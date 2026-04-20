Serwisy
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?

Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?

20 kwietnia 2026, 13:22
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.

Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?

Dla wielu maturzystów matura 2026 jest przepustką na wymarzone studia. Jednak jakakolwiek próba nieuczciwości może zakończyć się "dramatycznie". Każdy uczestnik egzaminu maturalnego ma obowiązek rozwiązywać zadania w pełni samodzielnie. Zarówno na maturze, jak i na egzaminie ósmoklasisty zdający zajmują oddzielne miejsca, rozmieszczone tak, aby całkowicie wykluczyć możliwość podpowiadania lub kopiowania odpowiedzi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna stosuje bardzo restrykcyjne procedury – za kopiowanie, wniesienie telefonu lub zakłócanie porządku grozi anulowanie egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) określa cztery główne sytuacje prowadzące do unieważnienia egzaminu maturalnego:

  • niesamodzielne rozwiązywanie zadań – korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, urządzenia elektroniczne), współpraca z innymi zdającymi lub identyczne odpowiedzi w różnych arkuszach (nawet jeśli zauważone podczas sprawdzania prac);
  • wniesienie niedozwolonych materiałów lub urządzeń – posiadanie telefonu komórkowego, smartwatcha lub innych urządzeń telekomunikacyjnych w sali egzaminacyjnej (nawet bez użycia);
  • naruszenie procedur egzaminacyjnych – potwierdzone naruszenia przepisów, np. ujawnienie treści egzaminu przed jego rozpoczęciem;
  • zakłócanie przebiegu egzaminu – rozmowy, nieuzasadnione przemieszczanie się po sali lub inne zachowania utrudniające pracę innym zdającym.

Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi? PODSTAWA PRAWNA

W omawianym zakresie, tj. m.in. ściągania na egzaminie dojrzałości oraz sytuacji przerwania i unieważnienia egzaminu jest przepis art. 44zzv oraz art. 44 zzw ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881, dalej jako: ustawa). W przypadku:

  1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta lub
  2. wniesienia lub korzystania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta w sali egzaminacyjnej z materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, albo z urządzenia telekomunikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 44zzt ust. 2a, lub
  3. zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, słuchaczom albo absolwentom

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi? Procedura unieważnienia części egzaminu

Przepis art. 44zzw ustawy określa procedurę unieważnienia części egzaminu. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

  1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta,
  2. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, słuchacza albo absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, słuchacza albo absolwenta

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzicom, pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzicom.

Procedura odwoławcza wygląda tak, że zdający, którego egzamin został unieważniony, ma prawo: złożyć wniosek o wgląd w dokumentację egzaminacyjną (aby zapoznać się z uzasadnieniem decyzji). Jeśli uzna decyzję za niesłuszną – może złożyć zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione – złożyć odwołanie do dyrektora CKE.

MATURA 2026: czego nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną?

Na salę można zabrać wyłącznie przedmioty wyraźnie wymienione w oficjalnym komunikacie CKE. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych spoza tej listy. Całkowity zakaz obejmuje również wszelkie urządzenia telekomunikacyjne – telefony komórkowe, smartwatche, słuchawki czy inne sprzęty pozwalające na komunikację lub dostęp do internetu.cJedynym wyjątkiem są urządzenia medyczne niezbędne ze względu na stan zdrowia (np. pompy insulinowe lub aplikacje monitorujące parametry życiowe). Ich użycie wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia i uzasadnienia medycznego.

Matura 2026: mit o karze dla całej sali

Wciąż krąży plotka (obawa), że jeśli jedna osoba zostanie przyłapana na ściąganiu, to cała sala musi powtarzać egzamin - to nieprawda. Odpowiedzialność jest zawsze indywidualna. Kara dotyczy wyłącznie osoby, która naruszyła regulamin. Uczciwi maturzyści nie ponoszą żadnych konsekwencji przez czyjeś zachowanie.

Pamiętaj: rozwiązuj egzamin samodzielnie; nie wnoś do sali niedozwolonych materiałów lub urządzeń elektronicznych; zachowuj ciszę i porządek, nie zakłócaj pracy innych zdających; natychmiast zgłaszaj zauważone nieprawidłowości do przewodniczącego zespołu nadzorującego lub właściwej komisji. Podsumowując, trzeba stwierdzić, że matura to poważny egzamin, a przepisy są bezwzględne. Lepiej nie ryzykować – cena nieuczciwości jest bardzo wysoka i może przynieść wiele negatywnych konsekwencji.

Podstawa prawna

Art. 44zzv ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881)

Powiązane
Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
Źródło: INFOR
Edukacja
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.
Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
Sejm poparł zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego
17 kwi 2026

Usprawnienie organizacji przeprowadzania egzaminów znajomości języka polskiego jako obcego zakłada nowela ustaw, którą w piątek uchwalił Sejm. Określa ona listę podmiotów, które mogą uzyskiwać uprawnienia do egzaminowania i zwiększa liczbę osób, jednorazowo przystępujących do egzaminu.
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

REKLAMA

MEN dopuszcza oficjalnie narzędzie AI do pomocy uczniom w rozwiązywaniu zadań z matematyki - a nawet zrobiło na ten temat badania, wyniki zaskoczyły
20 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.
Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
15 kwi 2026

Nie tylko licea ogólnokształcące, ale i szkoły zawodowe współpracują z przyszłymi pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, w tym przypadku są to technika. Jakie są możliwości w tym zakresie oraz jakie korzyści z tego wynikają dla obu stron?

REKLAMA

Jakie liceum dla uczniów zainteresowanych edukacją techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą?
14 kwi 2026

Część ósmoklasistów widzi się w konkretnych zawodach z uwagi na posiadane predyspozycje czy zainteresowana. Wybór niektórych klas w liceum ogólnokształcącym umożliwia rozpoczęcie poznawania niezbędnej wiedzy wcześniej.
Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?
13 kwi 2026

Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?
