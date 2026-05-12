Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Arkusz egzaminacyjny z matematyki, rozwiązywany przez uczniów, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej. Zawiera on 20 zadań. Wśród nich było 14 zadań zamkniętych i sześć otwartych.
Zeszyt zadań egzaminacyjnych - matematyka 12 V 2026
Karta rozwiązań zadań otwartych - matematyka 12 V 2026
Karta odpowiedzi - matematyka 12 V 2026
Uczniowie musieli wykonywać obliczenia i analizować dane
Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach oraz wykonywać obliczenia procentowe.
Musieli wykazać się także m.in. umiejętnością odczytywania danych z diagramu, obliczeń na ułamkach, procentach, posługiwania się czasem, rozwiązywania równań z dwoma niewiadomymi oraz obliczania prawdopodobieństwa.
Na egzaminie pojawiły się zadania o figurach i bryłach
Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.
Jedno z zadań zamkniętych dotyczyło obliczenia ceny rasowego kocura i kotki po zastosowaniu różnych zniżek procentowych.
Inne zadanie sprawdzało znajomość największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności przy ustalaniu czterocyfrowego kodu do szafki.
Jeszcze inne zadanie odnosiło się do prostopadłościanu zbudowanego z trzech jednakowych sześcianów o krawędzi długości 5. Uczniowie mieli obliczyć pole powierzchni bryły.
Zadania otwarte dotyczyły m.in. origami i prędkości samochodu
Pierwsze z zadań otwartych dotyczyło obliczenia liczby kolorowych kartek przygotowanych do wykonania origami.
Inne zadanie wymagało wykazania, że przejazd samochodu pomiędzy miejscowościami trwał dłużej niż godzinę przy zachowaniu tej samej prędkości.
W kolejnym zadaniu uczniowie obliczali koszt zakupu nasion potrzebnych do obsiania ogródka w kształcie trapezu.
Uczniowie obliczali także objętość ostrosłupa
W jeszcze innym zadaniu, zilustrowanym rysunkiem ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian, należało obliczyć, ile razy objętość tego ostrosłupa jest mniejsza od objętości sześcianu.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 125 minut
Na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie mieli 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas mógł zostać przedłużony o nie więcej niż 40 minut.
Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, dlatego nie można go nie zdać.
Jednak wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.
