Serwisy
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)

Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)

20 stycznia 2026, 12:29
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)
Egzamin maturalny 2026 r. od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 8 do 30 maja (egzaminy ustne)
CKE

Matura 2026 r. Terminy dla kluczowych egzaminów pisemnych: od 4 do 21 maja 2026 r. (pisemne) i od 8 do 30 maja (ustne).

Harmonogram matur 2026 r.

Etap 1. Obowiązkowe egzaminy z: j.polskiego, matematyki i języka obcego na początku maja,

Etap 2. Dodatkowe przedmioty w okresie do 21 maja 2026 r.,

Etap 3. Ogłoszenie wyników w dniu 8 lipca 2026 r.,

matura 2026 r.

matura 2026 r.

CKE

Etap 4. Poprawki w sierpniu 2026 r.

matury 2026

matury 2026 r.

CKE

Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja.

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Harmonogram egzaminów pisemnych (źródło: CKE i PAP)

matura 2026 r.

matura 2026 r.

CKE

Pierwszy tydzień matur: 4 - 8 maja 2026 r.

Z powyższej tabeli opublikowanej przez CKE dla egzaminów pisemnych w pierwszym tygodniu matur wynika, że:

4 maja rano - egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

5 maja rano - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

6 maja rano - egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

7 maja rano - egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

8 maja rano - egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

Drugi tydzień matur: 11 - 15 maja 2026 r.

matura 2026

matura 2026

CKE

11 maja rano - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja rano - egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano - egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii sztuki.

14 maja rano - egzamin z informatyki, a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Trzeci tydzień matur: 18 - 21 maja 2026 r.

matura 2026

matura 2026

CKE

18 maja rano - egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano - egzamin z fizyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja rano - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 maja rano - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Matura 2026 r.

Matura 2026 r.

CKE

Terminy dodatkowe

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przeprowadzane w dwóch sesjach: zimowej i letniej.

W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym i w Formule 2017 egzaminy przeprowadzone zostaną w dniach 8-22 stycznia.

W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona będzie w dniach 8-13 stycznia, a praktyczna 8-22 stycznia. W terminie dodatkowym część pisemna egzaminu przeprowadzona zostanie 29 styczna, a część praktyczna 30 styczna. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będzie 13 stycznia, a część praktyczna: 8-22 stycznia.

W sesji letniej w Formule 2019 w terminie głównym i w Formule 2017 egzaminy przeprowadzone zostaną w dniach 1-22 czerwca.

W sesji letniej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona zostanie w dniach 2-11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca. W terminie dodatkowym część pisemna przeprowadzona zostanie 29 czerwca, a część praktyczna 30 czerwca. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zaplanowana została na 11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca.

Osobny harmonogram ustalono dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w obu formułach - egzaminy przeprowadzone zostaną w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy).

