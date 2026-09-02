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Dofinansowanie do podręczników w szkole średniej - komu przysługuje?

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02 września 2026, 13:27
Urszula Wilk-Winter
Dofinansowanie do podręczników w szkole średniej - komu przysługuje?
Dofinansowanie do podręczników w szkole średniej - komu przysługuje?
Shutterstock

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Jak w szkole podstawowej podręczniki uczniowie otrzymują nieodpłatnie, tak w przypadku liceów, techników, szkół branżowych ich zakup stanowi istotny wydatek w budżecie domowym. Nie zawsze można nabyć publikację z drugiej ręki choć szkoły organizują kiermasze. Trzeba również uwzględnić zmieniającą się podstawę programową. Pewna grupa uczniów ma prawo do dofinansowania tego rodzaju wydatków.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obejmuje lata 2026-2028. Stanowi to jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

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Kwota dofinansowania w szkołach średnich

Kwoty te zostały podwyższone w stosunku do poprzednich edycji programu i ich wysokość w roku szkolnym 2026/2027 jest uzależniona od szkoły średniej do której nastolatek uczęszcza tj.:

  • liceum ogólnokształcące, technikum, szkoły artystyczne – do kwoty 534 zł,
  • branżowe szkoły I i II stopnia – do kwoty 468 zł,
  • szkoły specjalne przyspasabiające do pracy – do kwoty 270 zł.
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Jak uzyskać dofinansowanie do podręczników ?

Dofinansowanie w praktyce polega na zwrocie zapłaconej sumy do kwot uzależnionych od rodzaju szkoły. O możliwości złożenia wniosku informują rodziców placówki oświatowe przesyłając, a dodatkowo przekazując uczniom o ile jest to możliwe stosowne dokumenty. Należy wypełnić wniosek zawierający dane osobowe wnioskodawcy - rodzica oraz ucznia, wskazać wnioskowaną kwotę dofinansowania, wskazać datę i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych może być faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednich podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. W przypadku wyboru ostatniego z tych dokumentów, w którym powinno się znaleźć określenie tytułu i ceny poszczególnych podręczników w jego treści zawiera się oświadczenia iż wydatki są rozliczane jedynie w ramach rządowego programu pomocy.

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Termin złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku obowiązujący rodziców lub opiekunów jest uzależniony od daty ich przyjmowania ze szkół przez gminy. W niektórych informacje przekazywane są już pierwszego dnia września z prośbą o niezwłoczne wypełnienie dokumentów co wymusza niejako natychmiastowe dokonanie zakupów.

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Źródło: INFOR
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