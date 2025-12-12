REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Zamiast 100 mln zł jest 130 mln zł. Dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej

Zamiast 100 mln zł jest 130 mln zł. Dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej

12 grudnia 2025, 14:06

Konkurs „Doskonałość dydaktyczna”, organizowany przez NCBR, służy m. in. rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej. Uczelnie, których projekty należą do najwyżej ocenionych, podpisały umowy o dofinansowanie. Budżet programu to 130 mln zł.

„Doskonałość dydaktyczna” to rozwój kompetencji i kwalifikacji

Konkurs „Doskonałość dydaktyczna” jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), a organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zakłada rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej i doktorantów, tworzenie i usprawnianie struktur oraz procesów, które ten rozwój wspierają, a w efekcie – coraz lepszą jakość nauczania.

Program służy m.in. rozwijaniu kompetencji, w tym cyfrowych, dydaktycznych, na rzecz zielonej transformacji albo w zakresie projektowania zajęć dydaktycznych. W praktyce oznacza to na przykład organizację szkoleń z wykorzystania sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, kursów językowych albo wsparcia metodycznego dla pracowników dydaktycznych.

Na konkurs „Doskonałość dydaktyczna” napłynęło 139 wniosków. Ich poziom był tak wysoki, że budżet programu zwiększono ze 100 mln zł do 130 mln zł. 71 zwycięskich uczelni może liczyć na 97 proc. dofinansowania, pozostałe 3 proc. pokryją samodzielnie.

Uczelnie podpisały umowy o dofinansowanie projektów

Umowy o dofinansowanie podpisali dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz rektorzy i prorektorzy uczelni, których projekty należą do najwyżej ocenionych w konkursie:

  • Politechniki Bydgoskiej,
  • Politechniki Lubelskiej,
  • Uniwersytetu VIZJA.

– Doskonałość naukowa i doskonałość dydaktyczna to dwie strony tego samego medalu. Ważne, żeby naukowcy przygotowali się do pracy dydaktycznej, która do tej pory niestety nie była traktowana na równi z pracą naukową – powiedziała wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Karolina Zioło-Pużuk.

Dyrektor NCBR prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski zaznaczył, że dziś nie być albo supernaukowcem, albo superdydaktykiem. – Ten program ma służyć temu, żeby połączyć te dwa światy – przekonywał.

Miliony złotych na projekty podnoszące kwalifikacje kadry dydaktycznej

Według prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej dr hab. inż. Małgorzaty Gotowskiej najważniejsza jest potrzeba i konieczność zindywidualizowanego podejścia do studenta w procesie dydaktycznym. Uczelnia przygotowała już m.in. obszerny glosariusz przygotowujący dydaktyków do prowadzenia zajęć w języku angielskim. W ramach konkursu uczelnia dostała prawie 2 mln zł.

Prodziekan ds. studenckich Politechniki Lubelskiej i kierowniczka projektu dr Ewa Łazuka zwróciła uwagę, że doskonałość dydaktyczna wymaga m.in. aktualizacji programów studiów, nowoczesnych metod nauczania i kultury dzielenia się dobrymi praktykami. W konkursie Politechnika Lubelska zdobyła prawie 2 mln zł.

Z kolei dla niepublicznego Uniwersytetu VIZJA (dofinansowanie ponad 1,5 mln zł) najważniejsze jest – jak powiedział pełnomocnik rektora ds. ewaluacji zajęć dydaktycznych dr hab. Michał Wilczewski – dostosowanie metod nauczania do oczekiwań studentów i wymagań pracodawców. – Konieczne jest również szersze wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, w tym tych związanych ze sztuczną inteligencją, zarówno w dydaktyce, jak i w monitorowaniu jej jakości – dodał.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

