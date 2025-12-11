Czy szkoły powinny częściej korzystać ze schronisk młodzieżowych? MEN odpowiada na interpelację posłów

Posłowie chcą przywrócić zapis, który promował szkolne schroniska młodzieżowe jako bazę noclegową podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji odpowiada: decyzja należy do organizatora, a schroniska nadal mogą być wybierane. W Polsce działa dziś 298 takich obiektów.

Posłowie pytają MEN o usunięty przepis dotyczący noclegów szkolnych wycieczek

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła interpelacja posłów w sprawie jednego z zapisów usuniętych z rozporządzenia z 25 maja 2018 r. Przepis ten obligował organizatorów wycieczek do „uwzględniania istniejącej bazy szkolnych schronisk młodzieżowych” przy wyborze miejsc noclegowych.

Zdaniem parlamentarzystów brak tego punktu sprawia, że szkolne schroniska młodzieżowe są rzadziej brane pod uwagę, co może ograniczać ich rozwój oraz wpływać na decyzje nauczycieli i dyrektorów planujących wyjazdy uczniów.

Argument posłów: schroniska powinny wrócić na mapę noclegową szkół

W interpelacji wskazano, że ponowne wprowadzenie przepisu zwiększyłoby dostępność tanich i bezpiecznych miejsc noclegowych. Wspierałoby też ideę reformy "Kompas Jutra" dotyczącą organizacji wycieczek szkolnych.

Posłowie podkreślają, że schroniska mogą stać się wartościową alternatywą dla droższych komercyjnych obiektów.

MEN: to organizator decyduje o miejscu noclegu

W odpowiedzi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zaznaczyła, że o wyborze bazy noclegowej zawsze decyduje organizator wycieczki, a nie przepisy oświatowe.

– Organizatorzy wycieczki mogą w dalszym ciągu wybierać szkolne schroniska młodzieżowe – podkreśliła wiceszefowa resortu.

Schroniska młodzieżowe nadal dostępne dla szkół

Dodała również, że schroniska pełnią ważną rolę w turystyce szkolnej, oferując przystępne ceny i dobre lokalizacje — zarówno w centrach miast, jak i w pobliżu atrakcji przyrodniczych.

Wiceminister podkreśliła również, że nic nie stoi na przeszkodzie, by tego typu obiekty były wykorzystywane podczas organizacji wycieczek szkolnych, a ich oferta pozostaje konkurencyjna cenowo.

298 schronisk w Polsce – aktualne dane SIO

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej z 27 listopada 2025 r., w roku szkolnym 2024/2025 w Polsce funkcjonuje 298 szkolnych schronisk młodzieżowych. To stabilna baza noclegowa, która w ocenie ekspertów może odciążyć budżety szkolnych wyjazdów, zwłaszcza w okresie rosnących kosztów usług turystycznych.