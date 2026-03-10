REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów

Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 marca 2026, 12:17
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów
Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy nauczyciele pracujący w modelu edukacji włączającej powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć resort edukacji, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie analizy porównawczej warunków pracy tych nauczycieli i nauczycieli szkół specjalnych.

Edukacja włączająca a trudne warunki pracy

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej można usłyszeć lub przeczytać krytyczne komentarze dotyczące edukacji włączającej. Mówi się o tym, że choć jej teoretyczne założenia są słuszne, to jednak w tym przypadku teoria i praktyka istotnie się mijają, a tracą na tym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Tymczasem do MEN trafił wniosek jednego z przedstawicieli związkowych środowiska nauczycieli, w którym postuluje się przyznanie dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielom realizującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach edukacyjnych, które realizują właśnie zasady edukacji włączającej.

Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela co do zasady składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej

Dodatek za warunki pracy to świadczenie, które przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach. Warunki uznawane za trudne i uciążliwe zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Wysokość i zasady przyznawania tych dodatków należy określić w regulaminach wynagradzania. Nauczyciel może otrzymywać dwa dodatki jednocześnie, jeśli pracuje zarówno w warunkach trudnych, jak i uciążliwych. Prawem do tych dodatków nie objęto jednak pracujących w ogólnodostępnych szkołach nauczycieli współorganizujących kształcenie, nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych oraz nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne. Jak wskazali wnioskodawcy, nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych w modelu edukacji włączającej – mimo że wykonują pracę o porównywalnym stopniu trudności, obciążenia psychicznego oraz odpowiedzialności co nauczyciele szkół specjalnych, nie otrzymują omawianych dodatków. Domagają się więc zmiany tego stanu rzeczy, a także wprowadzenia jednoznacznych kryteriów przyznawania dodatku w oparciu o rzeczywisty charakter wykonywanej pracy, przeprowadzenia analizy porównawczej warunków pracy nauczycieli szkół specjalnych i nauczycieli pracujących w modelu edukacji włączającej i zabezpieczenia finansowania dodatku ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 755)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów
10 mar 2026

Czy nauczyciele pracujący w modelu edukacji włączającej powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć resort edukacji, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie analizy porównawczej warunków pracy tych nauczycieli i nauczycieli szkół specjalnych.
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
10 mar 2026

Rodzice często nie wiedzą, że przez sześć miesięcy od ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty mają prawo stanąć "oko w oko" z arkuszem, który zadecydował o ocenie ich dziecka. To nie tylko formalność – to realna szansa, by sprawdzić, czy żadna pomyłka nie zaniżyła wyniku dziecka i de facto nie zdecydowała o dalszym wyborze szkoły a nawet przyszłości zawodowej. Jednak procedura jest i trzeba jej dochować. Zatem jak kształtuje się wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – jakie są prawa ucznia i rodzica?
Jak dostać się do liceum wojskowego? Rekrutacja do liceów w Warszawie i Dęblinie
10 mar 2026

Poza klasami o profilu mundurowym oraz klasami przygotowania wojskowego dla nastolatków którzy chcą wiązać swoją przyszłość z wojskiem istnieje możliwość kontynuowania nauki w liceach wojskowych. Takie szkoły są w Polsce dwie: w Warszawie wojskowe ogólnokształcące liceum informatyczne i w Dęblinie – liceum lotnicze. Są związane z wyższymi szkołami wojskowymi.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji
09 mar 2026

W poniedziałek, 9 marca 2026 r. kancelaria prezydenta poinformowała, że Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem nowelizacji jest umożliwienie przyznania zapomogi doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

REKLAMA

Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego
08 mar 2026

Sytuacja geopolityczna oraz stabilność zatrudnienia powoduje wzrost zainteresowania klasami przygotowania wojskowego czy o profilu mundurowym. Organizowane są w szkołach w całej Polsce i kierowane są zarówno do chłopców jak i do dziewczynek.
Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
07 mar 2026

Klasy integracyjne są tworzone przede wszystkim z myślą o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak jak z samej nazwy wynika uczęszczają tam dzieci które takich zaleceń nie posiadają. Mimo to klasa integracyjna może być dla takiego ucznia korzystnym wyborem.
Czy wybieranie drużyn na WF-ie utrwala podziały, obniża samoocenę i jest źródłem konfliktów?
07 mar 2026

Czy wybór drużyn przez kapitanów-uczniów ma destrukcyjny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży i stanowi zarzewie konfliktów? Do MEN trafiła petycja dotycząca tej problematyki. Jej autor wnioskuje o podjęcie konkretnych działań.
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.

REKLAMA

Obowiązkowe mundurki w szkołach? Jest odpowiedź MEN
06 mar 2026

Tematyka stroju, makijażu i biżuterii to jedna z tych, które w odniesieniu do zasad obowiązujących na terenie placówek oświatowych budzą wiele kontrowersji. Czego może wymagać szkoła? Jakie ograniczenia wolno wprowadzać? Co z prawami uczniów? Te pytania cyklicznie są zadawane w przestrzeni publicznej.
Klasa integracyjna w szkole średniej
06 mar 2026

Nazwa klasa integracyjna wskazuje na wolę współistnienia uczniów u których zauważono potrzebę wsparcia przy edukacji z uwagi na różne odmienności np. nieneurotypowość. Klasy integracyjne tworzy się z myślą o dzieciach które nie potrzebują kształcenia w szkołach specjalnych.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA