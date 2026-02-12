REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia

Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lutego 2026, 15:20
[Data aktualizacji 12 lutego 2026, 15:43]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
studenci absolwenci nabór rekrutacja do pracy Unia Europejska instytucje UE MNiSW MSZ Radosław Sikorski Marcin Kulasek praca za granicą
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ruszył konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne w instytucjach Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej. MSZ i MNiSW zachęcają do udziału w konkursie.

Nabór do pracy w instytucjach UE

Po blisko siedmiu latach przerwy rusza rekrutacja do pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne (AD5), stanowiący jedną z najważniejszych ścieżek rozpoczęcia kariery w instytucjach Unii Europejskiej. Nabór został otwarty 5 lutego i potrwa do 10 marca 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęcają studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie, który otwiera drogę do kariery w administracji UE.

Polsce służyć, Europę tworzyć, świat rozumieć

Wspólny list wicepremiera Radosława Sikorskiego i ministra Marcina Kulaska skierowany do rektorów ma pomóc w promocji tej wyjątkowej szansy.

„Polsce służyć, Europę tworzyć, świat rozumieć” – motto polskiej dyplomacji jest dziś zaproszeniem dla młodych Polek i Polaków, którzy chcą współtworzyć polityki europejskie i zdobywać doświadczenie w administracji UE.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

– Silna obecność Polaków w instytucjach europejskich wzmacnia naszą zdolność współtworzenia polityk unijnych i skutecznego reprezentowania polskich interesów. Zachęcamy młodych ludzi do podejmowania tego wyzwania – podkreślił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Chcemy, aby środowisko akademickie wspierało młodych ludzi w sięganiu po możliwości oferowane przez instytucje Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej a dla kraju możliwość skutecznego reprezentowania polskich spraw na forum UE – zaznaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek.

Szansa dla absolwentów i osób kończących studia

Polacy wciąż pozostają niedoreprezentowani w strukturach unijnych, mimo rosnącej roli Polski w UE. Wspólna inicjatywa MSZ i MNiSW ma zwiększyć liczbę aplikacji z Polski oraz wzmocnić obecność polskich specjalistów w europejskiej służbie publicznej.

To pierwszy raz od lat tak szeroki nabór otwierający drogę do pracy w administracji UE bez konieczności posiadania doświadczenia zawodowego. Konkurs AD5 jest skierowany przede wszystkim do absolwentów oraz osób kończących studia, które uzyskają dyplom co najmniej studiów pierwszego stopnia do końca września 2026 r. To wyjątkowa okazja, by rozpocząć pracę w administracji europejskiej i zdobywać doświadczenie przy tworzeniu polityk publicznych o zasięgu międzynarodowym.

Najważniejsze informacje o naborze

MSZ i MNiSW zachęcają uczelnie do przekazania informacji o konkursie studentom i absolwentom oraz do aktywnego promowania możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Większa obecność Polaków w strukturach UE to inwestycja w kompetencje państwa i realny wpływ na kształt europejskich polityk.

Ważne

Najważniejsze informacje o konkursie:

Stanowiska: podstawowe stanowiska merytoryczne AD5 w instytucjach UE

Dla kogo: studenci ostatnich lat i absolwenci (co najmniej licencjat/inżynier)

Doświadczenie zawodowe: niewymagane

Otwarcie naboru: 5 lutego 2026 r.

Termin składania aplikacji: do 10 marca 2026 r.

Szczegółowe informacje o wymaganiach oraz procedurze rekrutacyjnej dostępne są na stronie EPSO.

Powiązane
Profesorowie wyższych uczelni zarobią więcej. Podwyżki także dla nauczycieli akademickich
Profesorowie wyższych uczelni zarobią więcej. Podwyżki także dla nauczycieli akademickich
Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
Źródło: MNiSW
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
12 lut 2026

Ruszył konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne w instytucjach Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej. MSZ i MNiSW zachęcają do udziału w konkursie.
Szkoły czekają na decyzję ws. edukacji zdrowotnej. Ministra edukacji podaje termin
12 lut 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała we wtorek, iż zakłada, że decyzja ws. obowiązkowej edukacji zdrowotnej zapadnie do końca marca, by dyrektorzy szkół mogli zatrudnić nauczycieli, a ci mieli czas się przygotować. Dodała, że potrzebny jest „kompromis” dotyczący komponentu zdrowia seksualnego.
Zbyt młode na media społecznościowe? Ekspert: 15. rok życia to minimum
11 lut 2026

Nawet najlepiej wyedukowane dzieci nie obronią się przed algorytmami i manipulacją. Granica 15. roku życia to minimum - ocenił Łukasz Wojtasik, ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, podkreślając konieczność systemowego podejścia do kwestii obecności dzieci w mediach społecznościowych.
Social media dostępne dla dzieci mimo ograniczeń. Czy dalsze zakazy okażą się skuteczne?
11 lut 2026

Ponad 1,4 mln dzieci w wieku 7–12 lat w Polsce korzysta z mediów społecznościowych i komunikatorów, mimo że formalnie dostęp do takich platform jest możliwy dopiero od 13. roku życia – wynika z raportu „Internet dzieci 2025” przygotowanego przez Gemius/PBI.

REKLAMA

11 lutego: Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
11 lut 2026

Nie łatwo jest być naukowczynią. Wiele Kobiet Nauki łączy trud godzenia pracy dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, organizacyjnej, wychowawczej i innych czynności często praktyczno - zawodowych z życiem osobistym. Nie jest to jednak nierealne, a kiedy staje się w pełni osiągalne - przynosi ogromną satysfakcję i rozwój, rozwój siebie i polskiej nauki, prawa, technologii, gospodarki, społeczeństwa. Taki dzień jak 11 lutego - szczególnie o tym przypomina - Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa? Erasmus plus na lata 2028-2034
11 lut 2026

W październiku 2025 r. zmarła inicjatorka akademickiej wymiany międzynarodowej Sofia Corradi. Jakie są plany na Erasmus plus na lata 2028-2034? Czy jest szansa, że Wielka Brytania wróci do Erasmusa w najbliższym czasie?
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
10 lut 2026

Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Projekt rozporządzenia zakłada nowe, wyższe o 20% maksymalne kwoty dotacji celowej.
Stres egzaminacyjny: Kiedy staje się problemem? Ekspert wyjaśnia
10 lut 2026

Stres podczas sesji egzaminacyjnej jest naturalną reakcją organizmu na kumulację wymagań. Problem zaczyna się wtedy, gdy utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna wpływać na samopoczucie, koncentrację oraz relację z otoczeniem – oceniła dr Katarzyna Karłowicz-Bodalska.

REKLAMA

Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
10 lut 2026

Decyzja w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach zapadnie do końca marca - zakłada minister Barbara Nowacka. Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby dyrektorzy szkół mogli zatrudnić nauczycieli, a ci mieli czas się przygotować. Czy edukacja zdrowotna będzie zawierała komponent zdrowia seksualnego?
Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
10 lut 2026

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji i globalizacja sprawiają, że tradycyjny model kariery, oparty na dyplomie i stopniowym awansie w strukturach organizacji, coraz częściej rozmija się z rzeczywistością. Studenci doskonale to widzą, a odpowiedzią na potrzeby rynku pracy mogą być działania, które pozwolą młodym budować realną przewagę jeszcze w trakcie studiów. Jednym z programów funkcjonujących na styku edukacji i biznesu jest Southwestern Advantage - inicjatywa łącząca wakacyjną pracę w USA z praktyczną szkołą przedsiębiorczości.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA