowym jest ustalana na podstawie protokołów zbiorczych przebiegu egzaminu, wypełnianych w systemie SIOE. Dyrektor szkoły ma możliwość bieżącej weryfikacji tego wykazu w odpowiedniej zakładce systemu. OKE uzupełnia wykaz o dane uczniów, którym egzamin unieważnił dyrektor OKE lub dyrektor CKE.

Co się dzieje, gdy to uczeń sam przerwie egzamin ósmoklasisty z przyczyn losowych lub zdrowotnych?

Jeśli podczas egzaminu w terminie głównym uczeń przerwie pracę z przyczyn losowych lub zdrowotnych, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego pracę do protokołu zbiorczego, ale nie przekazuje jej do sprawdzenia. Uczeń zachowuje prawo do przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.

Dyrektor szkoły informuje o tym rodziców, którzy mają prawo podjąć decyzję, że praca egzaminacyjna powinna jednak zostać sprawdzona i oceniona. Decyzję tę dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE. Jeśli natomiast analogiczna sytuacja – przerwanie egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych – wystąpi już w terminie dodatkowym, decyzję co do dalszego postępowania podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

Unieważnienie egzaminu a termin dodatkowy – ważna różnica

Unieważnienie egzaminu w terminie głównym skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie dodatkowym. Istotna jest jednak zasada dotycząca unieważnienia w terminie dodatkowym: jeśli egzamin z danego przedmiotu zostanie unieważniony już na tym etapie, dyrektor OKE ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%". Nie ma zatem kolejnego, trzeciego terminu – termin dodatkowy jest ostateczną szansą. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie: uczeń, któremu grozi unieważnienie egzaminu w terminie dodatkowym, nie może liczyć na kolejną możliwość podejścia do egzaminu.

Ważne

Nie ma czegoś takiego, jak poprawka wyniku egzaminu ósmoklasisty. To ważna różnica. Ewentualnie można próbować żądać weryfikacji wyniku przy wglądzie do pracy.

Kiedy możliwe jest zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty?

Przepisy przewidują dwa odrębne tryby zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Pierwszy dotyczy szczególnych przypadków zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu zarówno w terminie głównym, jak i dodatkowym w danym roku szkolnym. W takiej sytuacji dyrektor OKE może – na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami – zwolnić ucznia z tego obowiązku.

Drugi tryb dotyczy sytuacji, gdy szczególne przypadki losowe lub zdrowotne uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu już tylko w terminie dodatkowym. Wniosek o takie zwolnienie dyrektor szkoły składa do 19 czerwca 2026 r. W obu przypadkach wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją trafia do właściwej OKE.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

