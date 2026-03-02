Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?

Organizacja roku szkolnego 2026/2027

Choć dopiero co, bo 1 marca 2026 r., w polskich szkołach zakończyły się ferie zimowe, to za sprawą pierwszych cieplejszych dni uczniowie zaczęli już myśleć o zbliżających się wiośnie i lecie oraz związanym z nimi końcu roku szkolnego. Niestety na rozpoczęcie wypoczynku większości z nich przyjdzie poczekać aż do 27 czerwca, jednak ten termin nie będzie dotyczył wszystkich. Jak co rok, zajęcia dydaktyczne wcześniej zakończą maturzyści. W ich przypadku organizacja roku szkolnego, który jest dla tych uczniów ostatnim rokiem nauki na tym etapie edukacji, jest inna niż dla ich młodszych kolegów. Zajęcia zakończą już 24 kwietnia. To jednak wcale nie oznacza, że będą mogli już wtedy wypoczywać. Należy raczej powiedzieć, że wręcz przeciwnie, bo rozpocznie się matura 2026.

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 2026

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia szkoły średniej, które potwierdzą zakończenie nauki na tym etapie edukacji. Jednak już 4 maja rozpocznie się część pisemna egzaminu maturalnego, która potrwa aż do 21 maja. Z kolei od 7 do 30 maja będą odbywały się ustne egzaminy maturalne. Wyniki matury zostaną ogłoszone dopiero 8 lipca 2026 r. o godzinie 8:30 rano i dopiero później maturzyści otrzymają tzw. świadectwo dojrzałości, czyli świadectwo maturalne, które będzie potwierdzało uzyskane na egzaminach wyniki i będzie niezbędne do podjęcia studiów na uczelni wyższej. Jak z tego wynika, choć maturzyści wcześniej niż uczniowie pozostałych klas zakończą zajęcia dydaktyczne w szkołach, to będzie to stanowiło dla nich początek naprawdę intensywnego okresu egzaminacyjnego, po którym dla wielu z nich rozpocznie się czas rekrutacji na uczelnie wyższe i oczekiwanie na ogłoszenie list osób przyjętych na wybrane kierunki studiów. Rejestracja kandydatów na większości uczelni rozpocznie się na przełomie maja i czerwca 2026 r. Wyniki I tury rekrutacji zostaną ogłoszone w połowie lipca 2026 r. Druga rekrutacja (dodatkowa) będzie trwała od sierpnia do września/października 2026 r. Warto pamiętać, że jeszcze inne terminy będą obowiązywały uczniów przystępujących do matury międzynarodowej w ramach IB Diploma Programme. Dla nich egzaminy rozpoczną się już 24 kwietnia, a zakończą 20 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 6 lipca 2026 r.