Strona główna » Edukacja » Studia » Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term

Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term

27 maja 2026, 14:54
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.

Nowy kierunek nosi nazwę „zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem” i oferuje 45 miejsc dla studentów pierwszego roku – przekazał we wtorek Michał Ciepielski z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej. Jak dodał, za prowadzenie kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska, ale w realizację zajęć będą zaangażowani również specjaliści z Wydziałów Architektury, Elektrycznego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zarządzania i Mechanicznego.

"Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem" odpowiedzią na rozwój branży uzdrowiskowej

Nowy kierunek ma być odpowiedzią wrocławskiej uczelni na rozwój branży uzdrowiskowej i sanatoryjnej w Polsce. To zaś powoduje wzrost znaczenia efektywnego zarządzania zasobami środowiska w gminach uzdrowiskowych, w których rozbudowywana jest na przykład infrastruktura geotermalna. Dolny Śląsk jest pod tym względem regionem wyjątkowym, ponieważ w kilku gminach południa regionu tradycja uzdrowiskowa sięga kilkuset lat.

Dolny Śląsk jednym z najważniejszych regionów uzdrowiskowych w Polsce

Nowy kierunek Politechniki Wrocławskiej będzie prowadzony w filii tej uczelni w Jeleniej Górze. Tam też znajduje się najstarsze na dzisiejszych ziemiach polskich uzdrowisko – Uzdrowisko Cieplice.

Dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, prof. uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska, członkini komisji programowej kierunku, podkreśliła, że nowy kierunek to jedyna taka oferta edukacyjna w Polsce. - Obejmuje nie tylko tradycyjne uzdrowiska, ale również pływalnie, aquaparki, termy, obiekty SPA, sanatoryjne, odnowy biologicznej i regeneracji powysiłkowej sportowców, które cieszą się ogromną popularnością. Za komfortem kuracjuszy i klientów komercyjnych stoi rozbudowana infrastruktura techniczna ukryta w podbaseniach, ujęciach wody i pomieszczeniach technicznych, która wymaga profesjonalnego zaprojektowania, utrzymania i ciągłej modernizacji – wskazał prof. Dudkiewicz.

Program nowego kierunku studiów

Uczelnia zwraca uwagę, że program nowego kierunku studiów został przygotowany w oparciu o zapotrzebowanie miast i gmin uzdrowiskowych w obszarze energii, klimatu i środowiska.Studenci mają do wyboru aż dziesięć modułów wybieralnych, co pozwala im na samodzielne kształtowanie części ścieżki edukacyjnej zgodnie z ich zainteresowaniami. Dodatkowo uczą się wykorzystywać narzędzia cyfrowe i technologie sztucznej inteligencji w analizie danych oraz optymalizacji pracy instalacji – powiedział dr inż. Piotr Jadwiszczak, prodziekan ds. finansowych i organizacyjnych Wydziału Inżynierii Środowiska.

Prof. Dudkiewicz podkreśliła, że w programie studiów duży nacisk zostanie położony na ekonomię i wpływ na środowisko. - Przykładowo jak zagospodarować energię wód termalnych, by ogrzewać budynki, jednocześnie likwidując niską emisję i smog w miejscowościach uzdrowiskowych. Ważnym elementem obszarów uzdrowiskowych jest także właściwe gospodarowanie naturalnymi surowcami leczniczymi, od ich wydobycia przez wykorzystanie, aż po utylizację po zabiegach, co stanowi ogromne wyzwanie technologiczne – powiedziała.

Źródło: PAP
