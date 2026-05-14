Wielu maturzystów wciąż zastanawia się nad wyborem zawodu, rozważając kierunek studiów zgodny ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jakie z profesji to branże przyszłości, w których znajdą zatrudnienie?

Zawody związane z cyfryzacją

Co do zasady zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się kwestiami związanymi z szeroko pojętą cyfryzacja głównie dotyczącą ze sztuczną inteligencją, ale też specjalistów wykonujących zawody związane z bazami danych oraz ich przetwarzaniem. Wynika to z coraz bardziej rygorystycznych uwarunkowań dotyczących prywatności, ochrony danych osobowych oraz wizerunku. Niezbędni będą również dobrze wyszkoleni pracownicy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Pracownicy zakresu kwestii związanych ze środowiskiem

Potrzebni są wykwalifikowani specjaliści do wspierania wszelkie kwestii związanych ze środowiskiem – elektromobilności, energii odnawialnej, efektywności energetycznej. Problematyka zielonej transformacji staje się coraz popularniejsza, również z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi prawne w tym zakresie.

Specjaliści z zakresu ochrony zdrowia i usług opiekuńczych

Mając na względzie starzenie się populacji w Europie, wciąż niezbędni będą pracownicy wykonujący zawody z zakresu usług opiekuńczych i zdrowotnych. Dodatkowo wielu specjalistów świadczących opiekę czy w szpitalach czy w domach pomocy społecznej jest u schyłku kariery zawodowej. Potrzebni będą nie tylko pielęgniarze oraz lekarze (rodzinni i specjaliści) czy pracownicy socjalni, ale i psychoterapeuci z uwagi na coraz gorszą kondycję psychiczną społeczeństwa w każdym wieku. Dzieci zmagają się z hejtem, dorośli cierpią na wypalenie zawodowe. Problemem staje się depresja.

Zawody związane z edukacją

Nieustająco i w coraz większym zakresie na niedobór pracowników cierpi edukacja i szkolnictwo zawodowe. Nauczyciele przedmiotów ścisłych, zawodowych i technicznych to osoby na emeryturze albo zbliżający się do osiągnięcia wieku uprawniającego do uzyskania tego świadczenia. Poszukiwani są też pedagodzy i psycholodzy szkolni. Coraz więcej obowiązków, relatywnie niskie wynagrodzenia w stosunku do ich ilości oraz odpowiedzialności, postępujące trudności w pracy z uczniami nie skłaniają do wyboru zawodu nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Przyszłościowe są zawody wymagające rozwiązywania złożonych problemów, empatycznego kontaktu z ludźmi, kreatywności. Zmniejsza się zapotrzebowanie na profesje o charakterze powtarzalnym czy biurowym.