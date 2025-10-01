Konkurs „Bezpieczna Uczelnia” – termin zgłoszeń przedłużony do 30 października 2025 r.

Uczelnie wyższe z całej Polski otrzymały dodatkowy czas na udział w konkursie „Bezpieczna Uczelnia”. Organizatorzy poinformowali, że termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 30 października 2025 roku. Poniżej szczegóły i zakres konkursu.

Ważne To dobra wiadomość dla uczelni wyższych, które pracują nad przygotowaniem dokumentacji i chcą zaprezentować swoje rozwiązania w obszarze przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Uniwersytet Warszawski

Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Uniwersytet Warszawski pod kierunkiem prof. Jacka Męciny, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest identyfikacja, promocja i upowszechnienie najlepszych praktyk, które wpływają na kulturę organizacyjną uczelni, czyniąc je przestrzeniami bardziej bezpiecznymi, otwartymi i wolnymi od niepożądanych zachowań.

– Zdecydowaliśmy się przesunąć termin naboru zgłoszeń do 30 października, ponieważ otrzymaliśmy wiele sygnałów od uczelni, że potrzebują nieco więcej czasu na przygotowanie pełnej dokumentacji. Bardzo zależy nam, aby jak najwięcej instytucji mogło wziąć udział w projekcie, a dodatkowe tygodnie pozwolą im lepiej dopracować swoje zgłoszenia. Widzimy duże zainteresowanie inicjatywą, co pokazuje, że temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim jest ważny i aktualny. Dzięki temu możemy już dziś szerzej promować ideę odpowiedzialnej przestrzeni akademickiej, w której każdy jest traktowany z szacunkiem – mówi dr Marta Seredyńska, koordynatorka projektu „Bezpieczna Uczelnia”.

Nowy termin daje szansę na szersze uczestnictwo. Dzięki przesunięciu daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczelnie zyskają czas na dopracowanie dokumentacji i zaangażowanie większej liczby osób w proces przygotowania materiałów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Każda uczelnia, która wypełni ankietę samooceny, otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie „Bezpieczna Uczelnia”. To jasny sygnał dla społeczności akademickiej, że dana instytucja podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom i dba o bezpieczeństwo studentów oraz pracowników.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komitet Monitorujący wyłoni 20 uczelni, które zostaną zaproszone do drugiego etapu obejmującego analizy pogłębione. Najciekawsze praktyki, od nowatorskich procedur antymobbingowych; przez programy wsparcia psychologicznego; aż po działania edukacyjne i integracyjne, otrzymają tytuł LIDERA i zostaną zaprezentowane w specjalnej publikacji pokonkursowej.

Proces zmiany

Organizatorzy podkreślają, że „Bezpieczna Uczelnia” jest bardziej rozbudowaną inicjatywą. To element szerszego procesu, który ma prowadzić do trwałych zmian w kulturze organizacyjnej uczelni. – Chcemy, by uczelnie nie tylko pokazywały swoje osiągnięcia, ale również inspirowały się nawzajem i dzieliły doświadczeniami. To sposób na realną poprawę jakości życia akademickiego w Polsce – dodaje dr Seredyńska.

Formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: https://www.bezpiecznauczelnia.com.pl

*** Projekt „Uczelnia – przestrzeń bezpieczna od mobbingu i dyskryminacji – działania na rzecz wspierania polityki antymobbingowej i działań niepożądanych na polskich uczelniach” został przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Męciny i realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem projektu jest uzyskanie diagnozy w jaki sposób uczelnie wyższe w Polsce radzą sobie z problemem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i nauki. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadanie realizowane pod Patronatem Honorowym Głównego Inspektora Pracy oraz Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.