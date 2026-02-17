REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Uczniowie zaapelowali do MEN o przywrócenie prac domowych. Co odpowiedział resort?

Uczniowie zaapelowali do MEN o przywrócenie prac domowych. Co odpowiedział resort?

17 lutego 2026, 15:00
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Uczniowie zaapelowali do MEN o przywrócenie prac domowych. Co odpowiedział resort?
Uczniowie chcą przywrócenia prac domowych? Do MEN trafiła petycja, w której ich grupa wytłumaczyła, dlaczego takie rozwiązanie byłoby dla nich lepsze. Resort edukacji szybko udzielił odpowiedzi. Na co zwrócił ich uwagę?

Uczniowie zaapelowali do MEN o przywrócenie prac domowych

Temat prac domowych zadawanych w szkołach budzi skrajne emocje. Nie tak dawno wiele osób określających się jako przedstawiciele rodziców, opowiadało się za jego wprowadzeniem. Jednak krótko po tym, jak obowiązujące w tym zakresie przepisy zostały zmienione, w przestrzeni publicznej silniej słyszalne stały się głowy mówiące o tym, jak wiele dzieci tracą na braku takich prac.
W dniu 23 grudnia 2025 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła petycja o przywrócenie zadań domowych w szkołach podstawowych, pod którą podpisała się grupa uczniów. W swym apelu wskazali oni, że to, co miało zapobiegać nadużyciom nauczycieli, wzmocniło ich chęć do nadużywania form sprawdzających wiedzę. Uczniowie wskazują, że zamiast odpocząć w domu, co było celem wprowadzenia zmian w zakresie prac domowych, przygotowują się całe dnie do większej ilości kartkówek i sprawdzianów. To dlatego zdecydowali się zaapelować o naprawienie sytuacji poprzez:
1) wprowadzenie jasnych limitów zadania prac domowych,
2) kontrolę nadużyć, których dopuszczali się nauczyciel zadając do domu materiał nieprzerobiony na lekcji,
3) uregulowanie częstotliwości zadawania prac domowych.

Resort edukacji szybko udzielił odpowiedzi

Resort edukacji bardzo szybko odpowiedział na złożona petycję. W piśmie z 30 grudnia 2025 r. (nr DKO-WEK.053.23.2025.MT) wskazano, że rozporządzenie Ministra Edukacji z 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych nie wprowadziło zakazu zadawania prac domowych. Nowelizacja miała na celu ograniczenie zadawania uczniom szkół podstawowych jedynie dwóch wybranych rodzajów prac domowych: pisemnych i praktyczno-technicznych, przy czym uczniom klas I-III tego rodzaju prac się nie zadaje, natomiast uczniom klas IV–VIII takie prace można zadać, z tym, że nie są one obowiązkowe i nauczyciel nie wystawia z nich ocen. Resort podkreślił w udzielonej odpowiedzi, że w żadnym przypadku powyższe ograniczenia nie znosi obowiązku uczenia się w domu.

Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele

W dalszej części odpowiedzi podkreślono, że na gruncie obowiązujących przepisów nauczyciel ma prawo wyboru metod nauczania, które uważa za niezbędne do zrealizowania podstawy programowej określonej dla danego etapu kształcenia oraz wybranego przez siebie programu nauczania. Dodatkowo przepisy prawa oświatowego określają ogólne zasady oceniania uczniów i pozostawiają szkołom dużą autonomię w wielu kwestiach, np. w sprawie planowania oraz przeprowadzania różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. Podstawowym dokumentem, w którym należy poszukiwać szczegółowych informacji z zakresu oceniania jest statut szkoły. Fakt, iż każda szkoła może wypracować własne warunki i sposoby oceniania nie jest systemowym błędem, tylko celowym zabiegiem. W odpowiedzi wskazano, że bezpośredni nadzór pedagogiczny nad właściwym wypełnianiem przez nauczyciela obowiązków wykonuje dyrektor szkoły. To do niego należy kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Z kolei instytucją, która nadzoruje działalność szkoły jest kurator oświaty. To do jego zadań należy m.in. obserwowanie, analizowanie i ocenianie przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. W ramach nadzoru kontroluje on m.in. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach. W odpowiedzi zwrócono uwagę również na to, że społeczność szkolną tworzą przede wszystkim uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. W szkole działa samorząd uczniowski, rada rodziców oraz rada pedagogiczna. Każda z wymienionych zbiorowości ma prawo wpływać na „kształt” szkoły. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, m.in.: w kwestii organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Z kolei rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2572)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
