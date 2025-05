Technologie inżynierskie w kryminalistyce - nowy kierunek studiów na Politechnice Śląskiej. Zaraz rekrutacja

Gdzie będą mogli pracować absolwenci

Absolwenci mają być przygotowani do pracy m.in. w policji, Państwowej Straży Pożarnej, laboratoriach kryminalistycznych, instytucjach badawczych czy firmach świadczących usługi dla służb.

Rektor uczelni prof. Marek Pawełczyk powiedział podczas konferencji prasowej: - Przede wszystkim będziemy kształcić specjalistów interdyscyplinarnych, czyli takich, którzy zdobędą wiedzę z bardzo wielu obszarów. To nie będą lekarze, ale będą w bardzo bliskim kontakcie ze światem medycyny.

Nowy kierunek przygotowano z myślą o przyszłych ekspertach w takich dziedzinach jak analiza śladów kryminalistycznych, obrazowanie medyczne, sztuczna inteligencja w służbie dochodzeń czy rekonstrukcja zdarzeń. Uczelnia zamierza w tym celu wykorzystać potencjał własnej kadry i zaproszonych specjalistów – praktyków z policji, Straży Pożarnej, prokuratury i sądów.

- Będziemy się wspierać ekspertami, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami, ale także zapraszać ich do swoich instytucji. Myślę, że będziemy mieć tutaj dobry kontakt z prokuraturą czy też z sądem, żeby przekazać to spojrzenie z tamtej strony – wyjaśnił rektor Pawełczyk.

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej dr hab. inż. Marcin Basiaga dodał: - Ta interdyscyplinarność przy każdej wypowiedzi się powtarzała. To jest to, na czym bazujemy, to jest to, co chcemy, żeby nas wyróżniało na tle innych kierunków właśnie z zakresu kryminalistyki.

Praca nad realnymi przypadkami

Zapowiedział, że studenci będą pracować w nowoczesnych laboratoriach nad realnymi przypadkami. - Będą zajęcia związane z daktyloskopią, fonoskopią, cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, mechanoskopią, toksykologią, medycyną sądową, genetyką, a nawet ontodoncją, czyli identyfikacją zwłok na podstawie uzębienia - tłumaczył profesor.

Uczelnia współpracuje także z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, która podkreśliła, że takich specjalistów na rynku brakuje. W szczególności w dziedzinie cyberprzestępczości, bankowości, oszustw internetowych.

- My jako policja nie mamy własnych uczelni, więc chcemy czerpać z zasobów Politechniki Śląskiej – podkreślił podinsp. Marek Kościelny, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP. - Pomogliśmy władzom uczelni w utworzeniu tego kierunku, dzieląc się własnym doświadczeniem i wskazując zagadnienia, które mogą być przyczynkiem do wspólnych projektów naukowo-badawczych – głównie w zakresie sztucznej inteligencji - dodał.

Rekrutacja na technologie inżynierskie w kryminalistyce

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwenci będą mogli aplikować do służb, przejść szkolenia i uzyskać specjalistyczne uprawnienia, m.in. tytuł biegłego policyjnego.

Rekrutacja rozpoczyna się 28 maja br., a uczelnia planuje przyjąć na początek pełną grupę – kilkudziesięciu studentów. - Jesteśmy gotowi na większe zainteresowanie i myślimy także o uruchomieniu studiów drugiego stopnia – podsumował prof. Pawełczyk.