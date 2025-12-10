Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Kończy się program „Laptop dla nauczyciela”. Tylko do końca grudnia 2025 r. można realizować bony na zakup sprzętu. Od 1 stycznia 2026 r. niewykorzystane środki wygasną.
- „Laptop dla nauczyciela”. Do kiedy ważny bon?
- Bony tylko w zarejestrowanych sklepach
- Gdzie szukać dodatkowych informacji?
„Laptop dla nauczyciela”. Do kiedy ważny bon?
„Wszyscy nauczyciele, również ci, dla których trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia do 22 grudnia 2025 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2025 r. , mogą zrealizować bon do 31 grudnia 2025 r. ” - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.
Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie już możliwości realizacji bonów, a niewykorzystane środki wygasną.
Bony tylko w zarejestrowanych sklepach
Nauczyciele bony realizują u przedsiębiorców zarejestrowanych w programie. Lista takich sklepów dostępna jest na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl.
Gdzie szukać dodatkowych informacji?
W przypadku dodatkowych pytań można skorzystać z infolinii pod numerem (42) 253 54 36. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00. Pytania można też przesyłać na adres e-mail: LDNpomoc@coi.gov.pl.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
