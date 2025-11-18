Kuratoria nie mogą kontrolować dotacji oświatowych. Jasne stanowisko MEN i Katarzyny Lubnauer

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jednoznacznie potwierdziła, że kuratoria oświaty nie mają prawa kontrolować sposobu wydatkowania dotacji oświatowych. Kompetencje w tym zakresie należą wyłącznie do organów dotujących – gmin i powiatów. Wyjaśniła też zasady organizowania lekcji religii w małych szkołach.

Kuratorium bez prawa kontroli dotacji – stanowisko MEN

W interpelacji poseł Sławomir Skwarek wskazał przypadek szkoły prowadzonej przez fundację, wobec której kuratorium oświaty miało zażądać oświadczenia dotyczącego wykorzystania dotacji oświatowej. W reakcji na tę sytuację MEN przedstawiło jednoznaczne stanowisko.

Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że kuratoria nie posiadają kompetencji do kontrolowania wydatków z dotacji oświatowych. Nadzór pedagogiczny obejmuje jakość procesu kształcenia, a nie finanse podmiotów prowadzących szkoły. Tym samym ewentualne żądania dotyczące rozliczeń finansowych wykraczają poza ich ustawowe uprawnienia.

Kto może kontrolować dotacje oświatowe?

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, prawo do sprawdzania prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przysługuje wyłącznie organom dotującym, czyli jednostkom samorządu terytorialnego. Kontrole mogą więc prowadzić m.in. gminy oraz powiaty – podmioty, które przyznają środki na prowadzenie szkół i placówek.

Lubnauer przypomniała jednocześnie, że dotacje mogą być przeznaczane m. in. na:

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki,

związane z funkcjonowaniem placówki, wynagrodzenia pracowników,

pracowników, realizację zadań organu prowadzącego,

zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w zakresie wskazanym w ustawie.

Organizacja lekcji religii w małych szkołach

W interpelacji pojawiło się także pytanie o zasady tworzenia grup na zajęcia religii. Jak wyjaśniła wiceminister Lubnauer, przepisy przewidują możliwość organizowania tych zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. Powodem takiego łączenia uczniów jest zazwyczaj niewielka liczba dzieci zgłoszonych na lekcje religii.

Rozwiązanie to ma umożliwić prowadzenie zajęć nawet wtedy, gdy w poszczególnych oddziałach lub klasach uczniów jest zbyt mało, aby utworzyć samodzielną grupę.

Nadzór pedagogiczny - jasność przepisów i praktyki

Stanowisko MEN porządkuje wątpliwości dotyczące zakresu nadzoru pedagogicznego i wskazuje, że kwestie finansowe pozostają w gestii samorządów. Jednocześnie przypomina, że sposób organizowania religii w szkołach, szczególnie małych, wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów i ma służyć zapewnieniu uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach.