O której godzinie zaczyna się egzamin ósmoklasisty 2026. Ile trwa matematyka i język obcy?
Wtorek, 12 maja 2026 r., to drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie piszą egzamin z matematyki. W środę, 13 maja 2026 r., napiszą język angielski lub inny język nowożytny. O której godzinie zaczyna się egzamin i ile trwa? Oto informacje z CKE.
O której godzinie zaczyna się egzamin ósmoklasisty 2026?
Oto godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty w dniu 11, 12 i 13 maja 2026 r. dla poszczególnych przedmiotów i w poszczególnych przypadkach:
- w terminie głównym język polski (11 maja 2026 r. - poniedziałek), matematyka (12 maja 2026 r. - wtorek) i język obcy nowożytny (13 maja 2026 r. - środa) zaczynają się o godz. 9:00,
- w terminie dodatkowym język polski (8 czerwca 2026 r. - poniedziałek), matematyka (9 czerwca 2026 r. - wtorek) i język obcy nowożytny (10 czerwca 2026 r. - środa) zaczynają się o godz. 9:00.
Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2026?
Oto czas trwania egzaminu ósmoklasisty w 2026 r. dla języka polskiego, matematyki i języka obcego:
- 150 minut - język polski
- 125 minut - matematyka
- 110 minut - język obcy nowożytny.
To czas trwania egzaminu ósmoklasisty w standardowym arkuszu. Dla uczniów z tzw. dostosowaniem zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026 czas trwania poszczególnych egzaminów jest wydłużony zgodnie z poniższą tabelą:
