Serwisy
Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)

Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja (środa)

19 stycznia 2026, 20:05
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja(środa)
Egzamin ósmoklasisty 2026: Język polski – 11 maja (poniedziałek). Matematyka 12 maja (wtorek). Język obcy nowożytny – 13 maja(środa)
Infor.pl

W szkołach podstawowych już po próbnym egzaminie ósmoklasisty (12-14 stycznia 2026 r.) Uczniowie korzystają z ferii i pięknej zimy, ale już w maju czeka na nich egzamin ósmoklasisty. Ten prawdziwy.

Wymagania są takie jak w latach poprzednich. Oznacza to duże ułatwienia egzaminacyjne dla uczniów. Najważniejsze jest to, że nie ma  progu zdawalności, a zakres tematyczny egzaminu określa wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowe kształcenia ogólnego.

 CKE podstawa programowa - link

Egzamin ósmoklasisty w formule "dzień po dniu"

Egzamin ósmoklasisty 2026  to trzy kluczowe dla uczniów szkoły podstawowej egzaminy w formule „dzień po dniu”. Obowiązuje takie terminy:

1. język polski – 11 maja 2026 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 12 maja 2026 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 13 maja 2026 r. (środa) – godz. 9:00

 Egzamin dodatkowy

Obowiązują terminy:

1. język polski – 8 czerwca 2026 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 9 czerwca 2026 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 10 czerwca 2026 r. (środa) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Egzaminy mają ustalony odgórnie czas trwania.

 Dla arkusza standardowego wygląda to tak:

 

język polski - 150 minut

matematyka 125 minut

język obcy nowożytny 110 minut

Dla pozostałych arkuszy czas egzaminu jest wydłużony:

egzamin ósmoklasisty - czas trwania

egzamin ósmoklasisty - czas trwania

CKE

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego

Przykład

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi publikuje na swojej stronie www podstawy programowe kształcenia ogólnego dla egzaminu ósmoklasisty geogras(obowiązujące od 2025 r.) dla:

języka polskiego - link

matematyki - link

języka obcego nowożytnego - link

biologii - link

chemii - link

fizyki - link

geografii - link

historia - link

Źródło: INFOR
