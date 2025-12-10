Nauczyciele mogą pracować na świadczeniu kompensacyjnym. Oto nowe warunki
REKLAMA
REKLAMA
Po okresie niepewności związanej z prezydenckim wetem, nauczyciele mogą ponownie pracować w szkole, nie tracąc nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nowe przepisy, obowiązujące od 30 września 2025 roku, są jednak czasowe i wygasną 4 marca 2026 roku.
- Przywilej przywrócony po prezydenckim wecie
- Kiedy nauczyciel może korzystać ze świadczenia kompensacyjnego
- Powiązanie z unijnym mechanizmem ochrony czasowej
- Krótka historia zmian
Przywilej przywrócony po prezydenckim wecie
Pod koniec sierpnia 2025 roku wielu nauczycieli i dyrektorów stanęło w obliczu niepewności. Weto prezydenta wobec wcześniejszej nowelizacji tzw. „specustawy ukraińskiej” spowodowało zawieszenie wyjątkowych regulacji, w tym możliwości łączenia pracy w szkole z pobieraniem nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
REKLAMA
REKLAMA
Dopiero nowa ustawa, która zaczęła obowiązywać 30 września 2025 roku, przywróciła to rozwiązanie, choć jedynie w formie czasowej – do 4 marca 2026 roku.
Kiedy nauczyciel może korzystać ze świadczenia kompensacyjnego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne może pracować w szkole bez jego zawieszania, jeśli spełnione są określone warunki:
- pełni funkcję pomocy nauczyciela,
- uczy języka polskiego lub prowadzi dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich,
- pełni rolę innego nauczyciela, pod warunkiem, że w klasie znajduje się przynajmniej jeden uczeń-obywatel Ukrainy z legalnym pobytem w Polsce (w związku z wojną od 24 lutego 2022 r.).
Aktualne brzmienie art. 58 Karty Nauczyciela przewiduje te zasady do 4 marca 2026 roku, co daje starszym nauczycielom szansę na aktywność zawodową bez utraty świadczenia.
REKLAMA
Powiązanie z unijnym mechanizmem ochrony czasowej
Warto zauważyć, że na poziomie UE mechanizm ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy został przedłużony do 4 marca 2027 roku. Dokumenty potwierdzające ten status pozostają ważne do tej samej daty.
Nie oznacza to automatycznie, że polskie przepisy również zostaną wydłużone, jednak może zwiększać prawdopodobieństwo dostosowania krajowego prawa do unijnego horyzontu czasowego w przyszłości.
Krótka historia zmian
Przed wybuchem wojny na Ukrainie praca w szkole w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego była niemożliwa – nauczyciel, który podjął zatrudnienie, tracił prawo do świadczenia. Nowe przepisy przywracają więc istotny przywilej, który zwiększa elastyczność zawodową nauczycieli i odpowiada na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA