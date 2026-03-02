REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?

Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 16:37
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Organizacja roku szkolnego dla maturzystów jest inna niż w przypadku uczniów na pozostałych etapach edukacji. Kiedy zakończą oni naukę w szkołach i otrzymają świadectwa? W przypadku matury 2026 ważne będą co najmniej dwa terminy.

Organizacja roku szkolnego 2026/2027

Choć dopiero co, bo 1 marca 2026 r., w polskich szkołach zakończyły się ferie zimowe, to za sprawą pierwszych cieplejszych dni uczniowie zaczęli już myśleć o zbliżających się wiośnie i lecie oraz związanym z nimi końcu roku szkolnego. Niestety na rozpoczęcie wypoczynku większości z nich przyjdzie poczekać aż do 27 czerwca, jednak ten termin nie będzie dotyczył wszystkich. Jak co rok, zajęcia dydaktyczne wcześniej zakończą maturzyści. W ich przypadku organizacja roku szkolnego, który jest dla tych uczniów ostatnim rokiem nauki na tym etapie edukacji, jest inna niż dla ich młodszych kolegów. Zajęcia zakończą już 24 kwietnia. To jednak wcale nie oznacza, że będą mogli już wtedy wypoczywać. Należy raczej powiedzieć, że wręcz przeciwnie, bo rozpocznie się matura 2026.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 2026

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia szkoły średniej, które potwierdzą zakończenie nauki na tym etapie edukacji. Jednak już 4 maja rozpocznie się część pisemna egzaminu maturalnego, która potrwa aż do 21 maja. Z kolei od 7 do 30 maja będą odbywały się ustne egzaminy maturalne. Wyniki matury zostaną ogłoszone dopiero 8 lipca 2026 r. o godzinie 8:30 rano i dopiero później maturzyści otrzymają tzw. świadectwo dojrzałości, czyli świadectwo maturalne, które będzie potwierdzało uzyskane na egzaminach wyniki i będzie niezbędne do podjęcia studiów na uczelni wyższej. Jak z tego wynika, choć maturzyści wcześniej niż uczniowie pozostałych klas zakończą zajęcia dydaktyczne w szkołach, to będzie to stanowiło dla nich początek naprawdę intensywnego okresu egzaminacyjnego, po którym dla wielu z nich rozpocznie się czas rekrutacji na uczelnie wyższe i oczekiwanie na ogłoszenie list osób przyjętych na wybrane kierunki studiów. Rejestracja kandydatów na większości uczelni rozpocznie się na przełomie maja i czerwca 2026 r. Wyniki I tury rekrutacji zostaną ogłoszone w połowie lipca 2026 r. Druga rekrutacja (dodatkowa) będzie trwała od sierpnia do września/października 2026 r. Warto pamiętać, że jeszcze inne terminy będą obowiązywały uczniów przystępujących do matury międzynarodowej w ramach IB Diploma Programme. Dla nich egzaminy rozpoczną się już 24 kwietnia, a zakończą 20 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 6 lipca 2026 r.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Trzy istotne badania edukacyjne w szkołach podstawowych. Oto szczegóły i terminy
02 mar 2026

W marcu w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną trzy ważne badania edukacyjne: badanie główne Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - PIRLS oraz badania pilotażowe TIMSS 2007 i ICCS 2027, w których badane są kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz obywatelskie.
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: Mniej osób, ale wyższe kwoty. ZUS podał dane
02 mar 2026

W grudniu 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,9 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4270,96 zł.
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – komu przysługuje
01 mar 2026

Daty w którym ma się odbyć egzamin ósmoklasisty wiadome są z dużym wyprzedzeniem (w roku 2026 to od 11 do 13 maja). Niemniej jednak mogą wystąpić pewne okoliczności powodujące że uczeń nie może przystąpić do tego egzaminu w całości lub w części albo zmuszony jest przerwać jego pisanie.
Obowiązkowa ocena funkcjonalna ucznia jednak nie od 1 kwietnia. Jest odpowiedź MEN
27 lut 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do kontrowersji związanych z nową oceną funkcjonalną ucznia (OFU). Wiadomo już, że nie zostanie ona wprowadzona do szkół od 1 kwietnia 2026 roku.

REKLAMA

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kiedy i jak można je złożyć? [PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2026]
02 mar 2026

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty: kiedy i jak można je złożyć? Jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu? Do czego można się odwołać na egzaminie ósmoklasisty? Podajemy konkretny tryb, terminy oraz wniosek w przypadku konieczności wglądu do egzaminu ósmoklasisty i ponownego przeliczenia punktów.
Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty
27 lut 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu dziecka. Wiąże się nie tylko z kontrolą wiedzy ale i dużym stresem z uwagi na konsekwencje dla dalszej przyszłości ucznia. Może on powodować nie tylko problemy z koncentracją, ale i dolegliwości zdrowotne wpływające na złe samopoczucie.
Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach
26 lut 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka uważa, że używanie telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach powinno być ograniczone. Zakaz - jak powiedziała w RMF FM w środę - miałby obowiązywać na lekcjach w szkołach podstawowych.
Zakaz mięsa wchodzi tam w tym roku - to już przesądzone, bo przepis obowiązuje: na razie tylko jeden dzień w tygodniu, ale co dalej?
02 mar 2026

Ministerstwo Zdrowia przypomniało komunikatem o nowym już podpisanym w lutym rozporządzeniu, które wywróci do góry nogami szkolne stołówki i sklepiki. Od 1 września 2026 r. placówki będą musiały serwować roślinne obiady (raz w tygodniu), a lista produktów dozwolonych do sprzedaży na terenie szkoły zostanie radykalnie okrojona. Sprawdzamy, co dokładnie trafi na talerze dzieci i co zniknie z półek.

REKLAMA

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
26 lut 2026

77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Częściowe zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026
25 lut 2026

Poza przyczynami zdrowotnymi i posiadaniem przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość zwolnienia ze zdawania jednego z przedmiotów objętego egzaminem ósmoklasisty z uwagi na wybitne osiągnięcia ucznia. Dotyczy ono dwóch grup dzieci.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA