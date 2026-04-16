MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.

Zeszyt.online: co to za platforma i jak AI pomaga uczniom w rozwiązywaniu zada z matematyki?

MEN wspólnie z Politechniką Warszawską zrealizowało projekt wsparcia uczniów szkół podstawowych w nauce matematyki w klasach IV–V, wykorzystując autorskie narzędzie online oparte o sztuczną inteligencję - zeszyt.online. Ze wsparcia skorzystało ponad 50 tys. uczniów i ponad 1000 nauczycieli z całej Polski.

Platformę opracował zespół z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. System analizuje odpowiedzi ucznia, rozpoznaje trudności i dobiera kolejne zadania do poziomu oraz sposobu pracy dziecka. Nauczyciel nadal jest kluczowy: wybiera zakres materiału, monitoruje postępy i decyduje, jak użyć narzędzia na lekcjach.

Jak podkreśliła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, w dobie AI ważne jest korzystanie z niej tak, by przynosiła realne korzyści uczniom - a sztuczna inteligencja nie zastępuje nauczyciela, tylko może go wspierać.

Badanie MEN: jak je przeprowadzono i ilu uczniów wzięło udział?

MEN zleciło Instytutowi Badań Edukacyjnych - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IBE-PIB) ocenę wpływu narzędzia AI zeszyt.online na umiejętności matematyczne i nastawienie do nauki matematyki. Porównano uczniów, którzy dostali dostęp do platformy, z uczniami uczącymi się bez tego narzędzia.

Do badania przystąpiło 20 352 uczniów na przełomie klasy IV–V. W trzech pomiarach umiejętności matematycznych uczestniczyło łącznie 11 439 uczniów (56,2%):

5958 z 10 743 (55,5%) z grupy eksperymentalnej ,

, 5481 z 9609 (57%) z grupy kontrolnej.

Byli to uczniowie z 479 szkół (258 eksperymentalnych i 221 kontrolnych) ze 113 gmin. Próba obejmowała 49,7% dziewcząt oraz 49,8% chłopców. Wyniki dotyczą uczniów, którzy wzięli udział we wszystkich trzech pomiarach.

Co mówią wyniki? Uczniowie z zeszyt.online uzyskali wyższe wyniki z matematyki!

Z informacji przedstawionych przez MEN wynika, że na starcie obie grupy nie różniły się pod względem badanych umiejętności. Po zakończeniu badania wyższe wyniki z matematyki osiągnęli uczniowie korzystający z zeszyt.online niż uczniowie z grupy kontrolnej.

Wnioski zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Politechnice Warszawskiej, z udziałem wiceminister Katarzyny Lubnauer, zastępcy dyrektora IBE-PIB oraz przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

Co mówią sami uczniowie i nauczyciele: oceny narzędzia sztucznej inteligencji w konkretnych liczbach

Uczniowie z grupy eksperymentalnej, którzy faktycznie korzystali z platformy (trzeci pomiar), w większości ocenili ją pozytywnie:

74,9% lubi korzystać z zeszyt.online,

81,7% ocenia korzystanie jako łatwe,

67,6% deklaruje, że narzędzie pomogło w nauce matematyki ,

, 87,3% chce korzystać dalej.

Z ankiet wynika też, że zdecydowana większość nauczycieli chce kontynuować pracę z narzędziem: „Zdecydowanie tak” - 73,1%, „Raczej tak” - 23,7%. Dodatkowo 85,3% uczniów wskazało, że w przyszłości chciałoby, aby jedna godzina matematyki w tygodniu była realizowana z pomocą zeszyt.online.

Co dalej? Szkoły mogą kontynuować, ale pełny raport ma być przed wakacjami

MEN informuje, że szkoły mogą już kontynuować korzystanie z tego rozwiązania. Wiceminister wskazała, że w ramach programu Cyfrowy Uczeń placówki mogą finansować zakup różnych narzędzi cyfrowych. Pełny raport z badania ma zostać opublikowany przed wakacjami, a wtedy przyjdzie czas na ostateczne wnioski.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej