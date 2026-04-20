Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.

Dla wielu maturzystów matura 2026 jest przepustką na wymarzone studia. Jednak jakakolwiek próba nieuczciwości może zakończyć się "dramatycznie". Każdy uczestnik egzaminu maturalnego ma obowiązek rozwiązywać zadania w pełni samodzielnie. Zarówno na maturze, jak i na egzaminie ósmoklasisty zdający zajmują oddzielne miejsca, rozmieszczone tak, aby całkowicie wykluczyć możliwość podpowiadania lub kopiowania odpowiedzi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna stosuje bardzo restrykcyjne procedury – za kopiowanie, wniesienie telefonu lub zakłócanie porządku grozi anulowanie egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) określa cztery główne sytuacje prowadzące do unieważnienia egzaminu maturalnego:

niesamodzielne rozwiązywanie zadań – korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, urządzenia elektroniczne), współpraca z innymi zdającymi lub identyczne odpowiedzi w różnych arkuszach (nawet jeśli zauważone podczas sprawdzania prac);

– korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, urządzenia elektroniczne), współpraca z innymi zdającymi lub identyczne odpowiedzi w różnych arkuszach (nawet jeśli zauważone podczas sprawdzania prac); wniesienie niedozwolonych materiałów lub urządzeń – posiadanie telefonu komórkowego, smartwatcha lub innych urządzeń telekomunikacyjnych w sali egzaminacyjnej (nawet bez użycia);

– posiadanie telefonu komórkowego, smartwatcha lub innych urządzeń telekomunikacyjnych w sali egzaminacyjnej (nawet bez użycia); naruszenie procedur egzaminacyjnych – potwierdzone naruszenia przepisów, np. ujawnienie treści egzaminu przed jego rozpoczęciem;

– potwierdzone naruszenia przepisów, np. ujawnienie treści egzaminu przed jego rozpoczęciem; zakłócanie przebiegu egzaminu – rozmowy, nieuzasadnione przemieszczanie się po sali lub inne zachowania utrudniające pracę innym zdającym.

Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi? PODSTAWA PRAWNA

W omawianym zakresie, tj. m.in. ściągania na egzaminie dojrzałości oraz sytuacji przerwania i unieważnienia egzaminu jest przepis art. 44zzv oraz art. 44 zzw ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881, dalej jako: ustawa). W przypadku:

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta lub wniesienia lub korzystania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta w sali egzaminacyjnej z materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, albo z urządzenia telekomunikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 44zzt ust. 2a, lub zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, słuchaczom albo absolwentom

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi? Procedura unieważnienia części egzaminu

Przepis art. 44zzw ustawy określa procedurę unieważnienia części egzaminu. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta, występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, słuchacza albo absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, słuchacza albo absolwenta

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzicom, pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzicom.

Procedura odwoławcza wygląda tak, że zdający, którego egzamin został unieważniony, ma prawo: złożyć wniosek o wgląd w dokumentację egzaminacyjną (aby zapoznać się z uzasadnieniem decyzji). Jeśli uzna decyzję za niesłuszną – może złożyć zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione – złożyć odwołanie do dyrektora CKE.

MATURA 2026: czego nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną?

Na salę można zabrać wyłącznie przedmioty wyraźnie wymienione w oficjalnym komunikacie CKE. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych spoza tej listy. Całkowity zakaz obejmuje również wszelkie urządzenia telekomunikacyjne – telefony komórkowe, smartwatche, słuchawki czy inne sprzęty pozwalające na komunikację lub dostęp do internetu.cJedynym wyjątkiem są urządzenia medyczne niezbędne ze względu na stan zdrowia (np. pompy insulinowe lub aplikacje monitorujące parametry życiowe). Ich użycie wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia i uzasadnienia medycznego.

Matura 2026: mit o karze dla całej sali

Wciąż krąży plotka (obawa), że jeśli jedna osoba zostanie przyłapana na ściąganiu, to cała sala musi powtarzać egzamin - to nieprawda. Odpowiedzialność jest zawsze indywidualna. Kara dotyczy wyłącznie osoby, która naruszyła regulamin. Uczciwi maturzyści nie ponoszą żadnych konsekwencji przez czyjeś zachowanie.

Pamiętaj: rozwiązuj egzamin samodzielnie; nie wnoś do sali niedozwolonych materiałów lub urządzeń elektronicznych; zachowuj ciszę i porządek, nie zakłócaj pracy innych zdających; natychmiast zgłaszaj zauważone nieprawidłowości do przewodniczącego zespołu nadzorującego lub właściwej komisji. Podsumowując, trzeba stwierdzić, że matura to poważny egzamin, a przepisy są bezwzględne. Lepiej nie ryzykować – cena nieuczciwości jest bardzo wysoka i może przynieść wiele negatywnych konsekwencji.