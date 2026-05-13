Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?

Rządowa prognoza krajowego rynku pracy z 2026 roku wskazuje 34 zawody, na które istnieje zapotrzebowanie. Są to zawody w których główną rolę ogrywają precyzyjne i unikalne czynności manualne związane z wiedzą techniczną.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie branże potrzebują ósmoklasistów?

Poszukiwani są zarówno wykwalifikowani absolwenci szkół branżowych jak i techników. Jedynym zawodem nie przystającym do tego kryterium umiejętności manualnych połączonych z wiedzą techniczną jest opiekun w domu pomocy społecznej. Szersze spektrum umiejętności – również z zakresu obsługi administracyjnej i księgowej – oczekiwane jest od debiutującego na liście krajowej zawodu technika gospodarki nieruchomościami.

Poszukiwane zawody techniczne - nauka w szkole branżowej lub w technikum

Są zawody w których istnieje popyt na pracowników po szkołach branżowych jak i z tytułem technika – automatyk, monter izolacji przemysłowych, a także stolarki budowlanej, mechatronik, dekarz, elektryk. Poszukiwane zawody związane z produkcją na poziomie szkół branżowych to elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń i operator obrabiarek skrawających. Potrzebni są również technicy mechanicy, mechatroniki i robotyki oraz spawalnictwa. Branża budowlana cierpi na niedobór betoniarzy-zbrojarzy, cieśli, monterów konstrukcji i stolarki budowlanej oraz jej automatyki.

Preferowane zawody branżowe związane z komunikacją to kierowca-mechanik, monter nawierzchni kolejowej, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych. Zapotrzebowanie jest również na techników: automatyka sterowania ruchem kolejowym, transportu kolejowego, budowy dróg, elektroenergetyki transportu szynowego, elektromobilności. W branży gospodarowania odpadami oczekiwani się operatorzy wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń oraz technicy energetycy.

REKLAMA

Preferencje dla szkół średnich i pracodawców

Aby sprostać oczekiwaniom rynku pracy w myśl przepisów prawa oświatowego samorządy otrzymują zwiększoną kwotę dofinansowania dla szkół średnich kształcących w zawodach na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym i wojewódzkich rynkach pracy. Prognoza została opublikowana w lutym 2026 roku dzięki czemu szkoły średnie i organy prowadzące mogły zaplanować kształcenie na rok szkolny 2026/2027. Mogą otrzymać większe dofinansowanie do kształcenia w zawodach z list krajowej oraz wojewódzkiej o ok. 2.000,00 zł na ucznia. Dodatkowo większe dofinansowanie o 2 570 zł otrzymają pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w zawodach określonych na tych listach.