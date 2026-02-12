Ruszył konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne w instytucjach Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej. MSZ i MNiSW zachęcają do udziału w konkursie.

Nabór do pracy w instytucjach UE

Po blisko siedmiu latach przerwy rusza rekrutacja do pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne (AD5), stanowiący jedną z najważniejszych ścieżek rozpoczęcia kariery w instytucjach Unii Europejskiej. Nabór został otwarty 5 lutego i potrwa do 10 marca 2026 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęcają studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie, który otwiera drogę do kariery w administracji UE.

Polsce służyć, Europę tworzyć, świat rozumieć

Wspólny list wicepremiera Radosława Sikorskiego i ministra Marcina Kulaska skierowany do rektorów ma pomóc w promocji tej wyjątkowej szansy.

„Polsce służyć, Europę tworzyć, świat rozumieć” – motto polskiej dyplomacji jest dziś zaproszeniem dla młodych Polek i Polaków, którzy chcą współtworzyć polityki europejskie i zdobywać doświadczenie w administracji UE.

– Silna obecność Polaków w instytucjach europejskich wzmacnia naszą zdolność współtworzenia polityk unijnych i skutecznego reprezentowania polskich interesów. Zachęcamy młodych ludzi do podejmowania tego wyzwania – podkreślił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

– Chcemy, aby środowisko akademickie wspierało młodych ludzi w sięganiu po możliwości oferowane przez instytucje Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej a dla kraju możliwość skutecznego reprezentowania polskich spraw na forum UE – zaznaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek.

Szansa dla absolwentów i osób kończących studia

Polacy wciąż pozostają niedoreprezentowani w strukturach unijnych, mimo rosnącej roli Polski w UE. Wspólna inicjatywa MSZ i MNiSW ma zwiększyć liczbę aplikacji z Polski oraz wzmocnić obecność polskich specjalistów w europejskiej służbie publicznej.

To pierwszy raz od lat tak szeroki nabór otwierający drogę do pracy w administracji UE bez konieczności posiadania doświadczenia zawodowego. Konkurs AD5 jest skierowany przede wszystkim do absolwentów oraz osób kończących studia, które uzyskają dyplom co najmniej studiów pierwszego stopnia do końca września 2026 r. To wyjątkowa okazja, by rozpocząć pracę w administracji europejskiej i zdobywać doświadczenie przy tworzeniu polityk publicznych o zasięgu międzynarodowym.

Najważniejsze informacje o naborze

MSZ i MNiSW zachęcają uczelnie do przekazania informacji o konkursie studentom i absolwentom oraz do aktywnego promowania możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Większa obecność Polaków w strukturach UE to inwestycja w kompetencje państwa i realny wpływ na kształt europejskich polityk.