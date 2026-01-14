REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Profesorowie wyższych uczelni zarobią więcej. Podwyżki także dla nauczycieli akademickich

Profesorowie wyższych uczelni zarobią więcej. Podwyżki także dla nauczycieli akademickich

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 10:51
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
uczelnia wyższa akademia szkoła wyższa uczelnia publiczna wykładowca profesor docent doktor habilitowany adiunkt nauczyciel akademicki wynagrodzenie podwyżki
Profesorowie wyższych uczelni zarobią więcej. Podwyżki także dla nauczycieli akademickich
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym profesorów w uczelniach publicznych. Ich wynagrodzenie wkrótce wzrośnie. Podwyżek mogą się też spodziewać nauczyciele akademiccy.

Zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym dla profesora

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1407).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Projektowana nowelizacja zmienia wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

Profesorowie zarobią nie mniej niż 9650 zł

Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora wynosi 9370 zł i ta kwota obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja podnosi to wynagrodzenie do 9650 zł.

Należy zwrócić uwagę, że nowelizowane rozporządzenie określa wyłącznie minimalną miesięczną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora. Natomiast faktyczną wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia, kształtują uczelnie publiczne indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika, z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

REKLAMA

Wyższe minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich

W stosunku do wysokości wynagrodzenia profesora ustala się wysokość miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na stanowiskach innych niż profesor.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I tak, wynagrodzenie nauczyciela akademickiego nie może być niższe niż 50% wynagrodzenia profesora, co oznacza, że wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 4825 zł. Wynagrodzenie dla:

  • profesora uczelni wyniesie nie mniej niż 83% wynagrodzenia profesora, czyli 8009,50 zł,
  • adiunkta wyniesie nie mniej niż 73% wynagrodzenia profesora, czyli 7044,50 zł.

Wejście w życie nowelizacji

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Powiązane
Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa
Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa
Stopień awansu zawodowego dla nauczycieli powracających z pracy za granicą. Czy można skrócić okres przygotowania do zawodu?
Stopień awansu zawodowego dla nauczycieli powracających z pracy za granicą. Czy można skrócić okres przygotowania do zawodu?
Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych
14 sty 2026

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi MEN przypomina rodzicom o tym, że warto, by ich dzieci miały mLegitymację, czyli legitymację szkolną w formie elektronicznej w telefonie. Ma ona taką moc prawną, jak legitymacja papierowa lub plastikowa. Potwierdza prawo do ulgowych przejazdów i zniżek.
Profesorowie wyższych uczelni zarobią więcej. Podwyżki także dla nauczycieli akademickich
14 sty 2026

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym profesorów w uczelniach publicznych. Ich wynagrodzenie wkrótce wzrośnie. Podwyżek mogą się też spodziewać nauczyciele akademiccy.
Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa
13 sty 2026

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obchodził 89. rocznicę rozpoczęcia nauczania. Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa oraz wręczono naukowcom dyplomy w ramach promocji doktorskich i habilitacyjnych.
Stopień awansu zawodowego dla nauczycieli powracających z pracy za granicą. Czy można skrócić okres przygotowania do zawodu?
13 sty 2026

Nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Czy ten czas może zostać skrócony w przypadku, gdy nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Polsce prowadził zajęcia w szkole za granicą?

REKLAMA

Od jakiej średniej jest czerwony pasek? Dla kogo jest stypendium premiera i ministra edukacji?
12 sty 2026

Jaką średnią ocen trzeba mieć na czerwony pasek na świadectwie szkolnym? Kiedy przysługuje stypendium premiera, a kiedy ministra edukacji? PAP opisuje na przykładzie województwa podlaskiego.
RPD: Konieczne zmiany w przepisach o żywieniu dzieci. Czy będą nowe rozwiązania prawne?
12 sty 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka apelowała o zmianę przepisów dotyczących żywienia dzieci na letnich półkoloniach. Minister edukacji odpowiedziała, że organizator ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie żywienia. Czy przepisy zostaną zmienione?
Szkoły zamknięte przez śnieg na Pomorzu i Mazurach - 12 stycznia 2026 r.
12 sty 2026

Szkoły zamknięte przez śnieg i awarie ciepłownicze na Pomorzu i Mazurach w dniu 12 stycznia 2026 r. (poniedziałek). PAP informuje o zamykaniu szkół w Polsce z powodu obfitych opadów śniegu i panującego mrozu. Gdzie uczniowie zostali w domach?
Próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty w 2026 r. Początek 12 stycznia
12 sty 2026

W poniedziałek 12 stycznia rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów. Pierwsza tura odbywa się od 12 do 16 stycznia, a druga – od 4 do 6 marca. W poniedziałek ruszają też próbne egzaminy ósmoklasisty. Ich przeprowadzenie przez szkoły jest dobrowolne.

REKLAMA

MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów
09 sty 2026

603 031 uczniów z 5672 szkół i placówek z całej Polski wzięło udział pod koniec 2025 r. w przedsięwzięciu ministra edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Dzięki wsparciu MEN uczniowie mogli skorzystać z wyjść do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.
Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności
09 sty 2026

Od początku stycznia 2026 roku obowiązuje kilka zmian w Systemie Informacji Oświatowej. Nowości dotyczą aplikacji Uczeń, Nauczyciele oraz Wnioski/Upoważnienia.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA