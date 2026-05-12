Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. Jutro egzamin z języka obcego

Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. Jutro egzamin z języka obcego

12 maja 2026, 13:20
[Data aktualizacji 12 maja 2026, 13:32]
Tomasz Kowalski
Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Zakończył się egzamin z matematyki

We wtorek ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki. Rozpoczął się on o godz. 9.00 i trwał 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż 40 minut. Zdaniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Roberta Zakrzewskiego egzamin przebiegł spokojnie.

W środę ósmoklasistów czeka egzamin z języka obcego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty

Arkusz egzaminacyjny z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie internetowej we wtorek ok. godz. 14.00.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach. Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Edukacja
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
12 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Czy nauczyciele będą mogli oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów
12 maja 2026

Nauczyciel będzie musiał sprawdzać prace domowe i przekazywać uczniom informację zwrotną na temat wykonanej pracy. Systematyczność w wykonywaniu prac domowych będzie uwzględniana przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wyrównane szanse tylko na papierze? Egzamin ósmoklasisty 2026 w praktyce
12 maja 2026

Test ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W teorii ma wyrównane szanse, w praktyce ujawnia nierówności edukacyjne - czytamy wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.
Matura 2026. Egzaminy nieobowiązkowe – wiedza o społeczeństwie i język niemiecki
12 maja 2026

Dzisiaj maturzyści przystąpią do nieobowiązkowego pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą zdawać pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ten egzamin także nie jest obowiązkowy.
O której godzinie zaczyna się egzamin ósmoklasisty 2026. Ile trwa matematyka i język obcy?
11 maja 2026

Wtorek, 12 maja 2026 r., to drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie piszą egzamin z matematyki. W środę, 13 maja 2026 r., napiszą język angielski lub inny język nowożytny. O której godzinie zaczyna się egzamin i ile trwa? Oto informacje z CKE.
Egzamin ósmoklasisty 2026: uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w dniach 11-13 maja 2026 r. - uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby albo innych wypadków losowych. Co teraz? Przepisy pozwalają na podejście do egzaminu w drugim terminie. Kiedy jest dodatkowy termin egzaminu dla ósmych klas?

Po egzaminie ósmoklasisty - weekendowy wypoczynek na Lubelszczyźnie połączony z możliwością udziału w dniach otwartych liceum plastycznego
11 maja 2026

Ósmoklasistom - po stresie i wysiłku intelektualnym pierwszych poważnych egzaminów w życiu - należy się odpoczynek. Można go połączyć z uprzednim udziałem w dniach otwartych w liceum sztuk plastycznych w Nałęczowie, które odbędą się 15 maja 2026 roku od rana.
Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
