Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum

Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum

13 maja 2026, 14:37
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
ShutterStock

Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?

Rządowa prognoza krajowego rynku pracy z 2026 roku wskazuje 34 zawody, na które istnieje zapotrzebowanie. Są to zawody w których główną rolę ogrywają precyzyjne i unikalne czynności manualne związane z wiedzą techniczną.

Jakie branże potrzebują ósmoklasistów?

Poszukiwani są zarówno wykwalifikowani absolwenci szkół branżowych jak i techników. Jedynym zawodem nie przystającym do tego kryterium umiejętności manualnych połączonych z wiedzą techniczną jest opiekun w domu pomocy społecznej. Szersze spektrum umiejętności – również z zakresu obsługi administracyjnej i księgowej – oczekiwane jest od debiutującego na liście krajowej zawodu technika gospodarki nieruchomościami.

Poszukiwane zawody techniczne - nauka w szkole branżowej lub w technikum

zawody w których istnieje popyt na pracowników po szkołach branżowych jak i z tytułem technika – automatyk, monter izolacji przemysłowych, a także stolarki budowlanej, mechatronik, dekarz, elektryk. Poszukiwane zawody związane z produkcją na poziomie szkół branżowych to elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń i operator obrabiarek skrawających. Potrzebni są również technicy mechanicy, mechatroniki i robotyki oraz spawalnictwa. Branża budowlana cierpi na niedobór betoniarzy-zbrojarzy, cieśli, monterów konstrukcji i stolarki budowlanej oraz jej automatyki.

Preferowane zawody branżowe związane z komunikacją to kierowca-mechanik, monter nawierzchni kolejowej, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych. Zapotrzebowanie jest również na techników: automatyka sterowania ruchem kolejowym, transportu kolejowego, budowy dróg, elektroenergetyki transportu szynowego, elektromobilności. W branży gospodarowania odpadami oczekiwani się operatorzy wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń oraz technicy energetycy.

Preferencje dla szkół średnich i pracodawców

Aby sprostać oczekiwaniom rynku pracy w myśl przepisów prawa oświatowego samorządy otrzymują zwiększoną kwotę dofinansowania dla szkół średnich kształcących w zawodach na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym i wojewódzkich rynkach pracy. Prognoza została opublikowana w lutym 2026 roku dzięki czemu szkoły średnie i organy prowadzące mogły zaplanować kształcenie na rok szkolny 2026/2027. Mogą otrzymać większe dofinansowanie do kształcenia w zawodach z list krajowej oraz wojewódzkiej o ok. 2.000,00 zł na ucznia. Dodatkowo większe dofinansowanie o 2 570 zł otrzymają pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w zawodach określonych na tych listach.

Źródło: INFOR
Edukacja
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
13 maja 2026

Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski. Zeszyt zadań i transkrypcja nagrań
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego – trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy OKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.

REKLAMA

Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki
13 maja 2026

W środę rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy można je odzyskać?
13 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.

REKLAMA

Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. Jutro egzamin z języka obcego
12 maja 2026

Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Czy nauczyciele będą mogli oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów
12 maja 2026

Nauczyciel będzie musiał sprawdzać prace domowe i przekazywać uczniom informację zwrotną na temat wykonanej pracy. Systematyczność w wykonywaniu prac domowych będzie uwzględniana przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.
