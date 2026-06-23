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Wyciek za wyciekiem. Polskie uczelnie z poważnymi lukami w cyberbezpieczeństwie

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23 czerwca 2026, 10:38
oprac. Łucja Orzeł
Wyciek za wyciekiem. Polskie uczelnie z poważnymi lukami w cyberbezpieczeństwie
Wyciek za wyciekiem. Polskie uczelnie z poważnymi lukami w cyberbezpieczeństwie
ShutterStock

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W sieci dostępnych jest blisko 25 tys. danych uwierzytelniających użytkowników, które wyciekły z polskich uczelni, a w ich systemach wykryto 60 tys. luk - wynika z analizy przeprowadzonej przez specjalistów Grant Thornton, do której dotarła „Rz”.

Niechlubny rekordzista z ponad 1400 wyciekami danych

„Niechlubny rekordzista to jedna z dużych publicznych uczelni, której dotyczy aż ponad 1400 zidentyfikowanych wycieków (analitycy celowo nie podają o jaką instytucję chodzi), co może świadczyć o wieloletnich zaniedbaniach w zarządzaniu dostępem i bezpieczeństwem kont” - pisze we wtorkowym wydaniu „Rz”.

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Jak podaje dziennik, w ramach badania przeprowadzonego przez ekspertów Grant Thornton, namierzono ponad 70 wycieków o „podwyższonym poziomie ryzyka”. Ponadto eksperci wykryli 32 przypadki wycieku, powiązane z rektorami polskich uczelni.

Uczelnie medyczne pod zwiększoną presją cyberzagrożeń

„Rz” wskazuje, że według badaczy głównym źródłem ryzyka są systemy sieciowe, serwery, usługi dostępne przez internet oraz środowiska wykorzystywane przez studentów i pracowników uczelni.Szczególnie narażone są uczelnie przetwarzające dane wrażliwe, w tym te medyczne, które – poza standardowymi danymi studentów i pracowników – posiadają także informacje związane z działalnością kliniczną, badaniami i ochroną zdrowia” - czytamy.

Gazeta przypomina, że testy penetracyjne, które pozwalają wykrywać słabe punkty i luki w systemach chroniących przed cyberatakami, prowadzi 14 proc. polskich ośrodków, a mniej niż połowa instytucji posiada zintegrowane systemy wykrywania i reagowania na incydenty.

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Źródło: PAP
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