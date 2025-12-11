Wraz z planowaną reformą podstaw programowych na 2026 rok zmienia się zakres treści nauczanych w szkołach. Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie nowych dokumentów podkreśla, że nie chodzi o rewolucję, lecz o uporządkowanie materiału. Jednak w projekcie podstawy z historii widać wyraźne ograniczenia — zniknęły m.in. wątki dotyczące takich religii jak prawosławie czy islam. Część nauczycieli zwraca uwagę, że to poważna luka, która może utrudnić późniejsze omawianie niektórych zagadnień.

Mniej o religiach i średniowieczu

W nowej podstawie programowej zmniejszono liczbę szczegółowych treści, zwłaszcza w części dotyczącej średniowiecza. Nie pojawiają się tam podstawowe informacje o islamie czy prawosławiu, a także niektóre zagadnienia związane z wyprawami krzyżowymi. Według nauczycieli historii brak tych elementów utrudni uczniom późniejsze zrozumienie tematów dotyczących różnorodności wyznaniowej, XVII-wiecznych konfliktów czy unii religijnych. Podkreśla się również, że w polskiej szkole to właśnie historia pełni rolę przedmiotu przybliżającego różne kultury i tradycje religijne, których znajomość jest istotna we współczesnym, zróżnicowanym społeczeństwie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Nauczyciele zwracają uwagę, że mimo braku zapisu o tych treściach nic nie stoi na przeszkodzie, by omawiać je na lekcjach — jeśli prowadzący uzna je za ważne i znajdzie na nie czas.

Zmiana akcentów. Więcej miejsca dla historii najnowszej

Twórcy nowej podstawy podkreślają, że ich celem było lepsze wyważenie proporcji między epokami. Wcześniej uczniowie potrafili wymieniać wiele szczegółów z dziejów starożytności, a jednocześnie mieli braki w wiedzy o wydarzeniach XX wieku. Nowe ujęcie ma sprawić, że historia najnowsza stanie się bardziej zrozumiała i bliższa doświadczeniom uczniów. Treści ze starożytności i średniowiecza pozostają obecne, ale mają pełnić rolę tła wyjaśniającego procesy współczesne.

Podkreśla się również, że podstawę programową należy odróżnić od programu nauczania. Podstawa określa kierunek i cele, natomiast program daje szczegółowe rozwiązania — i tu nauczyciel ma uzyskać większą swobodę, dostosowując treści do możliwości konkretnej klasy.

REKLAMA

Oceny nauczycieli i nowy sposób organizacji treści

Część nauczycieli ocenia projekt pozytywnie, zwłaszcza zmniejszenie liczby dat oraz wprowadzenie postaci kobiecych i bardziej zróżnicowanych przykładów. Zwracają uwagę, że dzięki temu uczniowie mogą bardziej skoncentrować się na zrozumieniu procesów historycznych, zamiast na zapamiętywaniu dużej liczby szczegółowych informacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyraźnie zmienia się też konstrukcja dokumentu — zamiast szczegółowych wymagań pojawiają się tzw. efekty uczenia się, powiązane z siedmioma ogólnymi celami edukacyjnymi. Większy nacisk położono na pracę ze źródłami, analizę tekstów kultury i map, a sam komponent faktograficzny ma być podporządkowany rozwijaniu umiejętności i postaw.

Jednocześnie podkreśla się, że mimo większej autonomii nauczycieli historia pozostaje przedmiotem wrażliwym. Dlatego podstawa ma wyznaczać wyraźne ramy, by zapobiegać nadmiernej dowolności i zapewnić różnorodność perspektyw w interpretowaniu wydarzeń.

Konsultacje nadal trwają

Do połowy grudnia można jeszcze zgłaszać uwagi do projektu nowych podstaw programowych. Po ich analizie dokument ma zostać przygotowany w finalnej wersji, która stopniowo zacznie obowiązywać od 2026 roku.