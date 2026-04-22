Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Matura 2026: za dużo pracy, za mało pieniędzy. Ile zarobią nauczyciele za sprawdzanie matur?

Matura 2026: za dużo pracy, za mało pieniędzy. Ile zarobią nauczyciele za sprawdzanie matur?

22 kwietnia 2026, 14:32
Małgorzata Masłowska
Shutterstock

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace? Nauczyciele podsumowują to krótko - za dużo pracy, za mało pieniędzy.

Ile może zarobić nauczyciel-egzaminator

Zbliża się termin egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych. I choć najczęściej mówi się o nich w kontekście obowiązujących w tym zakresie zasad formalnych i stresu, jaki przeżywają przygotowujący się do nich uczniowie, to warto zwrócić uwagę również na inny aspekt – wynagrodzenia przysługującego egzaminatorom.

Szukając odpowiedzi na pytanie, ile można zarobić na sprawdzaniu prac egzaminacyjnych należy zajrzeć do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji z 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów. Z jego § 2 wynika, że podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora, nauczyciela akademickiego, asystenta technicznego i operatora pracowni informatycznej jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Stawka ta jest określona w przepisach wykonawczych do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i w marcu 2026 r. uległa zmianie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. Od tego dnia wynosi 6397 zł brutto (przed zmianą było to 6211 zł). Biorąc ją za punkt wyjścia można obliczyć kwot wynagrodzenia za jednego zdającego.

Załącznik nr 1
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Lp.

Egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

egzamin ósmoklasisty z:

a) języka polskiego

0,559% stawki

b) matematyki

0,354% stawki

c) języka obcego nowożytnego

0,354% stawki

2

egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,386% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,270% stawki

0,653% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony - języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

3

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,500% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,470% stawki

0,680% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

Załącznik nr  2
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

Lp.

Egzamin

Grupa zadań

Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zadań w danej grupie zadań

1

2

3

4

1

egzamin ósmoklasisty z:

a) matematyki

grupa zadań nr 1

0,118% stawki

grupa zadań nr 2

0,118% stawki

grupa zadań nr 3

0,118% stawki

b) języka obcego nowożytnego

grupa zadań nr 1

0,142% stawki

grupa zadań nr 2

0,212% stawki

2

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:

a) matematyka - poziom podstawowy

grupa zadań nr 1

0,313% stawki

grupa zadań nr 2

0,314% stawki

b) język obcy nowożytny - poziom podstawowy

grupa zadań nr 1

0,200% stawki

grupa zadań nr 2

0,300% stawki

Załącznik nr 3
Warunki wyangradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny

0,657% stawki

2

język obcy nowożytny - bez określenia poziomu egzaminu

0,267% stawki

3

język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

0,400% stawki

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji z 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 82)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 755)

Źródło: INFOR
