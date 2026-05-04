Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w poniedziałek po południu opublikowała na swojej stronie internetowej arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów na egzaminie pisemnym z języka polskiego - obowiązkowym dla wszystkich abiturientów.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy („Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki”) oraz napisać tekst własny - rozprawkę na wybrany temat spośród dwóch podanych. Pisząc tekst własny, musieli odwołać się do utworów literackich i kontekstów. Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa.

Oba testy zawierały łącznie 16 zadań. Zadania odnosiły się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów, m.in. „Pieśni o Rolandzie”, bajki Ignacego Krasickiego „Jagnię i wilcy”, eseju Olgi Tokarczuk „Lalka i perła”, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także tekstów popularno-naukowych: „Kamień, papier, chmura” Agnieszki Krzemińskiej i „Biblioteka w kieszeni” Olafa Szewczyka. (PAP)

Poziom podstawowy - Formuła 2023

Arkusz 1 – Testy MPOP-P1-100-A-2605 (Formuła 2023)

Arkusz maturalny język polski 2026

Karty odpowiedzi:

matura - karta odpowiedzi

Arkusz 2 – Wypracowanie MPOP-P2-100-A-2605 (Formuła 2023)

Arkusz CKE matura 2026 Język polski

Karta odpowiedzi (Formuła 2023)