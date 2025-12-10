Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci z Ukrainy w polskich szkołach będą dostępne jedynie do końca 2025 roku. Samorządy mają obowiązek je wykorzystać i prawidłowo rozliczyć, a niewykorzystane pieniądze, wraz z naliczonymi odsetkami, wrócą do budżetu państwa. Szkoły powinny już przygotowywać dokumenty i procedury rozliczeniowe.

Fundusz Pomocy – wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Fundusz Pomocy został utworzony, aby wspierać jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i uczniów z Ukrainy legalnie przebywających w Polsce. Środki te mogą być wykorzystywane m.in. na:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne,

dodatkowe zajęcia wspierające naukę języka polskiego,

szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi,

wyposażenie szkół w narzędzia wspomagające integrację uczniów z Ukrainy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fundusze będą dostępne do grudnia 2025 roku. Po tym czasie wszelkie niewykorzystane środki muszą wrócić do państwowej kasy, a dodatkowo obowiązuje zwrot naliczonych odsetek.

Rozliczenia dla kuratoriów oświaty – krok po kroku

Samorządy, które korzystały ze środków Funduszu Pomocy, mają obowiązek przesłać do kuratoriów oświaty szczegółowe rozliczenia. Proces obejmuje:

Wypełnienie formularzy rozliczeniowych zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Przesłanie kompletnego zestawu dokumentów do odpowiedniego kuratorium do 30 marca 2026 roku.

Brak terminowego przesłania rozliczeń lub niewłaściwe wykorzystanie środków może skutkować koniecznością ich zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami.

REKLAMA

Zwrot odsetek – obowiązek prawny

Zgodnie z art. 4d ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Odsetki od zgromadzonych środków z Funduszu podlegają zwrotowi na wydzielony rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału”.

Wyjątek stanowią środki zgromadzone na pomocniczych rachunkach, które rozliczane są indywidualnie w oparciu o zawarte porozumienia.

Dlaczego terminowe rozliczenia są tak ważne

Nowelizacja ustawy wskazuje na potrzebę efektywnego wykorzystania funduszy oraz zapewnienie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych. Zbliżający się koniec roku szkolnego i intensywne kontakty nauczycieli z rodzicami uczniów z Ukrainy podkreślają konieczność dokładnego monitorowania wydatków.

Samorządy powinny już teraz:

sporządzić harmonogram wydatków do końca grudnia 2025 roku,

przygotować dokumentację zakupów i usług edukacyjnych,

przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia w szkołach,

upewnić się, że wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dzięki temu unikną problemów z koniecznością zwrotu niewykorzystanych funduszy i odsetek.

Perspektywa na przyszłość

Na poziomie Unii Europejskiej mechanizm ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy został przedłużony do 4 marca 2027 roku, a dokumenty potwierdzające status ochrony pozostają ważne do tej samej daty. Nie oznacza to automatycznie, że krajowe przepisy dotyczące Funduszu Pomocy będą przedłużone, ale może to wskazywać, że w przyszłości ustawodawca będzie dążył do dostosowania krajowych regulacji do unijnych terminów.

Wsparcie finansowe dla uczniów z Ukrainy w polskich szkołach kończy się w grudniu 2025 roku, a samorządy muszą:

wykorzystać wszystkie przyznane środki,

terminowo rozliczyć je w kuratoriach do 30 marca 2026 roku,

zwrócić niewykorzystane fundusze wraz z odsetkami.

Starannie przygotowane rozliczenia zapewnią prawidłowe wykorzystanie środków i stabilność finansową szkół obsługujących uczniów z Ukrainy.