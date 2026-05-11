Egzamin ósmoklasisty 2026: uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby

Egzamin ósmoklasisty w dniach 11-13 maja 2026 r. - uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby albo innych wypadków losowych. Co teraz? Przepisy pozwalają na podejście do egzaminu w drugim terminie. Kiedy jest dodatkowy termin egzaminu dla ósmych klas?

Choroba a egzamin ósmoklasisty 2026

Ustawa o systemie oświaty reguluje sytuację, kiedy uczeń nie przychodzi na egzamin ósmoklasisty z powodu choroby lub innych wypadków losowych, a także przerwania egzaminu z tych powodów. Zgodnie z art. 44zz ust. 1. ustawy uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Choroba na dodatkowym egzaminie ósmoklasisty

Co w sytuacji, gdy uczeń został dopuszczony do egzaminu w terminie dodatkowym, jednak choroba nadal trwa, pojawiła się nowa lub ponownie wystąpił inny przypadek losowy? Jeśli uczeń ponownie nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z jednego lub kilku przedmiotów, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może - na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły - zwolnić go z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tych przedmiotów. Wniosek dyrektor szkoły składa w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - termin dodatkowy

Termin dodatkowy dla egzaminu ósmoklasisty w 2026 r. został przewidziany na czerwiec, a dokładnie w dniach 8-10 czerwca 2026 r.:

język polski - 8 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 matematyka - 9 czerwca (wtorek) godz. 9:00 język obcy nowożytny - 10 czerwca (środa) godz. 9:00

Jest to termin dodatkowy w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym. Natomiast w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty przypada na:

język polski - 11 maja (poniedziałek) godz. 9:00 matematyka - 12 maja (wtorek) godz. 9:00 język obcy nowożytny - 13 maja (środa) godz. 9:00

Wyniki z egzaminów pisanych w terminach dodatkowych ukażą się 3 lipca 2026 r. (piątek).

