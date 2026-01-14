REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych

Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych

14 stycznia 2026, 12:58
Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych
Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych
f.t.Photographer
Shutterstock

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi MEN przypomina rodzicom o tym, że warto, by ich dzieci miały mLegitymację, czyli legitymację szkolną w formie elektronicznej w telefonie. Ma ona taką moc prawną, jak legitymacja papierowa lub plastikowa. Potwierdza prawo do ulgowych przejazdów i zniżek.

Elektroniczna legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel, czyli mLegitymacja, potwierdza, że uczeń uczęszcza do konkretnej szkoły i ma prawo do ulgowych przejazdów oraz innych zniżek przysługujących uczniom.

„W niej zapisane są wszystkie ważne dane, widać też status »ważna« i zdjęcie ucznia, dzięki temu kontrolerzy czy pracownicy instytucji mogą szybko sprawdzić, czy dokument jest aktualny” – podało Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie.

Zalety mLegitymacji

Wskazało, że ferie to czas licznych wyjazdów, kiedy korzysta się z przejazdów pociągami i autobusami, odwiedza muzea, kina, baseny, stoki narciarskie i inne atrakcje. „Właśnie wtedy mLegitymacja okazuje się bardzo przydatna” – zaznaczył resort.

mLegitymacja pozwala korzystać z ulgi na bilety w pociągach, autobusach i innych środkach komunikacji publicznej, tak jak tradycyjna legitymacja. Wiele muzeów, kin, teatrów, basenów, lodowisk i stoków narciarskich oferuje ulgi uczniowskie.

Wystarczy pokazać mLegitymację w telefonie. Dokument zawsze pod ręką – nie trzeba martwić się o zgubienie papierowej legitymacji, nie trzeba jej przypinać do plecaka ani szukać w kieszeni. Jeśli dziecko podróżuje samo lub z kolegami, mLegitymacja to dokument, który potwierdza jego tożsamość i szkołę, co może być pomocne w nagłych sytuacjach” – czytamy w komunikacie.

Jak aktywować mLegitymację?

Resort edukacji zwrócił się do rodziców, by zapytali, czy szkoła wdrożyła mLegitymację. Poinformował, że pierwszy krok należy do dyrektora szkoły. Musi on zarejestrować legitymacje szkolne w Systemie Informacji Oświatowej oraz dodać dane i zdjęcia uczniów. Następnie wygenerować dane do logowania do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (zpe.gov.pl) i z pomocą nauczycieli przekazać te indywidualne dane logowania uczniom – kod QR.

Gdy szkoła to zrobi, rodzic może aktywować mLegitymację w telefonie dziecka: zainstalować aplikację mObywatel, zalogować się do mObywatela (rodzic loguje się na swoje konto lub tworzy nowe, jeśli jeszcze go nie ma), dodać dziecko do konta (w aplikacji można dodać dziecko jako osobę pod opieką, podając jego dane: PESEL, imię i nazwisko), aktywować mLegitymację – w zakładce „dodaj dokument” wybrać opcję „legitymacja szkolna” i aktywować ją dla dziecka (potrzebny jest kod QR otrzymany od dyrektora szkoły).

Kroki, jeśli szkoła jeszcze nie wdrożyła mLegitymacji

MEN wskazało, że jeśli szkoła jeszcze nie wdrożyła mLegitymacji, warto skontaktować się z wychowawcą lub sekretariatem. Dyrektor szkoły może wydać mLegitymację na wniosek rodzica.

Terminy ferii zimowych 2026

W tym roku dwutygodniowe ferie odbędą się w trzech terminach, zależnie od województwa, między 19 stycznia a 1 marca.

  • Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • od 2 do 15 lutego – z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego;
  • od 16 lutego do 1 marca – z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.
oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Edukacja
Ferie zimowe 2026. Resort edukacji przypomina o mLegitymacjach szkolnych
14 sty 2026

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi MEN przypomina rodzicom o tym, że warto, by ich dzieci miały mLegitymację, czyli legitymację szkolną w formie elektronicznej w telefonie. Ma ona taką moc prawną, jak legitymacja papierowa lub plastikowa. Potwierdza prawo do ulgowych przejazdów i zniżek.
