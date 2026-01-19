Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)
W szkołach podstawowych już po próbnym egzaminie ósmoklasisty (12-14 stycznia 2026 r.) Uczniowie korzystają z ferii i pięknej zimy, ale już w maju czeka na nich egzamin ósmoklasisty. Ten prawdziwy.
Wymagania są takie jak w latach poprzednich. Oznacza to duże ułatwienia egzaminacyjne dla uczniów. Najważniejsze jest to, że nie ma progu zdawalności, a zakres tematyczny egzaminu określa wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowe kształcenia ogólnego.
CKE podstawa programowa - link
Egzamin ósmoklasisty w formule "dzień po dniu"
Egzamin ósmoklasisty 2026 to trzy kluczowe dla uczniów szkoły podstawowej egzaminy w formule „dzień po dniu”. Obowiązuje takie terminy:
1. język polski – 11 maja 2026 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 12 maja 2026 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 13 maja 2026 r. (środa) – godz. 9:00
Egzamin dodatkowy
Obowiązują terminy:
1. język polski – 8 czerwca 2026 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 9 czerwca 2026 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 10 czerwca 2026 r. (środa) – godz. 9:00
Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
Egzaminy mają ustalony odgórnie czas trwania.
Dla arkusza standardowego wygląda to tak:
język polski - 150 minut
matematyka 125 minut
język obcy nowożytny 110 minut
Dla pozostałych arkuszy czas egzaminu jest wydłużony:
Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi publikuje na swojej stronie www podstawy programowe kształcenia ogólnego dla egzaminu ósmoklasisty geogras(obowiązujące od 2025 r.) dla:
języka polskiego - link
matematyki - link
języka obcego nowożytnego - link
biologii - link
chemii - link
fizyki - link
geografii - link
historia - link
