Rząd pracuje nad projektem nowelizacji przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym profesorów w uczelniach publicznych. Ich wynagrodzenie wkrótce wzrośnie. Podwyżek mogą się też spodziewać nauczyciele akademiccy.

Zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym dla profesora

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1407).

Projektowana nowelizacja zmienia wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

Profesorowie zarobią nie mniej niż 9650 zł

Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora wynosi 9370 zł i ta kwota obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja podnosi to wynagrodzenie do 9650 zł.

Należy zwrócić uwagę, że nowelizowane rozporządzenie określa wyłącznie minimalną miesięczną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora. Natomiast faktyczną wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia, kształtują uczelnie publiczne indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika, z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

Wyższe minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich

W stosunku do wysokości wynagrodzenia profesora ustala się wysokość miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na stanowiskach innych niż profesor.

I tak, wynagrodzenie nauczyciela akademickiego nie może być niższe niż 50% wynagrodzenia profesora, co oznacza, że wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 4825 zł. Wynagrodzenie dla:

profesora uczelni wyniesie nie mniej niż 83% wynagrodzenia profesora, czyli 8009,50 zł ,

wynagrodzenia profesora, czyli , adiunkta wyniesie nie mniej niż 73% wynagrodzenia profesora, czyli 7044,50 zł.

Wejście w życie nowelizacji

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2026 roku.