Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?

Styczeń i luty to w Polsce czas studniówek, czyli tradycyjnych balów organizowanych przez uczniów klas maturalnych na około 100 dni przed maturą. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty ma swoje korzenie w XIX wieku i sięga około 200 lat wstecz.

Przesądy związane ze studniówką

Styczeń i luty to czas studniówek, czyli tradycyjnych balów, które organizowane są w przybliżeniu na 100 dni przed maturą. Biorą w nich udział uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz nauczyciele. Tradycyjnie tańcem rozpoczynającym studniówkę jest polonez. Kolejną tradycją tego wydarzenia jest wspólne zdjęcie maturzystów.

W sferze mniej oficjalnej ze studniówką wiąże się kilka przesądów. Fundamentalnym dla dziewcząt jest czerwona podwiązka założona na lewą nogę. Noszona przez całą studniówkę zapewnia pozytywny wynik matury. Tę samą podwiązkę należy założyć w dniach egzaminów maturalnych, jednak tym razem na prawą nogę. Kolejną ważną rzeczą jest również czerwona bielizna. Dla lepszego efektu studniówkowy komplet bielizny należy założyć ponownie na sam egzamin. Sposobem na dobry maturalny wynik jest też zabranie ze sobą na studniówkę jakiejś pożyczonej rzeczy. Złym znakiem jest zaś oczko w rajstopach czy pończochach.

Męskie przesądy studniówkowe

Panowie tego wieczoru powinni mieć na sobie nowy garnitur. To konieczna inwestycja, nie tylko w elegancję, ale również w fart. W tym samym garniturze panowie powinni wybrać się na maturę. Szczęście ma im przynieść także krawat, którego przesądni uczniowie nie mogą zdejmować do końca zabawy. W czasie studniówki panowie nie powinni ściągać także butów. Przyjmuje się, że tańczenie boso może przynieść maturalne niepowodzenie.

Przesąd o włosach: nieobcinanie do matury

Kolejny przesąd nakazuje nieobcinanie włosów od studniówki do matury. Oczywiście, wiele osób traktuje to z przymrużeniem oka, ale dla pewności idzie do fryzjera przed samą studniówką a potem zwleka z kolejną wizytą do zakończenia matur.

Studniówkowe przesądy wcale nie odnoszą się do perfekcji. Jeden z nich głosi, że pomylenie kroków podczas tradycyjnego poloneza gwarantuje nieomylność i powodzenie w trakcie egzaminu dojrzałości.

Polonez: pomyłka podczas tańca jako szczęśliwy znak

„Studniówkowe przesądy dotyczą zarówno maturzystek, jak i maturzystów. Jeden z nich jest związany z polonezem. W trakcie balu maturalnego pomyłka podczas tańczenia poloneza podobno ma przynieść szczęście podczas matury” – powiedział dr Tomasz Marcysiak, socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, na antenie Polskiego Radia (16 stycznia 2023 r., w programie 1).

Złapanie dyrektora za kolano - rzadki, ale gwarantowany przesąd

Tradycją, na która decydują się tylko nieliczni, jest złapanie dyrektora szkoły za kolano w trakcie zabawy studniówkowej. To gwarantuje pomyślne zdanie egzaminów, szczególnie gdy zrobimy to z zaskoczenia.

Pierwsza matura w 1789 roku i początki studniówek

Pierwsza matura miała miejsce w 1789 r., kiedy Prusy wprowadziły edukację powszechną. W Polsce pierwszą maturę zdawano w Księstwie Warszawskim, w szkołach departamentowych w 1812 r., jako egzamin kończący szkołę średnią. Niedługo po tym rozpoczęła się również historia studniówek.