Strona główna » Edukacja » Szkoła » Po egzaminie ósmoklasisty - weekendowy wypoczynek na Lubelszczyźnie połączony z możliwością udziału w dniach otwartych liceum plastycznego

Po egzaminie ósmoklasisty - weekendowy wypoczynek na Lubelszczyźnie połączony z możliwością udziału w dniach otwartych liceum plastycznego

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Po egzaminie ósmoklasisty - dzień otwarty
Po egzaminie ósmoklasisty - dzień otwarty
Shutterstock

Ósmoklasistom - po stresie i wysiłku intelektualnym pierwszych poważnych egzaminów w życiu - należy się odpoczynek. Można go połączyć z uprzednim udziałem w dniach otwartych w liceum sztuk plastycznych w Nałęczowie, które odbędą się 15 maja 2026 roku od rana.

Dzień otwarty w szkole plastycznej

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie proponuje przyszłym uczniom tej szkoły i ich rodzicom poznanie szkoły już po egzaminacyjnym stresie podczas dnia otwartego, 15 maja w godzinach 9-13. Po powitaniu planowana jest prezentacja zabawek z drewna. Od 10.30. ósmoklasiści będą mogli uczestniczyć w różnych aktywnościach plastycznych wymagających uprzednich zapisów - warsztatach filcowania (wykonanie broszki), sitodruku i szycia (uszycie i ozdobienie poduszeczki lub breloczka) oraz z użycia plotera laserowego. Podczas dnia otwartego będą się odbywać konsultacje rysunkowo-malarskie dla potencjalnych uczniów oraz prezentacja pracowni. Będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w pracowni plecionkarstwa lub zabawek z tkanin.

Po zakończeniu spotkania w ramach odpoczynku ósmoklasiści wraz z rodzicami będą mogli przespacerować się po 25 hektarowym Parku Zdrojowym z urokliwą w tym historyczną zabudową. Z Nałęczowa niedaleko jest do innych miejscowości turystycznych mogących być miejscem weekendowego wypoczynku - Puław i Kazimierza nad Wisłą.

Proponowane klasy w liceum plastycznym

Liceum plastyczne w Nałęczowie jest publiczną szkołą z internatem funkcjonującą pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształci w kierunku meblarstwo artystyczne, projektowanie zabawek oraz jako nowy profil wzornictwo artystyczne.

Rekrutacja - egzamin praktyczny i teoretyczny

Dokumenty do liceum plastycznego w Nałęczowie przyjmowane są do 20 maja 2026 roku do godziny 14 osobiście w sekretariacie szkoły. Egzamin odbędzie się 30 maja 2026 roku od godziny 10. Został podzielony na cztery części-trzy pierwsze praktyczne a ostatni teoretyczny. Ósmoklasiści będą musieli się zmierzyć z wykonaniem pracy z rysunku światłocieniowym, malarstwa, kompozycji przestrzennej. Uczniowie powinni zabrać ze sobą wskazane materiały plastyczne. Na sprawdzianie teoretycznym będzie badana znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych według podanej listy. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca br.

