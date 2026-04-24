Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy pisemne startują już 4 maja. Warto wiedzieć, jakie są wymogi zdania matury – CKE stawia konkretne wymagania, które trzeba spełnić łącznie, by dostać upragnione świadectwo dojrzałości. Oto wszystko, co musisz znać, zanim usiądziesz do pierwszego arkusza.

Kiedy odbędzie się matura 2026?

Część pisemna matury 2026 (wszystkie przedmioty) zaplanowana jest od 4 do 21 maja 2026 r. Egzaminy ustne natomiast odbędą się w dniach 8-30 maja 2026 r.

Matura przeprowadzana jest w tzw. Formule 2023. Egzamin maturalny w Formule 2023 przeprowadzany jest na podstawie wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Jakie egzaminy są obowiązkowe w 2026 roku?

Tak samo jak w poprzednich latach, każdy maturzysta musi przystąpić do przynajmniej czterech egzaminów w części pisemnej oraz do dwóch w części ustnej. Brzmi prosto, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Przedmioty obowiązkowe obejmują: w części ustnej – język polski oraz język obcy nowożytny (bez określania poziomu); w części pisemnej – język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Warto dodać, że w 2026 r. język obcy nowożytny należy wybrać spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Oprócz egzaminów z przedmiotów obowiązkowych każdy zdający musi też podejść do przedmiotu dodatkowego. Absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym – tego języka obcego, którego uczył się w szkole w zakresie dwujęzycznym.

Ile procent trzeba zdobyć, żeby zdać maturę 2026?

Tu odpowiedź jest jasna i niezmieniona w stosunku do ubiegłych lat. Warunkiem zdania matury pozostaje uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, przy czym tutaj nie obowiązuje już próg zdawalności.

Oznacza to w praktyce, że z przedmiotu dodatkowego w ogóle nie trzeba osiągać żadnego konkretnego wyniku – wystarczy po prostu pojawić się na maturze z przedmiotu dodatkowego, bez obaw o konkretny wynik.

Przykład Dla przykładu: żeby zdać maturę 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym, absolwent musi uzyskać co najmniej 18 punktów, czyli 30 procent wszystkich możliwych do zdobycia punktów (tych jest 60). Analogiczna zasada dotyczy matematyki i języka obcego. Za rozwiązanie wszystkich zadań z matematyki będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a do zdania wystarczy 15 punktów.

Kto jest zwolniony z egzaminu z przedmiotu dodatkowego?

Nie wszyscy muszą martwić się o przedmiot dodatkowy. W 2026 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent dowolnego typu szkoły, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika. To ważna informacja dla uczniów techników.

Ważne Należy jednak pamiętać o jednym istotnym zastrzeżeniu: dokumenty te nie zwalniają z obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym w przypadku absolwenta szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Co się zmienia w maturze 2026?

Wymagania na maturę 2026 są zgodne ze zmniejszoną podstawą programową obowiązującą od 1 września 2024 roku. Materiał uszczuplony został o około 20%, co ma ułatwić uczniom jego opanowanie. Zmieniło się też nieco samo podejście do języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ograniczyła liczbę lektur obowiązkowych, które muszą znać uczniowie podchodzący do matury. Wciąż do wyboru dostępne są dwa tematy wypracowania i w każdym z nich uczeń musi odwołać się do przynajmniej jednej z lektur obowiązkowych, jednak dowolnie wybranej.

Na egzaminie z języka polskiego zmieniła się też lista pytań na część ustną. Pula jawnych pytań do egzaminu ustnego wzrosła z 68 do 76 pytań, które obowiązują w latach 2026–2028 i obejmują wszystkie epoki literackie.

Co daje zdanie matury?

Świadectwo dojrzałości to nie tylko dokument potwierdzający ukończenie szkoły. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: wyznacza poziom spełniania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego oraz zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego jako kryteria w procesie rekrutacji.

Warto przy tym wiedzieć, że wyniki będą wyrażane w procentach oraz na skali centylowej. Wynik na skali centylowej to odsetek maturzystów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent, co daje cenną informację o pozycji w rankingu zdających. To właśnie ten wynik – szczególnie z przedmiotów rozszerzonych – decyduje o szansach na dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Co zrobić, gdy nie zda się matury w terminie głównym?

Termin dodatkowy przeznaczony jest dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych – udokumentowany wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Matura poprawkowa odbędzie się w sierpniu 2026 r. i jest przeznaczona tylko dla tych, którzy nie zdali matury z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustnej, pod warunkiem że wzięli udział we wszystkich obowiązkowych egzaminach i co najmniej jednym dodatkowym, i żaden z egzaminów nie został unieważniony.

Wyniki matury – zarówno z terminu głównego, jak i dodatkowego – mają zostać ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna