Kuratoria nie mogą kontrolować dotacji oświatowych. Jasne stanowisko MEN i Katarzyny Lubnauer
W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jednoznacznie potwierdziła, że kuratoria oświaty nie mają prawa kontrolować sposobu wydatkowania dotacji oświatowych. Kompetencje w tym zakresie należą wyłącznie do organów dotujących – gmin i powiatów. Wyjaśniła też zasady organizowania lekcji religii w małych szkołach.
- Kuratorium bez prawa kontroli dotacji – stanowisko MEN
- Kto może kontrolować dotacje oświatowe?
- Organizacja lekcji religii w małych szkołach
- Nadzór pedagogiczny - jasność przepisów i praktyki
Kuratorium bez prawa kontroli dotacji – stanowisko MEN
W interpelacji poseł Sławomir Skwarek wskazał przypadek szkoły prowadzonej przez fundację, wobec której kuratorium oświaty miało zażądać oświadczenia dotyczącego wykorzystania dotacji oświatowej. W reakcji na tę sytuację MEN przedstawiło jednoznaczne stanowisko.
Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że kuratoria nie posiadają kompetencji do kontrolowania wydatków z dotacji oświatowych. Nadzór pedagogiczny obejmuje jakość procesu kształcenia, a nie finanse podmiotów prowadzących szkoły. Tym samym ewentualne żądania dotyczące rozliczeń finansowych wykraczają poza ich ustawowe uprawnienia.
Kto może kontrolować dotacje oświatowe?
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, prawo do sprawdzania prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przysługuje wyłącznie organom dotującym, czyli jednostkom samorządu terytorialnego. Kontrole mogą więc prowadzić m.in. gminy oraz powiaty – podmioty, które przyznają środki na prowadzenie szkół i placówek.
Lubnauer przypomniała jednocześnie, że dotacje mogą być przeznaczane m. in. na:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki,
- wynagrodzenia pracowników,
- realizację zadań organu prowadzącego,
- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w zakresie wskazanym w ustawie.
Organizacja lekcji religii w małych szkołach
W interpelacji pojawiło się także pytanie o zasady tworzenia grup na zajęcia religii. Jak wyjaśniła wiceminister Lubnauer, przepisy przewidują możliwość organizowania tych zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. Powodem takiego łączenia uczniów jest zazwyczaj niewielka liczba dzieci zgłoszonych na lekcje religii.
Rozwiązanie to ma umożliwić prowadzenie zajęć nawet wtedy, gdy w poszczególnych oddziałach lub klasach uczniów jest zbyt mało, aby utworzyć samodzielną grupę.
Nadzór pedagogiczny - jasność przepisów i praktyki
Stanowisko MEN porządkuje wątpliwości dotyczące zakresu nadzoru pedagogicznego i wskazuje, że kwestie finansowe pozostają w gestii samorządów. Jednocześnie przypomina, że sposób organizowania religii w szkołach, szczególnie małych, wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów i ma służyć zapewnieniu uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach.
