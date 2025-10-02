REKLAMA

Konkurs IPN oraz IH PAN dla studentów i doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 listopada 2025 r.

Konkurs IPN oraz IH PAN dla studentów i doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 listopada 2025 r.

02 października 2025, 13:55
praca doktorska, doktorant, studia
Konkurs IPN oraz IH PAN dla studentów i doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 listopada 2025 r.
Młodzi historycy mają szansę na prestiżowe wyróżnienie i publikację swojej pracy. IPN oraz Instytut Historii PAN ogłosiły XVIII edycję konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Termin zgłoszeń mija 17 listopada 2025 r.

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłosiły osiemnastą XVIII konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

Konkurs IPN oraz IH PAN dla studentów i doktorantów: szczegóły

W konkursie mogą wziąć autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktoranckich, które poświęcone są tematyce historii Polski i Polaków w XX wieku. Prace te mają być obronione w terminie od 1 października 2024 r. do 31 października 2025 r.

Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: praca magisterska i praca doktorska. Ogłoszenie wyników konkursu do 31 stycznia 2026 r.

Nagrody w konkursie:

  • I nagroda (w obu kategoriach):
    • dyplom okolicznościowy,
    • publikacja pracy w formie książki przez IPN i IH PAN,
    • honorarium autorskie: do 25 000 zł (prace doktorskie) lub do 10 000 zł (prace magisterskie).
  • II nagroda:
    • dyplom okolicznościowy,
    • publikacja całości lub części pracy przez IPN i IH PAN,
    • honorarium autorskie (wysokość ustalana indywidualnie).
  • Wyróżnienia: w każdej kategorii Komisja może przyznać od 1 do 3 wyróżnień.
  • Komisja ma prawo nie przyznać I nagrody i zamiast niej wręczyć jedną lub dwie II nagrody.

W komunikacie wskazano, że podpisanie umowy wydawniczej i wypłata honorarium będą możliwe dopiero po zakończeniu procedury wydawniczej w IPN, w tym po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji ekspertów wskazanych przez wydawcę.

Konkurs IPN oraz IH PAN dla studentów i doktorantów: zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej, w formacie pdf. Zgłoszenie powinno zawierać: formularz zgłoszeniowy, klauzulę RODO, opinię promotora (prace magisterskie) kopie recenzji (prace doktorskie). Zgłoszenia należy przesyłać do 17 listopada 2025 r. na adres: debiut@ipn.gov.pl

oprac. Iga Leszczyńska
Źródło: IPN
