Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno

Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno

24 kwietnia 2026, 15:13
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy pisemne startują już 4 maja. Warto wiedzieć, jakie są wymogi zdania matury – CKE stawia konkretne wymagania, które trzeba spełnić łącznie, by dostać upragnione świadectwo dojrzałości. Oto wszystko, co musisz znać, zanim usiądziesz do pierwszego arkusza.

Kiedy odbędzie się matura 2026?

Część pisemna matury 2026 (wszystkie przedmioty) zaplanowana jest od 4 do 21 maja 2026 r. Egzaminy ustne natomiast odbędą się w dniach 8-30 maja 2026 r.

Matura przeprowadzana jest w tzw. Formule 2023. Egzamin maturalny w Formule 2023 przeprowadzany jest na podstawie wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Jakie egzaminy są obowiązkowe w 2026 roku?

Tak samo jak w poprzednich latach, każdy maturzysta musi przystąpić do przynajmniej czterech egzaminów w części pisemnej oraz do dwóch w części ustnej. Brzmi prosto, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Przedmioty obowiązkowe obejmują: w części ustnej – język polski oraz język obcy nowożytny (bez określania poziomu); w części pisemnej – język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Warto dodać, że w 2026 r. język obcy nowożytny należy wybrać spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Oprócz egzaminów z przedmiotów obowiązkowych każdy zdający musi też podejść do przedmiotu dodatkowego. Absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym – tego języka obcego, którego uczył się w szkole w zakresie dwujęzycznym.

Ile procent trzeba zdobyć, żeby zdać maturę 2026?

Tu odpowiedź jest jasna i niezmieniona w stosunku do ubiegłych lat. Warunkiem zdania matury pozostaje uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, przy czym tutaj nie obowiązuje już próg zdawalności.

Oznacza to w praktyce, że z przedmiotu dodatkowego w ogóle nie trzeba osiągać żadnego konkretnego wyniku – wystarczy po prostu pojawić się na maturze z przedmiotu dodatkowego, bez obaw o konkretny wynik.

Przykład

Dla przykładu: żeby zdać maturę 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym, absolwent musi uzyskać co najmniej 18 punktów, czyli 30 procent wszystkich możliwych do zdobycia punktów (tych jest 60). Analogiczna zasada dotyczy matematyki i języka obcego. Za rozwiązanie wszystkich zadań z matematyki będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a do zdania wystarczy 15 punktów.

Kto jest zwolniony z egzaminu z przedmiotu dodatkowego?

Nie wszyscy muszą martwić się o przedmiot dodatkowy. W 2026 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent dowolnego typu szkoły, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika. To ważna informacja dla uczniów techników.

Ważne

Należy jednak pamiętać o jednym istotnym zastrzeżeniu: dokumenty te nie zwalniają z obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym w przypadku absolwenta szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Co się zmienia w maturze 2026?

Wymagania na maturę 2026 są zgodne ze zmniejszoną podstawą programową obowiązującą od 1 września 2024 roku. Materiał uszczuplony został o około 20%, co ma ułatwić uczniom jego opanowanie. Zmieniło się też nieco samo podejście do języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ograniczyła liczbę lektur obowiązkowych, które muszą znać uczniowie podchodzący do matury. Wciąż do wyboru dostępne są dwa tematy wypracowania i w każdym z nich uczeń musi odwołać się do przynajmniej jednej z lektur obowiązkowych, jednak dowolnie wybranej.

Na egzaminie z języka polskiego zmieniła się też lista pytań na część ustną. Pula jawnych pytań do egzaminu ustnego wzrosła z 68 do 76 pytań, które obowiązują w latach 2026–2028 i obejmują wszystkie epoki literackie.

Co daje zdanie matury?

Świadectwo dojrzałości to nie tylko dokument potwierdzający ukończenie szkoły. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: wyznacza poziom spełniania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego oraz zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego jako kryteria w procesie rekrutacji.

Warto przy tym wiedzieć, że wyniki będą wyrażane w procentach oraz na skali centylowej. Wynik na skali centylowej to odsetek maturzystów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent, co daje cenną informację o pozycji w rankingu zdających. To właśnie ten wynik – szczególnie z przedmiotów rozszerzonych – decyduje o szansach na dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Co zrobić, gdy nie zda się matury w terminie głównym?

Termin dodatkowy przeznaczony jest dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych – udokumentowany wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Matura poprawkowa odbędzie się w sierpniu 2026 r. i jest przeznaczona tylko dla tych, którzy nie zdali matury z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustnej, pod warunkiem że wzięli udział we wszystkich obowiązkowych egzaminach i co najmniej jednym dodatkowym, i żaden z egzaminów nie został unieważniony.

Wyniki matury – zarówno z terminu głównego, jak i dodatkowego – mają zostać ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

MEN dopuszcza oficjalnie narzędzie AI do pomocy uczniom w rozwiązywaniu zadań z matematyki - a nawet zrobiło na ten temat badania, wyniki zaskoczyły
Prawa konsumenta przy zakupie biletów na koncert - poradnik UOKiK 2026
W tym powiecie niezgodnie z prawem zaniżano nauczycielom wynagrodzenie - podobna sytuacja w całej Polsce?
Edukacja
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
24 kwi 2026

85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu.
Podwyżki dla nauczycieli w grze? Nowacka zabiera głos
24 kwi 2026

Doprowadzimy do tego, by nauczyciele mieli wynagrodzenie powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi i żeby to było bezpieczne dla budżetu - zadeklarowała ministra edukacji Barbara Nowacka na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
24 kwi 2026

Młodzi ludzie godzą się z tym, że zawody dzisiaj przez nich wybierane nie są na całe życie – powiedział ekspert rynku pracy prof. Jacek Męcina. Dodał, że w związku z rozwojem AI niektóre zawody znikną, a atrakcyjne staną się profesje związane np. z HR-em czy usługami zdrowotnymi.

Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
23 kwi 2026

Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!
Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.
MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.

Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.
