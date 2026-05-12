Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Zakończył się egzamin z matematyki
We wtorek ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki. Rozpoczął się on o godz. 9.00 i trwał 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż 40 minut. Zdaniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Roberta Zakrzewskiego egzamin przebiegł spokojnie.
W środę ósmoklasistów czeka egzamin z języka obcego.
Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty
Arkusz egzaminacyjny z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie internetowej we wtorek ok. godz. 14.00.
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach. Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
