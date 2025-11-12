REKLAMA

Trzy razy przez 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel (i nie tylko) może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]

Trzy razy przez 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel (i nie tylko) może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]

12 listopada 2025, 07:17
[Data aktualizacji 12 listopada 2025, 07:17]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Trzy razy przez 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel (i nie tylko) może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]
Trzy razy przez 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel (i nie tylko) może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]
Zasadą jest, że prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje nauczycielom (i nie tylko) co 5 lat. Jednak w szczególnych sytuacjach związanych ze skokowymi zmianami stażu pracy, może okazać się, że prawo do świadczenia będzie przysługiwało częściej.

Nagroda jubileuszowa przysługuje co 5 lat

Już od stycznia zasady dotyczące wypłaty nagród jubileuszowych ulegną zmianie. Część zmian będzie dotyczyła jedynie nauczycieli, ale inne będą odnosiły się do wszystkich pracowników mających prawo do tego świadczenia. Do końca 2025 roku za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Zgodnie ze zmianami, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, za 40 lat pracy nauczycielowi będzie przysługiwała nagroda w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego, a następnie będzie miał również prawo do nagrody za 45 lat pracy w wysokości 400 % wynagrodzenia miesięcznego. Niestety, wbrew oczekiwaniom, zmiany te znajdą zastosowanie tylko do nauczycieli, którym okres 40 i 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r.

Należy pamiętać również o tym, że od nowego roku wejdą w życie zmiany dotyczące zasad obliczania stażu pracy pracownika. Od stycznia 2026 r. będą do niego zaliczane okresy, które wcześniej nie były brane pod uwagę, w tym m.in. okresy prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania umowy zlecenia. Sprawi to, że wielu pracowników, w tym również nauczyciele, uzyska skokowo wyższy staż pracy i zyska prawo do nagrody wyższego stopnia.

Polecamy: Kalendarz 2026

Trzeba udokumentować staż pracy

Aby ubiegać się o wypłatę nagrody jubileuszowej, pracownik musi udokumentować okresy zatrudnienia składające się na jego staż pracy. Mowa tu głównie o okresach zatrudnienia u poprzednich pracodawców oraz okresach równorzędnych zaliczanych do pracowniczego stażu pracy. Jeżeli w aktach osobowych nie będzie odpowiednich dokumentów, pracodawca nie będzie miał podstaw do naliczenia i wypłaty przysługującej zatrudnionemu nagrody jubileuszowej. W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których w trakcie zatrudnienia nauczyciel dostarcza dodatkowe dokumenty np. dotyczące pracy na roli czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a jego staż pracy nagle się zmienia. Od stycznia 2026 roku takich sytuacji będzie zapewne więcej w związku z przedstawianiem przez pracowników zaświadczeń z ZUS potwierdzających okresy pracy na zleceniu, czy okresy prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadkach, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą. Jeżeli jednak ma w tym dniu okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
Co za tym idzie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a po upływie 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, zarówno nagroda niższa, jak i nagroda wyższa zostanie wypłacona w pełnej wysokości.

Przykład

Zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych Anny B., pracownica uzyska w styczniu 2026 r. staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej z tytułu 20 lat pracy. Nagroda ta zostanie jej wypłacona. Jeśli w marcu 2026 r. pracownica dostarczy pracodawcy zaświadczenie dokumentujące okresy wliczane do stażu pracy w związku z nowelizacją przepisów, które wyniosą 3 lata i 11 miesięcy pracy, to w lutym 2027 r. nabędzie prawo do nagrody z tytułu 25 lat pracy. Ponieważ między nabyciem praw do obu nagród upłynęło więcej niż 12 miesięcy, nagroda wyższego rzędu zostanie wypłacona w pełnej wysokości. Po upływie kolejnych 5 lat pracy pracownica nabędzie prawo do kolejnej nagrody – z tytułu 30 lat pracy. To zaś oznacza, że na przestrzeni 6 lat i jednego miesiąca pracownica otrzyma trzy nagrody jubileuszowe kolejnych stopni, każdą w pełnej wysokości.

Podstawa prawna

ar. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. poz. 1418)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
12 lis 2025

Zasadą jest, że prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje nauczycielom (i nie tylko) co 5 lat. Jednak w szczególnych sytuacjach związanych ze skokowymi zmianami stażu pracy, może okazać się, że prawo do świadczenia będzie przysługiwało częściej.
