REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Matura » Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?

Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 14:59
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
Wojciech Jargilo
Inne

REKLAMA

REKLAMA

Styczeń i luty to w Polsce czas studniówek, czyli tradycyjnych balów organizowanych przez uczniów klas maturalnych na około 100 dni przed maturą. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty ma swoje korzenie w XIX wieku i sięga około 200 lat wstecz.

rozwiń >

Przesądy związane ze studniówką

Styczeń i luty to czas studniówek, czyli tradycyjnych balów, które organizowane są w przybliżeniu na 100 dni przed maturą. Biorą w nich udział uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz nauczyciele. Tradycyjnie tańcem rozpoczynającym studniówkę jest polonez. Kolejną tradycją tego wydarzenia jest wspólne zdjęcie maturzystów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Arkusze maturalne. Matura 2025 Matematyka. Zakres podstawowy
Arkusze maturalne. Matura 2025 Język angielski. Zakres podstawowy
Konteksty Matura 2025 Język polski

W sferze mniej oficjalnej ze studniówką wiąże się kilka przesądów. Fundamentalnym dla dziewcząt jest czerwona podwiązka założona na lewą nogę. Noszona przez całą studniówkę zapewnia pozytywny wynik matury. Tę samą podwiązkę należy założyć w dniach egzaminów maturalnych, jednak tym razem na prawą nogę. Kolejną ważną rzeczą jest również czerwona bielizna. Dla lepszego efektu studniówkowy komplet bielizny należy założyć ponownie na sam egzamin. Sposobem na dobry maturalny wynik jest też zabranie ze sobą na studniówkę jakiejś pożyczonej rzeczy. Złym znakiem jest zaś oczko w rajstopach czy pończochach.

Męskie przesądy studniówkowe

Panowie tego wieczoru powinni mieć na sobie nowy garnitur. To konieczna inwestycja, nie tylko w elegancję, ale również w fart. W tym samym garniturze panowie powinni wybrać się na maturę. Szczęście ma im przynieść także krawat, którego przesądni uczniowie nie mogą zdejmować do końca zabawy. W czasie studniówki panowie nie powinni ściągać także butów. Przyjmuje się, że tańczenie boso może przynieść maturalne niepowodzenie.

Przesąd o włosach: nieobcinanie do matury

Kolejny przesąd nakazuje nieobcinanie włosów od studniówki do matury. Oczywiście, wiele osób traktuje to z przymrużeniem oka, ale dla pewności idzie do fryzjera przed samą studniówką a potem zwleka z kolejną wizytą do zakończenia matur.

REKLAMA

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Studniówkowe przesądy wcale nie odnoszą się do perfekcji. Jeden z nich głosi, że pomylenie kroków podczas tradycyjnego poloneza gwarantuje nieomylność i powodzenie w trakcie egzaminu dojrzałości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Polonez: pomyłka podczas tańca jako szczęśliwy znak

„Studniówkowe przesądy dotyczą zarówno maturzystek, jak i maturzystów. Jeden z nich jest związany z polonezem. W trakcie balu maturalnego pomyłka podczas tańczenia poloneza podobno ma przynieść szczęście podczas matury” – powiedział dr Tomasz Marcysiak, socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, na antenie Polskiego Radia (16 stycznia 2023 r., w programie 1).

Złapanie dyrektora za kolano - rzadki, ale gwarantowany przesąd

Tradycją, na która decydują się tylko nieliczni, jest złapanie dyrektora szkoły za kolano w trakcie zabawy studniówkowej. To gwarantuje pomyślne zdanie egzaminów, szczególnie gdy zrobimy to z zaskoczenia.

Pierwsza matura w 1789 roku i początki studniówek

Pierwsza matura miała miejsce w 1789 r., kiedy Prusy wprowadziły edukację powszechną. W Polsce pierwszą maturę zdawano w Księstwie Warszawskim, w szkołach departamentowych w 1812 r., jako egzamin kończący szkołę średnią. Niedługo po tym rozpoczęła się również historia studniówek.

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)
Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)
Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
04 lut 2026

Styczeń i luty to w Polsce czas studniówek, czyli tradycyjnych balów organizowanych przez uczniów klas maturalnych na około 100 dni przed maturą. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty ma swoje korzenie w XIX wieku i sięga około 200 lat wstecz.
Frekwencja w szkołach zawodowych do zaostrzenia? Ekspert mówi wprost
04 lut 2026

Marek Pleśniar z OSKKO pozytywnie ocenił rezygnację MEN z zaostrzenia przepisów o frekwencji w szkołach podstawowych i liceach i zasugerował, że podobne regulacje mogłyby się przydać w szkołach zawodowych.
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
04 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
04 lut 2026

Z powodu bardzo wysokich mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga w lekcjach. Rodzice zaskoczeni!
03 lut 2026

Większość młodzieży korzysta ze sztucznej inteligencji, nie tylko do celów edukacyjnych, ale także z nudy czy dla rozrywki. Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci wykorzystują AI również do rozwiązywania codziennych problemów. Młodzi twierdzą, że sztuczna inteligencja jest cierpliwa i traktuje ich poważnie.
Setki szkół zamknięte przez mróz. MEN podaje aktualne dane o odwołanych zajęciach
03 lut 2026

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
03 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.

REKLAMA

Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
02 lut 2026

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA