Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » 500 zł na ucznia. W 2026 roku kolejna edycja samorządowego programu

500 zł na ucznia. W 2026 roku kolejna edycja samorządowego programu

11 grudnia 2025, 07:44
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie wsparcie dla rodziców uczniów?
Jakie wsparcie dla rodziców uczniów?
Shutterstock

W ramach wadowickiego bonu edukacyjnego rodzice mogą sfinansować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo i wynosi 500 zł. Z informacji przekazanych przez ratusz wynika, iż w 2026 r. program będzie kontynuowany.

Wadowicki bon edukacyjny. W 2026 r. kolejna edycja

"Wadowicki bon edukacyjny, czyli jednorazowa wypłata 500 zł dla dziecka na sfinansowanie dowolnych zajęć pozalekcyjnych, będzie kontynuowany w 2026 roku" – poinformowała we wtorek PAP rzecznik magistratu Małgorzata Targosz-Storch.

Samorząd finansuje wypłaty ze swojego budżetu.

"Pieniądze na ten cel zostały zarezerwowane w projekcie przyszłorocznego budżetu. Uchwałą radni zajmą się podczas sesji w przyszłym tygodniu" – powiedziała Targosz-Storch.

I dodała, że to kwota około 1,5 mln zł.

Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński podkreśla, iż miasto jest jedynym samorządem w kraju, który realizuje takie wypłaty. W tym roku odbyła się już czwarta edycja bonu. Rodzice mogli składać wnioski w ośrodku pomocy społecznej w terminie od początku sierpnia do końca października. Teraz trwa wypłata bonów. Ze świadczenia skorzystało 2793 mieszkańców, a do rodzin trafi blisko 1,4 mln zł.

500 zł na ucznia. Kto może otrzymać takie świadczenie?

Bon pomaga rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych na dowolne zajęcia dodatkowe dla dzieci np. zajęcia rehabilitacyjne, muzyczne, plastyczne basen. Co ważne, wadowicki urząd nie weryfikuje wydatków. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, który posiada pełne prawa rodzicielskie i mieszka w gminie Wadowice. Bon wypłacany jest temu z rodziców, który pierwszy złożył wniosek. Świadczenie nie jest opodatkowane.

Ważne

Wsparcie nie przysługuje w sytuacji, gdy rodzic i dziecko nie zamieszkują na terenie Gminy Wadowice w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji.

Świadczenia na uczniów. Jaką pomoc mogą otrzymać rodzice?

Co w takim razie przysługuje pozostałym rodzicom uczniów?

Do najważniejszych form wsparcia możemy zaliczyć świadczenie dobry start, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To 300 zł jednorazowego dofinansowania na wyprawkę dla uczniów. Wypłaty nie zależą od dochodu. Warto jednak pamiętać, iż świadczenie nie przysługuje na dzieci w zerówce.

Rodzice uprawnieni do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać 100 zł jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Na dziecko z niepełnosprawnością gmina może też przyznać dodatek na kształcenie lub rehabilitację. W zależności od wieku dziecka świadczenia te wynoszą 90 lub 110 zł miesięcznie. Na starsze dzieci dojeżdżające do szkoły poza swoim miejscem zamieszkania albo zamieszkujące w bursach i internatach również przewidziano dodatki do zasiłku. Aktualnie wynoszą one odpowiednio 69 i 113 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, iż dodatki te nie funkcjonują samodzielnie, a jedynie razem z zasiłkiem rodzinnym. Ważnym kryterium, jakie należy zatem spełnić jest próg dochodowy: 674 zł (764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Wiele gmin realizuje również program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany do niezamożnych rodzin.

Ważne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania również inne świadczenia na rzecz. Szczegółowe zasady ich przyznawania określa wówczas uchwała rady gminy.

Świadczeniami o charakterze socjalnym są również zasiłki i stypendia szkolne.

Zobacz również:

Źródło: Infor.pl, PAP

Polecamy: Kalendarz 2026

