Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » MEN proponuje kolejną podwyżkę dla nauczycieli. Wzrosną nie tylko pensje zasadnicze

MEN proponuje kolejną podwyżkę dla nauczycieli. Wzrosną nie tylko pensje zasadnicze

18 lutego 2026, 12:46
oprac. Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
Shutterstock

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zakładający wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 3 proc. Zmiana obejmie także dodatki i inne składniki pensji powiązane z podstawą wynagrodzenia, a wyrównanie trafi do nauczycieli po uchwaleniu ustawy budżetowej.

3 proc. więcej od minimalnej stawki zasadniczej

MEN przekazało projekt rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 22 stycznia 2026 r. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2026 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną zwiększone o 3% w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 stycznia 2025 r. Tym samym wzrosną również inne składniki wynagrodzenia nauczycieli uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Zmiany w Karcie Nauczyciela i nowe uprawnienia

Minister Edukacji podziela opinię o konieczności zmian w wynagradzaniu nauczycieli dla zapewnienia adekwatnego poziomu płac do ich zadań i roli społecznej. Od początku kadencji obecnego Rządu wdrażane są kolejne podwyżki – w 2024 r. 30-33%, w kolejnych latach 5% i 3%, co daje skumulowany wzrost w latach 2024-2026 o 41-44% (przy prognozowanej inflacji 10,5%). Ostatnie nowelizacje ustawy Karta Nauczyciela wprowadziły korzystne rozwiązania: skrócenie okresu umowy na czas określony do roku, uregulowanie godzin ponadwymiarowych, nagrodę jubileuszową, wyższe odprawy emerytalne, usprawnienie ocen nauczycieli i ujednolicenie pensum. Trwają prace nad mechanizmem systematycznego wzrostu płac, rozliczaniem nadliczbowych godzin oraz w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

Od początku kadencji Minister Edukacji podjęła współpracę z przedstawicielami środowiska oświatowego, zrzeszonymi w związkach zawodowych i razem z nimi omawia i przygotowuje kolejne propozycje na rzecz wzmocnienia ekonomicznego i prestiżu nauczycieli.

