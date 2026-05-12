Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?

Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?

12 maja 2026, 15:30
Małgorzata Masłowska
12 maja 2026, 15:30
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.

Wczasy pod gruszą dla wszystkich uprawnionych

Sezon letni to czas, w którym rośnie zainteresowanie korzystaniem ze środków ZFŚS. Bo choć o tym, jakie konkretnie formy przybiera działalność socjalna danego pracodawcy decyduje on sam w regulaminie obowiązującym w jego zakładzie pracy, to jednak od lat do najpopularniejszych w tym zakresie niezmiennie należą świadczenia okołoświąteczne, na rzecz wypoczynku oraz na działalność kulturalną. Choć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku mogą przybierać w poszczególnych zakładach pracy różne formy i mogą być różnie nazywane w regulaminach wewnątrzzakładowych, to należy pamiętać, że wprowadzone w tym zakresie przez pracodawców regulacje muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami ustawy 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. To właśnie dlatego nie mogą oni odmawiać nauczycielom prawa do tego świadczenia, o ile zostało ono w danej placówce wprowadzone. Zasada ta oczywiście znajduje odpowiednie zastosowanie również w odniesieniu do innych grup zawodowych, choć w praktyce to właśnie w odniesieniu do nauczycieli najczęściej dochodzi do jej łamania.

Czy można domagać się wypłaty zaległych świadczeń?

Często pojawia się pytanie, jakie możliwości mają pracownicy, w tym nauczyciele, którzy nie otrzymali przysługującego im świadczenia, mimo że zgodnie z obowiązującymi przepisami, byli do niego uprawnieni? Warto pamiętać, że sądy nie mają wątpliwości co do tego, że ustawa o ZFŚS jest elementem systemu prawa pracy i taki też charakter mają wynikające z niej świadczenia. To zaś determinuje okres przedawnienia, który na podstawie art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wynosi w tym przypadku 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jednocześnie jednak sądy nie mają również wątpliwości co do tego, że świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych co do zasady nabierają charakteru roszczeniowego dopiero z chwilą przyznania ich przez pracodawcę lub ewentualnie odmowy takiego przyznania. Istnieją w tym zakresie wyjątki, jednak dotyczą one świadczeń o nieco odmiennym charakterze, które choć również mają związek z działalnością socjalną pracodawcy, to jednak prawo do nich nie jest uzależnione od spełnienia kryterium socjalnego. Mowa na przykład o świadczeniu urlopowym wypłacanym przez pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą tworzyć fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. W tym przypadku z przepisów wprost wynika, że świadczenie to pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, co oznacza, że aby nabyć do niego prawo, pracownik nie musi składać wniosku w tej sprawie.

Aby mieć prawa, trzeba wywiązać się z obowiązków

W konsekwencji, jeśli chodzi o świadczenie na rzecz różnych form wypoczynku, które nazywamy potocznie wczasami pod gruszą, aby pracownik mógł podjąć kroki zmierzające do wyegzekwowania przysługujących mu w tym zakresie praw, musi również wywiązać się z obciążających go w tym zakresie obowiązków, czyli złożyć w przewidzianym w regulaminie terminie wniosek o przyznanie mu tego świadczenia. Jeśli tego nie zrobił, mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie nie nabrało charakteru roszczeniowego, a pracownik w praktyce nie ma możliwości dalszego dochodzenia w tym zakresie swoich praw. To między innymi dlatego kluczowe jest to, aby pracownicy znali swoje praca i kierując się posiadaną w tym zakresie wiedzą, postępowali w sposób, który nie zamknie im drogi do dochodzenia ich praw. W tej konkretnej sytuacji oznacza to konieczność złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, nawet jeśli pracodawca twierdzi, że świadczenie pracownikowi nie przysługuje i złożenie wniosku niczego w tym zakresie nie zmieni. Dopiero formalna odmowa pracodawcy da bowiem pracownikowi możliwość podjęcia w tym zakresie dalszych kroków.

Podstawa prawna

art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

