Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów

Czy nauczyciele pracujący w modelu edukacji włączającej powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć resort edukacji, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie analizy porównawczej warunków pracy tych nauczycieli i nauczycieli szkół specjalnych.

Edukacja włączająca a trudne warunki pracy

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej można usłyszeć lub przeczytać krytyczne komentarze dotyczące edukacji włączającej. Mówi się o tym, że choć jej teoretyczne założenia są słuszne, to jednak w tym przypadku teoria i praktyka istotnie się mijają, a tracą na tym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Tymczasem do MEN trafił wniosek jednego z przedstawicieli związkowych środowiska nauczycieli, w którym postuluje się przyznanie dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielom realizującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach edukacyjnych, które realizują właśnie zasady edukacji włączającej.



Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela co do zasady składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

Konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej

Dodatek za warunki pracy to świadczenie, które przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach. Warunki uznawane za trudne i uciążliwe zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Wysokość i zasady przyznawania tych dodatków należy określić w regulaminach wynagradzania. Nauczyciel może otrzymywać dwa dodatki jednocześnie, jeśli pracuje zarówno w warunkach trudnych, jak i uciążliwych. Prawem do tych dodatków nie objęto jednak pracujących w ogólnodostępnych szkołach nauczycieli współorganizujących kształcenie, nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych oraz nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne. Jak wskazali wnioskodawcy, nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych w modelu edukacji włączającej – mimo że wykonują pracę o porównywalnym stopniu trudności, obciążenia psychicznego oraz odpowiedzialności co nauczyciele szkół specjalnych, nie otrzymują omawianych dodatków. Domagają się więc zmiany tego stanu rzeczy, a także wprowadzenia jednoznacznych kryteriów przyznawania dodatku w oparciu o rzeczywisty charakter wykonywanej pracy, przeprowadzenia analizy porównawczej warunków pracy nauczycieli szkół specjalnych i nauczycieli pracujących w modelu edukacji włączającej i zabezpieczenia finansowania dodatku ze środków budżetu państwa.