Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!
- Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów?
- Wyniki matury o 7:30 a nie o 8:30 - dla kogo?
- Kiedy matura jest zdana?
- Wyniki online: Czym jest ZIU i jak z niego korzystać?
- MATURA 2026: jak krok po kroku sprawdzić wyniki?
- Tradycyjne świadectwo: odbiór papierowych dokumentów
- Matura 2026: kiedy poprawka? HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
- Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów poprawkowych? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów?
Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni rezultaty matury 2026 w całej Polsce w tym samym momencie. Główny termin ogłoszenia wyników online oraz przekazania szkołom świadectw i aneksów przypada na środę, 8 lipca 2026 r. punktualnie o godzinie 8:30.
Wyniki matury o 7:30 a nie o 8:30 - dla kogo?
Co ciekawe, dyrektorzy placówek edukacyjnych będą mieli dostęp do tych danych godzinę wcześniej (o 7:30) za sprawą specjalnego systemu SIOEO.
MATURA
2026
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego.
8 LIPCA 2026
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
DO 8 LIPCA 2026
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8 LIPCA 2026
Kiedy matura jest zdana?
Aby móc cieszyć się ze świadectwa dojrzałości, maturzysta musi przekroczyć próg zaliczeniowy wynoszący minimum 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Dotyczy to zarówno części pisemnej (język polski, matematyka, wybrany język obcy), jak i ustnej (język polski, język obcy).
Oprócz tego, każdy ze zdających miał obowiązek podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje próg 30 proc., jednak zdobyte w tej części punkty są kluczowe podczas rekrutacji na najbardziej elitytarne kierunki studiów.
Wyniki online: Czym jest ZIU i jak z niego korzystać?
Najprostszą i najszybszą metodą na sprawdzenie swoich osiągnięć jest skorzystanie z portalu ziu.gov.pl. ZIU, czyli Zintegrowany Interfejs Użytkownika, to nowoczesna aplikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, będąca częścią Krajowego Systemu Danych Oświatowych (współfinansowanego z programu unijnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027). System wyróżnia się minimalizmem, prostotą oraz spełnia surowe normy dostępności WCAG 2.0.
MATURA 2026: jak krok po kroku sprawdzić wyniki?
- Otwórz stronę systemu ZIU.
- Zaloguj się, wykorzystując np. Profil Zaufany lub dane (login i hasło), które otrzymałeś wcześniej w swojej szkole.
- Przejdź do zakładki z napisem "Egzamin maturalny".
- Wybierz konkretny przedmiot – znajdziesz tam nie tylko swój dokładny wynik procentowy, ale również pozycję na skali centylowej.
Jeśli zapomniałeś hasła, nie panikuj. Wystarczy skorzystać z opcji "nie pamiętam hasła", a system wygeneruje i prześle nowe dane do logowania na adres e-mail, który podałeś w szkole.
Trzeba mieć na uwadze, że 8 lipca systemy mogą przeżywać prawdziwe oblężenie ze względu na tysiące logujących się maturzystów. Jeśli witryna będzie działać wolniej lub ulegnie czasowemu zawieszeniu – nie odświeżaj jej nerwowo co sekundę. Tego typu działanie tylko potęguje przeciążenie serwerów. Najlepiej uzbroić się w cierpliwość i spróbować zalogować się ponownie po upływie kilkunastu minut.
Tradycyjne świadectwo: odbiór papierowych dokumentów
Wyniki w internecie to nie wszystko. Papierowe świadectwa, informacje o wynikach oraz aneksy będą gotowe do odbioru w szkolnych sekretariatach już tego samego dnia – 8 lipca 2026 r. Idąc do szkoły, pamiętaj o zabraniu dokumentu tożsamości.
Co w sytuacji, gdy nie możesz zjawić się tam osobiście? Masz dwie możliwości: możesz odebrać dokumenty w innym, wyznaczonym przez szkołę terminie, lub oddelegować do tego zadania kogoś innego. Wymaga to jednak dostarczenia do placówki stosownego pisemnego upoważnienia ze sporym wyprzedzeniem.
Matura 2026: kiedy poprawka? HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2026 r.
- Część pisemna – 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00
- Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 25 sierpnia 2026 r. (wtorek).
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów poprawkowych? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego poprawkowego będzie 11 września 2026 r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 września 2026 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2026 r. Podobnie jak przy pierwszym terminie, najprostszą i najszybszą metodą na sprawdzenie swoich osiągnięć jest skorzystanie z portalu ziu.gov.pl. ZIU,
Dzień ogłoszenia wyników maturalnych to dla wielu osób moment pełen emocji, ale odpowiednie przygotowanie może zaoszczędzić sporo nerwów. Pamiętaj, że 8 lipca 2026 r. o 8:30, a przy poprawce 11 września 2026 r. swoje osiągnięcia sprawdzisz najszybciej przez internet w systemie ZIU, do którego zalogujesz się szkolnym hasłem lub Profilem Zaufanym. Zaliczenie gwarantuje uzyskanie co najmniej 30 proc. z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku problemów z działaniem przeciążonych serwerów warto odczekać dłuższą chwilę, a w razie niemożności osobistego stawienia się po papierowe świadectwo – odpowiednio wcześnie przygotować pisemne upoważnienie dla osoby bliskiej.
