Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Zakończył się egzamin z matematyki

We wtorek ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki. Rozpoczął się on o godz. 9.00 i trwał 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż 40 minut. Zdaniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Roberta Zakrzewskiego egzamin przebiegł spokojnie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W środę ósmoklasistów czeka egzamin z języka obcego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty

Arkusz egzaminacyjny z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie internetowej we wtorek ok. godz. 14.00.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach. Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.