Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię

Uczestnicząca w studniówce maturzystów jednego z łódzkich liceów ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka przyznała, że ten bal pamięta się często lepiej niż samą maturę. Życzyła uczniom dobrego przygotowania się do tegorocznego egzaminu maturalnego i kontynuowania edukacji w Polsce.

Udział Barbary Nowackiej w studniówce

Szefowa resortu edukacji w sobotę wzięła udział w balu studniówkowym XXXII LO w Łodzi. Razem z uczniami w pierwszej parze zatańczyła Poloneza.

Nowacka zwracając się do maturzystów podkreśliła, że ta noc na pewno pozostanie w ich pamięci. - Bo studniówkę pamięta się zawsze, często lepiej niż maturę. Bal studniówkowy to symboliczne przejście w dorosłość. Dzisiaj jesteście o krok bardziej gotowi do przyszłych wyzwań – powiedziała.

Życzyła uczniom wspaniałej, niezapomnianej i możliwie, jak najmądrzejszej zabawy. - Po drugie życzę wam sukcesów na maturze. To bardzo ważny dla was egzamin, bo będziecie się nim posługiwać przez lata. Ukształtuje on to, w którym kierunku pójdziecie, więc od jutra rana, no dobrze popołudnia, nie zmarnujcie żadnego dnia – dodała.

Podkreślenie roli młodzieży dla kraju

Nowacka wyraziła również nadzieję, by uczniowie po egzaminach maturalnych, już jako absolwenci liceum, kontynuowali naukę w Polsce. - Rozwijamy się wspaniale, ale będziemy się rozwijać jeszcze lepiej jako kraj, jak ludzie tacy jak wy, pełni pasji, talentów, nadziei, sił, energii zdecydują się pracować dla Polski – przekonywała.

W rozmowie z PAP ministra edukacji dodała, że młodzież szkolna jest dumą Polski. Podkreśliła, że uczestnicy balu są pełni energii, szczęścia, pewności siebie i piękna.

Rady i refleksje dla maturzystów

- Przed nimi wielkie wyzwania i wszystkie możliwości otwarte. Jako mama maturzysty wiem, że mają oni świadomość nadchodzącego egzaminu, uczą się pilnie. Studniówka jest momentem, w którym można się trochę zabawić, a po niej trzeba już odliczać dni – mówiła.

Nowacka przyznała, że stresowała się zatańczeniem Poloneza, bo – jak nadmieniał – ostatni raz robiła to podczas swojej studniówki w 1994 roku.

Dyrektorka XXXII LO w Łodzi Małgorzata Michalska prosiła swoich uczniów, aby wierzyli w to, że potrafią, są gotowi i mogą iść dalej z podniesioną głową oraz spokojem w sobie.

- Bardzo chciałabym, abyście za sto dni, na maturze czuli w sobie spokój, siłę i głębokie przeświadczenie, że wszystko się uda. Życzę również wam, żebyście nie zgubili tej dzisiejszej iskry, która świeci w waszych oczach i by ten pierwszy bal był nie tylko pięknym wspomnieniem, ale także dobrą wróżbą na przyszłość – podkreśliła.

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, czyli za 107 dni.