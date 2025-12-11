Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!

Tegoroczna przerwa świąteczna zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla uczniów. Podstawowy czas wolny, wynikający z kalendarza, jest już długi, a dyrektorzy szkół mają możliwość jego dalszego wydłużenia, przyznając dodatkowe dni. W efekcie, odpoczynek może być dłuższy niż tradycyjne dwutygodniowe ferie. Oto szczegóły.

Decyzja MEN: Oficjalne terminy przerwy świątecznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) potwierdziło oficjalny termin zimowej przerwy świątecznej w roku szkolnym 2025/2026, który przypada na dni od 22 do 31 grudnia 2025 roku. Jest to dziesięć dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

Wydłużony start - weekend poprzedzający przerwę

Faktyczny odpoczynek dla uczniów rozpocznie się wcześniej, ponieważ weekend bezpośrednio poprzedzający przerwę, czyli 20 i 21 grudnia, dolicza się do czasu wolnego. W efekcie uczniowie zyskają dwanaście dni wolnych już na samym początku przerwy.

Odpoczynek po Nowym Roku. Dni ustawowo wolne

Przerwa rozciąga się także na styczeń. Dzień 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym. Następnie, po pierwszym weekendzie nowego roku (3 i 4 stycznia), uczniowie zyskają kolejne wolne 6 stycznia, kiedy obchodzone jest Święto Trzech Króli, również będące dniem wolnym od nauki.

Kluczowe dni dyrektorskie. Maksymalne wydłużenie przerwy

Największy wpływ na długość przerwy mają dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć, którymi dysponuje dyrektor szkoły. Wyznaczenie ich na 2 i 5 stycznia 2026 roku pozwoliłoby uczniom wrócić do szkoły dopiero 7 stycznia, dzień po Święcie Trzech Króli.

Rekordowy czas wolny. Aż 18 dni bez lekcji!

Zsumowanie wszystkich dni wolnych - weekendów, oficjalnej przerwy, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz dwóch dni dyrektorskich - daje łącznie aż osiemnaście dni bez zajęć. Może to stanowić najdłuższy nieferyjny okres odpoczynku w ciągu całego roku szkolnego.

Zimowa przerwa świąteczna 2025/2026. Dłuższy odpoczynek dla uczniów

