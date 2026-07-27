Jakie są przedmioty w 8 klasie? Ile jest godzin zajęć w tygodniu? [Lista]
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W 8 klasie szkoły podstawowej jest 13 obowiązkowych przedmiotów oraz godzina wychowawcza. Uczniowie mają o jedną godzinę nauki w tygodniu mniej niż w 7. klasie. Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
- Jakie przedmioty odchodzą w 8 klasie?
- Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie?
- Przedmioty w 8 klasie - lista
- Edukacja zdrowotna w 8 klasie
Jakie przedmioty odchodzą w 8 klasie?
Przede wszystkim ósmoklasiści nie będą mieli już plastyki i muzyki. Oznacza to minus 2 godziny zajęć tygodniowo. Jednak w miejsce tych przedmiotów dochodzą nowe. Co ważne, zmniejsza się tygodniowy wymiar geografii i biologii. Zamiast 2 godzin w tym roku uczniowie będą mieli tylko jedną geografię i jedną biologię.
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Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie?
W 8 klasie dochodzą takie przedmioty jak WOS czyli wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. WOS-u uczniowie będą się uczyć 2 razy tygodniowo, a edukacji dla bezpieczeństwa raz.
Dodatkowo we wszystkich klasach od 4 do 8 od roku szkolnego 2025/2026 doszedł nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W zeszłym roku był nieobowiązkowy. Przeznaczono na niego jedną godzinę tygodniowo. Od września 2026 r. edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Wyjątkowo nie będzie konieczności uczestnictwa w zajęciach dotyczących zdrowia seksualnego. Zajęcia obejmą 1 godzinę tygodniowo.
Przedmioty w 8 klasie - lista
Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 8 klasie szkoły podstawowej:
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- język polski – 5 godzin w tygodniu
- matematyka – 4 godziny w tygodniu
- WF – 4 godziny w tygodniu
- język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
- drugi język obcy nowożytny - 2 godziny w tygodniu
- chemia – 2 godziny w tygodniu
- fizyka – 2 godziny w tygodniu
- historia – 2 godziny w tygodniu
- wiedza o społeczeństwie – 2 godziny w tygodniu
- informatyka – 1 godzina w tygodniu
- geografia – 1 godzina w tygodniu
- biologia – 1 godzina w tygodniu
- edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina w tygodniu
- religia/etyka (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu
- edukacja zdrowotna - 1 godzina w tygodniu
- godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu
Łącznie uczniowie spędzą w szkole 32 godziny lekcyjne (licząc tylko zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 7. klasie mieli 33 lekcje tygodniowo (od września 2026 r. w 7. klasie będą aż 34. godziny lekcyjne tygodniowo).
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Edukacja zdrowotna w 8 klasie
Od nowego roku szkolnego 2025/2026 obowiązuje nowy przedmiot szkolny: edukacja zdrowotna. W związku z licznymi kontrowersjami wokół tego przedmiotu został wprowadzony jako nieobowiązkowy w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Rodzice mogli zrezygnować z niego do 25 września 2025 r. W kolejnym roku szkolnym 2026/2027 będzie to obowiązkowy przedmiot dla każdego ucznia z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym.
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