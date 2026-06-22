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Prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego

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22 czerwca 2026, 11:18
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego
Prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego
ShutterStock

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Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas, kiedy podejmowane są decyzje przez rodziców ewentualnie starszych uczniów o sposobie wyrażenia wdzięczności nauczycielom. Dyskusje mogą być szczególnie gorące, jeśli chodzi o dzieci kończące klasę trzecią czy ósmą albo maturzystów. Jaki upominek można wręczyć nauczycielowi?

Wybierając prezent, trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów. Istotnym czynnikiem jest zasobność portfela rodziców – co innego składka na upominek jedynie dla wychowawcy, inaczej należy patrzeć na decyzja obdarowania również innych nauczycieli powodujące potrzebę uiszczenia wyższej składki. Należy wziąć również pod uwagę posiadanie więcej niż jednego dziecka w wieku szkolno-przedszkolnym oraz perspektywę wakacji.

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Wartość prezentu

Najbardziej bezpiecznym z punktu widzenia przepisów prawa prezentem na zakończenie roku szkolnego jest upominek wykonany samodzielnie przez dzieci np. obrazek czy album z własnoręcznie wykonanymi rysunkami. Należy pamiętać, że nauczyciel jest urzędnikiem państwowym i w związku z tym podlega on przepisom antykorupcyjnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wydaje wytycznych w tym zakresie niemniej upominek powinien mieć charakter mocno symboliczny, aby jego rodzaj czy wartość nie mogła być potraktowana jako próba wpłynięcia na ocenę czy relację, a jedynie dowód wdzięczności. Przyjmuje się, że wartość upominku nie powinna przekraczać 50 zł. Należy pamiętać, że droższy prezent od jednego ucznia może wprawić nauczyciela w zakłopotanie co nie będzie pożądanym efektem.

Prezenty rzeczowe

Najistotniejsze jest, aby trafić w gust obdarowanego, co będzie świadczyć o tym, że prezent nie miał przypadkowego charakteru ale mimo symbolicznej wartości był przemyślany. Matematyczka która przychodzi zawsze na lekcje z kubkiem kawy na pewno ucieszy się z paczuszki ziaren z niszowej palarni albo przywiezionej z zagranicznej wycieczki. Wielbicielom herbaty można podarować nietypową mieszankę liści. Tego rodzaju upominek jest o tyle bezpieczny, że gdy z jakiś przyczyn okaże się być jednak nietrafiony obdarowany może poczęstować bliskich.

Dla polonistki która wspominała o swoim ulubionym autorze odpowiednia będzie jego najnowsza książka w szczególności z autografem czy dedykacją. Kiedyś neutralnym prezentem były kwiaty – obecnie coraz więcej osób boryka się z alergiami na pyłki. Te cięte są mało trwałe, a doniczkowe mogą szkodzić hodowanym zwierzętom domowym np. kotom. Podobna sytuacja ma się ze słodyczami – nie wszyscy mogą spożywać ze względów zdrowotnych (np. uczulenie na orzechy), a dodatkowo w upale zmienia się konsystencja i właściwości produktu. Neutralnym i przydatnym upominkiem są drobne artykuły biurowe – elegancki notes ze spersonalizowanym napisem np. inicjałami czy dobrej jakości długopis z grawerem, aby nadać prezentom indywidualny charakter.

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Bon upominkowy

Gdy nie wiadomo albo trudno podjąć decyzję, jaki prezent na zakończenie roku szkolnego wybrać dobrym rozwiązaniem jest bon upominkowy. W tym kontekście należy rozważyć, czy właściwe jest wybranie vouchera do konkretnego sklepu np. księgarni czy nie lepsze byłby zakup bonu upominkowego, który będzie można wykorzystać w centrum handlowym, w którym znajduje się wiele różnych sklepów. Należy pamiętać, aby voucher miał termin ważności umożliwiający spokojne wykorzystanie w dogodnym terminie. Dodatkowo, jeśli zostanie podjęta decyzja o zakupie voucheru umożliwiającego wymianę go na bilet np. do teatru, właściwe byłoby aby była możliwość wzięcia udziału w spektaklu miały dwie osoby.

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Źródło: INFOR
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