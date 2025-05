Dodatek wiejski dla nauczyciela 2025

Ile wynosi dodatek wiejski dla nauczyciela? Kiedy i komu przysługuje, a kto go nie dostanie? Czy nauczyciel na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym może liczyć na dodatek? Czy należy się także nauczycielowi bez przygotowania pedagogicznego? Jakie są przepisy Karty Nauczyciela?

Oprócz wynagrodzenia niektórzy nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej otrzymują także odrębny dodatek wiejski. Jest to osobne świadczenie pieniężne. Jego wysokość wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Każdy nauczyciel ma więc oddzielnie ustalaną wysokość omawianego dodatku. Zależy ona od jego wykształcenia, stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący, mianowany, dyplomowany) oraz wymiaru zajęć. Co ciekawe, organ prowadzący szkołę może ustalić wyższy dodatek wiejski, ale tylko nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

REKLAMA

Autopromocja

Na przykład dla nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5057 zł brutto. 10% z tej kwoty daje wynik 505,70 zł. Taka osoba może liczyć na dodatek wiejski w wysokości 505,70 zł.

Dodatek wiejski został uregulowany w art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela:

Art. 54.[Dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców] 5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Karta Nauczyciela przewiduje 3 wymagania do uzyskania dodatku wiejskiego przez nauczyciela. Należą do nich:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zatrudnienie nauczyciela na terenie wsi (nie ma znaczenia liczba mieszkańców a status miejscowości) lub w mieście do 5000 mieszkańców (wyznacznikiem są dane GUS) Osoba posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.

REKLAMA

Dwa pierwsze punkty zawarte są w art. 54 ust. 5 KN. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt uzależnienia prawa do dodatku od miejsca zatrudnienia nauczyciela a nie od miejsca wykonywania pracy. To istotna informacja, która w razie odmiennego położenia siedziby szkoły, przedszkola czy zespołu może przesądzić o tym, że nauczyciel nie otrzyma dodatku. Warto podkreślić, że liczba mieszkańców nie jest wartością stałą. Wraz z przekroczeniem liczby 5000 mieszkańców miasta zatrudnienia nauczyciela, taka osoba traci prawo do dodatku wiejskiego.

Po drugie, dodatek wiejski przysługuje tylko osobom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Wyłącza to możliwość przyznania dodatku osobom zatrudnionym na podstawie:

art. 15 Prawa oświatowego (zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem), art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela – chodzi o nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego (w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole), art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela – chodzi o nauczyciela bez kwalifikacji zatrudnionego za za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ostatni warunek został uregulowane w art. 91b ust. 1 KN: Art. 91b.[Stosowanie przepisów ustawy oraz wyłączenia ich stosowania] 1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 5, art. 72 i art. 86–90.

Polecamy szkolenie: Zasady wynagradzania nauczycieli

Czy dodatek wiejski przysługuje za czas nieobecności w pracy taki jak choroba, urlop macierzyński czy wychowawczy? Zasadą jest, że pracownik zachowuje prawo do dodatku za okres nieobecności w pracy taki jak zwolnienie lekarskie czy urlopy związane z rodzicielstwem, także urlop wychowawczy. Wyjątkiem będzie urlop bezpłatny, ponieważ nie zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to też okres nieskładkowy.