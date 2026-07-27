Jakie są przedmioty w 8 klasie? Ile jest godzin zajęć w tygodniu? [Lista]

W 8 klasie szkoły podstawowej jest 13 obowiązkowych przedmiotów oraz godzina wychowawcza. Uczniowie mają o jedną godzinę nauki w tygodniu mniej niż w 7. klasie. Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

Jakie przedmioty odchodzą w 8 klasie?

Przede wszystkim ósmoklasiści nie będą mieli już plastyki i muzyki. Oznacza to minus 2 godziny zajęć tygodniowo. Jednak w miejsce tych przedmiotów dochodzą nowe. Co ważne, zmniejsza się tygodniowy wymiar geografii i biologii. Zamiast 2 godzin w tym roku uczniowie będą mieli tylko jedną geografię i jedną biologię.

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Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie?

W 8 klasie dochodzą takie przedmioty jak WOS czyli wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. WOS-u uczniowie będą się uczyć 2 razy tygodniowo, a edukacji dla bezpieczeństwa raz.

Dodatkowo we wszystkich klasach od 4 do 8 od roku szkolnego 2025/2026 doszedł nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W zeszłym roku był nieobowiązkowy. Przeznaczono na niego jedną godzinę tygodniowo. Od września 2026 r. edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Wyjątkowo nie będzie konieczności uczestnictwa w zajęciach dotyczących zdrowia seksualnego. Zajęcia obejmą 1 godzinę tygodniowo.

Przedmioty w 8 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 8 klasie szkoły podstawowej:

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język polski – 5 godzin w tygodniu matematyka – 4 godziny w tygodniu WF – 4 godziny w tygodniu język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu drugi język obcy nowożytny - 2 godziny w tygodniu chemia – 2 godziny w tygodniu fizyka – 2 godziny w tygodniu historia – 2 godziny w tygodniu wiedza o społeczeństwie – 2 godziny w tygodniu informatyka – 1 godzina w tygodniu geografia – 1 godzina w tygodniu biologia – 1 godzina w tygodniu edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina w tygodniu religia/etyka (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu edukacja zdrowotna - 1 godzina w tygodniu godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 32 godziny lekcyjne (licząc tylko zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 7. klasie mieli 33 lekcje tygodniowo (od września 2026 r. w 7. klasie będą aż 34. godziny lekcyjne tygodniowo).

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Edukacja zdrowotna w 8 klasie

Od nowego roku szkolnego 2025/2026 obowiązuje nowy przedmiot szkolny: edukacja zdrowotna. W związku z licznymi kontrowersjami wokół tego przedmiotu został wprowadzony jako nieobowiązkowy w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Rodzice mogli zrezygnować z niego do 25 września 2025 r. W kolejnym roku szkolnym 2026/2027 będzie to obowiązkowy przedmiot dla każdego ucznia z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym.