Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki, rozwiązywany przez uczniów, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej. Zawiera on 20 zadań. Wśród nich było 14 zadań zamkniętych i sześć otwartych.

Zeszyt zadań egzaminacyjnych - matematyka 12 V 2026

Karta rozwiązań zadań otwartych - matematyka 12 V 2026

Karta odpowiedzi - matematyka 12 V 2026

Uczniowie musieli wykonywać obliczenia i analizować dane

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach oraz wykonywać obliczenia procentowe.

Musieli wykazać się także m.in. umiejętnością odczytywania danych z diagramu, obliczeń na ułamkach, procentach, posługiwania się czasem, rozwiązywania równań z dwoma niewiadomymi oraz obliczania prawdopodobieństwa.

Na egzaminie pojawiły się zadania o figurach i bryłach

Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.

Jedno z zadań zamkniętych dotyczyło obliczenia ceny rasowego kocura i kotki po zastosowaniu różnych zniżek procentowych.

Inne zadanie sprawdzało znajomość największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności przy ustalaniu czterocyfrowego kodu do szafki.

Jeszcze inne zadanie odnosiło się do prostopadłościanu zbudowanego z trzech jednakowych sześcianów o krawędzi długości 5. Uczniowie mieli obliczyć pole powierzchni bryły.

Zadania otwarte dotyczyły m.in. origami i prędkości samochodu

Pierwsze z zadań otwartych dotyczyło obliczenia liczby kolorowych kartek przygotowanych do wykonania origami.

Inne zadanie wymagało wykazania, że przejazd samochodu pomiędzy miejscowościami trwał dłużej niż godzinę przy zachowaniu tej samej prędkości.

W kolejnym zadaniu uczniowie obliczali koszt zakupu nasion potrzebnych do obsiania ogródka w kształcie trapezu.

Uczniowie obliczali także objętość ostrosłupa

W jeszcze innym zadaniu, zilustrowanym rysunkiem ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian, należało obliczyć, ile razy objętość tego ostrosłupa jest mniejsza od objętości sześcianu.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 125 minut

Na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie mieli 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas mógł zostać przedłużony o nie więcej niż 40 minut.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, dlatego nie można go nie zdać.