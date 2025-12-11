REKLAMA

Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!

Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!

11 grudnia 2025, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!
Tegoroczna przerwa świąteczna zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla uczniów. Podstawowy czas wolny, wynikający z kalendarza, jest już długi, a dyrektorzy szkół mają możliwość jego dalszego wydłużenia, przyznając dodatkowe dni. W efekcie, odpoczynek może być dłuższy niż tradycyjne dwutygodniowe ferie. Oto szczegóły.

Decyzja MEN: Oficjalne terminy przerwy świątecznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) potwierdziło oficjalny termin zimowej przerwy świątecznej w roku szkolnym 2025/2026, który przypada na dni od 22 do 31 grudnia 2025 roku. Jest to dziesięć dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

Wydłużony start - weekend poprzedzający przerwę

Faktyczny odpoczynek dla uczniów rozpocznie się wcześniej, ponieważ weekend bezpośrednio poprzedzający przerwę, czyli 20 i 21 grudnia, dolicza się do czasu wolnego. W efekcie uczniowie zyskają dwanaście dni wolnych już na samym początku przerwy.

Odpoczynek po Nowym Roku. Dni ustawowo wolne

Przerwa rozciąga się także na styczeń. Dzień 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym. Następnie, po pierwszym weekendzie nowego roku (3 i 4 stycznia), uczniowie zyskają kolejne wolne 6 stycznia, kiedy obchodzone jest Święto Trzech Króli, również będące dniem wolnym od nauki.

Kluczowe dni dyrektorskie. Maksymalne wydłużenie przerwy

Największy wpływ na długość przerwy mają dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć, którymi dysponuje dyrektor szkoły. Wyznaczenie ich na 2 i 5 stycznia 2026 roku pozwoliłoby uczniom wrócić do szkoły dopiero 7 stycznia, dzień po Święcie Trzech Króli.

Rekordowy czas wolny. Aż 18 dni bez lekcji!

Zsumowanie wszystkich dni wolnych - weekendów, oficjalnej przerwy, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz dwóch dni dyrektorskich - daje łącznie aż osiemnaście dni bez zajęć. Może to stanowić najdłuższy nieferyjny okres odpoczynku w ciągu całego roku szkolnego.

Zimowa przerwa świąteczna 2025/2026. Dłuższy odpoczynek dla uczniów

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2025/2026 w Polsce, zgodnie z oficjalnym kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej, obejmuje okres od 22 do 31 grudnia 2025 roku. Lekcje wznawiają się standardowo 2 stycznia 2026 roku. Jednak dzięki korzystnemu układowi kalendarza, uczniowie w praktyce mogą cieszyć się znacznie dłuższym wypoczynkiem. Weekendy poprzedzające oficjalną przerwę (20-21 grudnia), a także dni ustawowo wolne od pracy, takie jak Boże Narodzenie (25-26 grudnia) oraz Nowy Rok (1 stycznia 2026), sprawiają, że faktyczny czas wolny może trwać od 20 grudnia 2025 roku do 2 stycznia 2026 roku, dając łącznie około 14 dni przerwy. Co więcej, niektóre szkoły, wykorzystując dni dyrektorskie, mogą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny np. 2 lub 5 stycznia. W najbardziej sprzyjających przypadkach, wliczając 6 stycznia (Święto Trzech Króli), okres ten może być przedłużony. Warto zauważyć, że tegoroczna przerwa jest dłuższa niż w latach ubiegłych właśnie ze względu na wyjątkowo sprzyjający układ weekendów. Ponadto, bezpośrednio po Nowym Roku, w niektórych województwach (m.in. mazowieckie, pomorskie) od 19 stycznia 2026 roku rozpoczynają się ferie zimowe. Łączny okres wolnego od szkoły w okolicach świąt i Nowego Roku jest rekordowo długi, co stanowi doskonałą okazję do planowania rodzinnych wyjazdów.

Źródło: INFOR
