Szef resortu nauki podsumowuje 2025 rok i wymienia ważne przedsięwzięcia MNiSW. Wśród nich e-dyplomy i platforma e-Granty

Jakie były najważniejsze przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kończącym się roku? Minister Marcin Kulasek wymienia: e-dyplomy, projekt nowelizacji ustawy o PAN i platforma e-Granty. Co z budową i modernizacją akademików?

MNiSW: najważniejsze przedsięwzięcia w 2025 roku

13 grudnia 2023 r. został zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. Pierwszym szefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie był Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica), który po roku, 19 grudnia 2024 r., złożył rezygnację ze stanowiska. Jego następcą został Marcin Kulasek (również Nowa Lewica).

W rozmowie z PAP minister Kulasek wskazał ważne przedsięwzięcia MNiSW:

projekt nowelizacji ustawy o PAN ,

, cyfryzację nauki,

e-dyplomy ,

, platformę e-Granty, która ma m.in. uprościć procedury, usprawnić obsługę finansowania nauki i wykrywać plagiaty.

Kulasek zapewnia też, że w przyszłym roku znaczące środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację akademików.

Środowisko naukowe zadowolone z projektu ustawy o PAN

Marcin Kulasek zaznaczył, że kiedy w styczniu 2025 r. obejmował kierownictwo resortu, postawił na zmiany.

– Na przykład w kwestii ustawy o Polskiej Akademii Nauk albo ewaluacji działalności naukowej poszliśmy w zupełnie innym kierunku niż mój poprzednik Dariusz Wieczorek, do którego mam swoją drogą duży szacunek. I udało nam się przygotować projekty ustaw, z których zadowolone jest środowisko naukowe – ocenił.

Projekt ustawy ukazał się 1 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on m.in. powołanie Zgromadzenia Dyrektorów Instytutów Naukowych PAN i zwiększenie niektórych kompetencji prezesa PAN. Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji, powstały projekt jest „efektem szeroko zakrojonych prac analitycznych, konsultacyjnych i środowiskowych, prowadzonych z udziałem Prezesa PAN, przedstawicieli instytutów naukowych PAN oraz organizacji związkowych”. Konsultacje potrwają do końca 2025 r. Reforma PAN miałaby wejść w życie 1 lipca 2026 r.

Platforma e-Granty – rewolucja w finansowaniu nauki

O uruchomieniu platformy e-Granty resort nauki informował w sierpniu 2025 r. Jest to wspólne przedsięwzięcie MNiSW we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak opisywał wówczas resort, ma to być „początek rewolucji w sposobie finansowania polskiej nauki”.

– Nowy system e-Granty pozwoli na scentralizowanie usług, na dobrą wymianę informacji, obniżenie kosztów, ale też powiąże nasze systemy z systemami państwowymi. Do platformy będą mieli dostęp pracownicy naukowi, uczelnie i administracja. To kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy użytkowników – mówiła wtedy wiceminister nauki Maria Mrówczyńska.

Ustawa wprowadzająca e-dyplomy czeka na podpis prezydenta

Obowiązek wydawania e-dyplomów ukończenia szkół wyższych od 1 stycznia 2027 r. i dostęp do e-dyplomu przez aplikację mObywatel wprowadza nowela kilku ustaw, która czeka obecnie na podpis prezydenta.

Marcin Kulasek przypomniał też o ważnych inwestycjach. Na budowę i modernizację akademików w 2026 r. trafi z Funduszu Dopłat 400 mln zł, a w każdym kolejnym roku ta kwota będzie wzrastać.